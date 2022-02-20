N. KENTUCKY (16-11)
Brandon 2-5 0-0 4, Faulkner 2-5 2-2 7, Langdon 1-5 2-2 5, Vinson 1-7 2-4 4, Warrick 10-21 4-4 27, Nelson 4-6 2-3 10, Pivorius 3-5 0-0 9, Evans 2-3 0-0 5, Robinson 0-3 0-0 0, Bohm 0-1 0-0 0. Totals 25-61 12-15 71.
OAKLAND (18-10)
Cain 6-12 8-8 22, Conway 1-2 0-0 2, Parrish 5-8 5-6 18, Townsend 2-4 0-0 5, Moore 2-12 11-12 16, Lampman 1-6 0-0 3, Price 0-1 0-0 0, Parker 0-0 0-0 0, Shepherd 0-0 0-0 0. Totals 17-45 24-26 66.
Halftime_Oakland 40-32. 3-Point Goals_N. Kentucky 9-29 (Pivorius 3-5, Warrick 3-11, Evans 1-2, Faulkner 1-3, Langdon 1-3, Bohm 0-1, Vinson 0-4), Oakland 8-27 (Parrish 3-5, Cain 2-6, Townsend 1-3, Lampman 1-5, Moore 1-7, Price 0-1). Rebounds_N. Kentucky 27 (Nelson 9), Oakland 26 (Cain 8). Assists_N. Kentucky 11 (Warrick 4), Oakland 14 (Moore 9). Total Fouls_N. Kentucky 17, Oakland 14. A_3,505 (3,000).