|Cincinnati
|New York
|ab
|r
|h
|bi
|ab
|r
|h
|bi
|Totals
|32
|2
|6
|2
|Totals
|33
|10
|13
|9
|India 2b
|3
|0
|0
|0
|Nimmo cf
|3
|2
|0
|0
|Reynolds 1b
|1
|0
|0
|0
|Lindor ss
|3
|3
|2
|2
|Senzel cf
|5
|0
|1
|0
|Escobar 3b
|0
|0
|0
|0
|K.Farmer dh
|4
|1
|2
|0
|Alonso 1b
|5
|0
|3
|1
|Votto 1b
|3
|1
|2
|1
|Vogelbach dh
|5
|1
|2
|3
|Lopez 2b
|0
|0
|0
|0
|McNeil 2b
|3
|0
|1
|2
|Solano 3b
|3
|0
|0
|0
|Naquin rf
|4
|2
|2
|1
|Almora Jr. rf
|3
|0
|0
|0
|Canha lf
|2
|0
|0
|0
|Fraley lf
|2
|0
|0
|1
|Guillorme 3b-ss
|4
|1
|2
|0
|Barrero ss
|4
|0
|1
|0
|McCann c
|4
|1
|1
|0
|Papierski c
|4
|0
|0
|0
|Cincinnati
|000
|200
|000
|—
|2
|New York
|231
|013
|00x
|—
|10
E_Barrero (1), Walker (1). DP_Cincinnati 2, New York 0. LOB_Cincinnati 9, New York 6. 2B_Votto (18), Naquin (14), Vogelbach (14), McNeil (26). HR_Naquin (10). SB_McCann (2). SF_Fraley (1), McNeil (2).
|4
|6
|6
|6
|2
|4
|1
|2
|1
|0
|1
|1
|1
|4
|3
|3
|1
|2
|1
|1
|0
|0
|0
|1
|1
|0
|0
|0
|0
|2
HBP_Zeuch 2 (Nimmo,Lindor), Walker (Votto).
Umpires_Home, Bruce Dreckman; First, Edwin Moscoso; Second, Paul Emmel; Third, Pat Hoberg.
T_3:01. A_36,883 (41,922).
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