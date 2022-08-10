CincinnatiNew York
abrhbiabrhbi
Totals32262Totals3310139
India 2b3000Nimmo cf3200
Reynolds 1b1000Lindor ss3322
Senzel cf5010Escobar 3b0000
K.Farmer dh4120Alonso 1b5031
Votto 1b3121Vogelbach dh5123
Lopez 2b0000McNeil 2b3012
Solano 3b3000Naquin rf4221
Almora Jr. rf3000Canha lf2000
Fraley lf2001Guillorme 3b-ss4120
Barrero ss4010McCann c4110
Papierski c4000

Cincinnati0002000002
New York23101300x10

E_Barrero (1), Walker (1). DP_Cincinnati 2, New York 0. LOB_Cincinnati 9, New York 6. 2B_Votto (18), Naquin (14), Vogelbach (14), McNeil (26). HR_Naquin (10). SB_McCann (2). SF_Fraley (1), McNeil (2).

IPHRERBBSO
Cincinnati
Zeuch L,0-1466624
Sanmartin121011
Gibaut143312
Detwiler110001
Strickland100002
New York
Walker W,10-3652235
Lugo110001
Williams100010
Medina100001

HBP_Zeuch 2 (Nimmo,Lindor), Walker (Votto).

Umpires_Home, Bruce Dreckman; First, Edwin Moscoso; Second, Paul Emmel; Third, Pat Hoberg.

T_3:01. A_36,883 (41,922).

Copyright 2022 Associated Press. All rights reserved.

Trending Video

Recommended for you