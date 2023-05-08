Girls Softball
OHSAA Softball Championships
Division I
Region 1
Ashtabula Lakeside 17, Lyndhurst Brush 11
Barberton 14, Maple Hts. 0
Can. Glenoak 4, Akr. Ellet 0
Canton McKinley 16, Cle. JFK 0
Cuyahoga Falls 12, Macedonia Nordonia 6
Gates Mills Gilmour 12, Massilon Washington 7
Louisville 5, Solon 4
Medina 14, Garfield Hts. 0
Mentor 10, Hudson 0
North Canton Hoover 17, Kent Roosevelt 0
Twinsburg 21, Warren G. Harding 8
Region 2
Akr. Firestone 16, Cle. Hts. 1
Ashland 15, Sandusky 0
Avon Lake 19, Cle. Rhodes 1
Elyria 17, Strongsville 16
Fremont Ross 16, Tol. Waite 5
Olmsted Falls 14, Lorain 0
Parma 19, Shaker Hts. 1
Parma Normandy 6, Cle. St. Joseph Acad. 5
Wapakoneta 6, Sylvania Southview 0
Region 3
Delaware Olentangy Berlin 23, Cols. St. Francis DeSales 5
Dresden Tri-Valley 3, Chillicothe 2
Dublin Coffman 14, Sunbury Big Walnut 4
Gahanna Lincoln 13, Cols. Walnut Ridge 0
Groveport-Madison 19, Cols. Briggs 0
Hilliard Darby 12, Canal Winchester 2
Lancaster 24, Marion Harding 2
Lewis Center Olentangy 8, Cols. Bishop Watterson 6
Logan 1, Reynoldsburg 0
Marysville 23, Cols. Mifflin 0
New Albany 4, Grove City Central Crossing 0
Newark 18, Cols. Northland 0
Pickerington Central 10, Hilliard Davidson 8
Upper Arlington 15, Westerville South 5
Westerville Central 10, Cols. Whetstone 0
Westerville North 12, Grove City 9
Region 4
Cin Ursuline Acad. 10, Cin. Turpin 5
Cin. Oak Hills 10, Cin. Princeton 0
Cin. Seton 5, Hamilton Ross 2
Clayton Northmont 9, Huber Hts. Wayne 0
Harrison 10, Cin. St. Ursula 9
Kettering Fairmont 3, Vandalia Butler 2
Lebanon 24, West Carrollton 0
Liberty Twp. Lakota East 9, Cin. Colerain 2
Middletown 6, Sidney 5
Mount Orab Western Brown 9, Cin. Anderson 1
Oxford Talawanda 3, Morrow Little Miami 2
Troy 15, Springfield 0
Xenia 6, Piqua 2
Division II
Region 7
Cambridge 3, Carrollton 0
Duncan Falls Philo 13, Minerva 3
Vincent Warren 4, Washington C.H. 3
Waverly 20, Marietta 1
Division III
Region 10
Amanda-Clearcreek 9, London Madison Plains 3
Bucyrus Wynford 5, Milan Edison 4
Grandview Hts. 18, Worthington Christian 17
Hebron Lakewood 10, Canal Winchester Harvest Prep 0
Region 11
Barnesville 5, Rayland Buckeye Local 2
Bellaire 3, Lore City Buckeye Trail 0
Beverly Fort Frye 8, Belmont Union Local 4
Byesville Meadowbrook 11, St. Clairsville 10
Magnolia Sandy Valley 9, Lisbon Beaver 2
Richmond Edison 16, Coshocton 0
West Lafayette Ridgewood 4, Zoarville Tuscarawas Valley 2
Region 12
Bethel-Tate 23, Cin. Purcell Marian 0
Blanchester 20, Cin. Clark Montessori 0
Camden Preble Shawnee 10, Day. Northridge 0
Casstown Miami East 11, Day. Christian 1
Cin. Deer Park 9, Cin. Country Day 0
Cin. Madeira 15, Cin. Finneytown 5
Gallion Northmont 4, Fredericktown 1
Georgetown 11, Sabina East Clinton 2
Jamestown Greeneview 12, Spring. Greenon 2
Johnstown Northridge 10, Cols. Ready 7
Reading 11, Cin. Mariemont 0
Tipp City Bethel 11, Anna 7
Utica 14, Tree of Life 0
W. Liberty-Salem 10, New Lebanon Dixie 0
W. Milton Union 9, Versailles 4
Waynesville 10, Cin. Seven Hills 2
Division IV
Region 13
Andrews Osborne Academy 17, Akr. Elms 13
Ashtabula St. John 17, Warren JFK 7
Can. Cent. Cath. 16, Kidron Central Christian 0
Cortland Maplewood 13, Wellsville 7
E. Can. 7, Lisbon David Anderson 5
Elmore Woodmore 17, Tol. Ottawa Hills 0
Lowellville 11, Sebring McKinley 8
McDonald 24, N. Bloomfield 2
Middlefield Cardinal 11, Windham 4
Mineral Ridge 5, Atwater Waterloo 3
Newton Falls 4, E. Palestine 1
Oberlin 13, Open Door Christian 3
Old Fort 15, Oregon Stritch 2
Rittman 20, Louisville St. Thomas Aquinas 3
Salineville Southern 15, Leetonia 1
Viena Mathews 13, Fairport Harbor Harding 3
Warren Lordstown 11, Bristolville Bristol 7
Region 14
Arcadia 12, Cory-Rawson 0
Continental 4, Hamler Patrick Henry 2
Convoy Crestview 17, Kalida 2
Edon 11, Pioneer N. Central 2
Leipsic 11, Ottoville 1
Lucas 9, Norwalk St. Paul 3
McComb 8, Arlington 7
Mt. Blanchard Riverdale 2, N. Baltimore 0
New Riegel 13, Vanlue 3
New Washington Buckeye Cent. 12, Mansfield Christian 1
Pettisville 4, Stryker 1
W. Unity Hilltop 28, Gorham Fayette 0
Region 15
Bainbridge Paint Valley 4, Portsmouth Sciotoville 2
Franklin Furnace Green 7, New Boston Glenwood 4
Latham Western 3, Crown City S. Gallia 1
Region 16
Dola Hardin Northern 14, Waynesfield-Goshen 8
Lima Cent. Cath. 3, Lima Perry 1
St. Henry 12, Mt. Victory Ridgemont 0
Upper Scioto Valley 8, Maria Stein Marion Local 2
Commented
Sorry, there are no recent results for popular commented articles.