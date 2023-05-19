THROUGH MAY 18

BATTING

GABRHBA
Arraez, MIA401481556.378
Acuña Jr., ATL441724159.343
Díaz, COL391281543.336
Freeman, LAD461833758.317
Estrada, SF411662752.313
Hoerner, CHC361582549.310
Gurriel Jr., ARI401492646.309
Friedl, CIN371241338.306
Happ, CHC431561747.301
Goldschmidt, STL451733152.301

HOME RUNS

Alonso, NYM17
Muncy, LAD15
Wisdom, CHC12
Gorman, STL12
Olson, ATL12
Soler, MIA11
Walker, ARI11
Acuña Jr., ATL11
Tellez, MIL10
Murphy, ATL10
Schwarber, PHI10
Betts, LAD10
Albies, ATL10

RUNS BATTED IN

Alonso, NYM41
Gorman, STL36
Murphy, ATL34
Arenado, STL34
Muncy, LAD33
Bohm, PHI32
Olson, ATL32
Lindor, NYM32
Fraley, CIN31
Walker, ARI31
Albies, ATL31

STOLEN BASES

Acuña Jr., ATL18
Bae, PIT14
Chisholm Jr., MIA14
Hoerner, CHC12
Estrada, SF11
Marte, NYM11
Carroll, ARI10
Bellinger, CHC9
Yelich, MIL9
India, CIN8
Robles, WAS8

SLUGGING PERCENTAGE

Gorman, STL.618
Acuña Jr., ATL.610
Murphy, ATL.573
Wisdom, CHC.568
Muncy, LAD.562
Alonso, NYM.547
Freeman, LAD.546
Gurriel Jr., ARI.544
Outman, LAD.533
Walker, ARI.526

ON-BASE PERCENTAGE

Wade Jr., SF.434
Acuña Jr., ATL.433
Arraez, MIA.433
Happ, CHC.422
Goldschmidt, STL.407
Murphy, ATL.403
Soto, SD.402
Marsh, PHI.392
Freeman, LAD.388
Díaz, COL.387

RUNS SCORED

Acuña Jr., ATL41
Freeman, LAD37
Olson, ATL36
India, CIN34
Yelich, MIL32
Alonso, NYM31
Betts, LAD31
Castellanos, PHI31
Goldschmidt, STL31
Bellinger, CHC29
Muncy, LAD29

HITS

Acuña Jr., ATL59
Freeman, LAD58
Arraez, MIA56
Estrada, SF52
Goldschmidt, STL52
Meneses, WAS52
Castellanos, PHI51
Nimmo, NYM51
Stott, PHI50
Hoerner, CHC49

BASES ON BALLS

Soto, SD39
Happ, CHC33
Olson, ATL33
Muncy, LAD31
Wade Jr., SF30
Goldschmidt, STL29
Betts, LAD28
Schwarber, PHI28
Swanson, CHC28
Acuña Jr., ATL26

DOUBLES

Freeman, LAD16
Goldschmidt, STL16
Lindor, NYM15
Reynolds, PIT15
Castellanos, PHI14
Santana, PIT14
Acuña Jr., ATL13
Betts, LAD13
Happ, CHC13
McMahon, COL13
Realmuto, PHI13
Soto, SD13

TRIPLES

Marsh, PHI4
Cronenworth, SD3
Friedl, CIN3
Joe, PIT3
Marte, ARI3
Outman, LAD3
Realmuto, PHI3
7 tied2

TOTAL BASES

Acuña Jr., ATL105
Freeman, LAD100
Alonso, NYM94
Goldschmidt, STL89
Albies, ATL87
Betts, LAD87
Olson, ATL85
Gorman, STL84
Reynolds, PIT83
Walker, ARI82

EARNED RUN AVERAGE

Cobb, SF1.94
Elder, ATL2.06
Keller, PIT2.38
Steele, CHC2.44
Kershaw, LAD2.52
May, LAD2.63
Gray, WAS2.73
Morton, ATL2.85
Smyly, CHC2.86
Kelly, ARI2.92

WON-LOST

Steele, CHC6-1
Gallen, ARI6-2
Kershaw, LAD6-3
Keller, PIT5-1
Megill, NYM5-2
Morton, ATL5-3
Urías, LAD5-4
May, LAD4-1
Smyly, CHC4-1
Strider, ATL4-1
Wacha, SD4-1

GAMES PITCHED

Soto, PHI22
Brazoban, MIA21
Castro, ARI21
Chafin, ARI21
Chavez, ATL21
Domínguez, PHI21
Hill, SD21
McGough, ARI21
Minter, ATL21
Nardi, MIA21
Strzelecki, MIL21
VerHagen, STL21

SAVES

Doval, SF11
Hader, SD11
Díaz, CIN10
Bednar, PIT9
Finnegan, WAS8
Johnson, COL8
Robertson, NYM8
Minter, ATL7
Phillips, LAD7
Chafin, ARI6
Puk, MIA6
Williams, MIL6

INNINGS PITCHED

Gallen, ARI61.0
Webb, SF59.0
Keller, PIT56.2
Stroman, CHC56.0
Nola, PHI55.2
Steele, CHC55.1
Urías, LAD55.1
Kershaw, LAD53.2
Gray, WAS52.2
Elder, ATL52.1

STRIKEOUTS

Strider, ATL86
Gallen, ARI72
Keller, PIT69
Kershaw, LAD63
Wheeler, PHI61
Greene, CIN59
Gore, WAS58
Webb, SF58
Cabrera, MIA55
Kelly, ARI55
Luzardo, MIA55
Senga, NYM55

COMPLETE GAMES

Alcantara, MIA1
Cobb, SF1
Fried, ATL1
Keller, PIT1

SHUTOUTS

Alcantara, MIA1
Cobb, SF1
Fried, ATL1
Keller, PIT1

Copyright 2023 Associated Press. All rights reserved.

Trending Video

Recommended for you