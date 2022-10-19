OKLAHOMA CITY (108)
Dort 3-12 3-4 10, K.Williams 2-7 0-0 5, Pokusevski 3-10 3-4 11, Giddey 6-14 0-0 14, Gilgeous-Alexander 12-23 6-6 32, Bazley 2-5 2-4 7, Dieng 0-3 0-0 0, Omoruyi 1-5 2-2 4, Robinson-Earl 2-3 0-0 6, Muscala 1-4 0-0 2, Jal.Williams 2-2 0-0 5, Joe 0-0 0-0 0, Mann 4-11 2-2 12. Totals 38-99 18-22 108.
MINNESOTA (115)
McDaniels 5-10 9-10 19, Towns 2-10 6-6 12, Gobert 10-15 3-5 23, Edwards 4-17 2-4 11, Russell 7-16 4-5 20, Prince 4-5 0-0 11, Anderson 0-2 2-2 2, Forbes 0-2 0-0 0, McLaughlin 2-6 0-0 4, Nowell 5-11 1-1 13, Rivers 0-0 0-0 0. Totals 39-94 27-33 115.
|Oklahoma City
|22
|30
|35
|21
|—
|108
|Minnesota
|35
|30
|22
|28
|—
|115
3-Point Goals_Oklahoma City 14-45 (Robinson-Earl 2-3, Pokusevski 2-5, Gilgeous-Alexander 2-6, Mann 2-6, Giddey 2-7, Bazley 1-1, Jal.Williams 1-1, K.Williams 1-3, Dort 1-6, Dieng 0-2, Omoruyi 0-2, Muscala 0-3), Minnesota 10-38 (Prince 3-4, Nowell 2-5, Russell 2-6, Towns 2-7, Edwards 1-7, Anderson 0-1, Forbes 0-2, McDaniels 0-3, McLaughlin 0-3). Fouled Out_None. Rebounds_Oklahoma City 57 (Giddey 11), Minnesota 55 (Gobert 16). Assists_Oklahoma City 22 (Gilgeous-Alexander 5), Minnesota 25 (Edwards, Towns 7). Total Fouls_Oklahoma City 26, Minnesota 21. A_17,136 (19,356)
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