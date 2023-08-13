THROUGH AUGUST 12

BATTING

GABRHBA
Arraez, MIA11243648159.365
Freeman, LAD116462101158.342
Acuña Jr., ATL116464106156.336
Bellinger, CHC8632668108.331
Stott, PHI11143460129.297
Arcia, ATL953344998.293
Yelich, MIL11443981127.289
Bohm, PHI10539754114.287
Arenado, STL11243656125.287
Kim, SD11237764108.286

HOME RUNS

Olson, ATL42
Alonso, NYM35
Betts, LAD31
Schwarber, PHI30
Muncy, LAD28
Soler, MIA28
Albies, ATL28
Riley, ATL28
Acuña Jr., ATL26
Martinez, LAD25

RUNS BATTED IN

Olson, ATL105
Albies, ATL90
Alonso, NYM87
Freeman, LAD83
Arenado, STL82
Betts, LAD78
Martinez, LAD76
Muncy, LAD75
Soto, SD75
Riley, ATL75

STOLEN BASES

Acuña Jr., ATL54
Carroll, ARI36
Abrams, WAS29
Hoerner, CHC29
Kim, SD27
McCarthy, ARI26
Marte, NYM24
Yelich, MIL24
Friedl, CIN22
Stott, PHI22
Turner, PHI22

SLUGGING PERCENTAGE

Olson, ATL.614
Freeman, LAD.593
Betts, LAD.579
Acuña Jr., ATL.575
Bellinger, CHC.561
Martinez, LAD.558
Alonso, NYM.524
Albies, ATL.518
Walker, ARI.517
Riley, ATL.513

ON-BASE PERCENTAGE

Acuña Jr., ATL.422
Freeman, LAD.419
Soto, SD.411
Arraez, MIA.409
Wade Jr., SF.393
Betts, LAD.388
Nootbaar, STL.381
Smith, LAD.381
Bellinger, CHC.380
Kim, SD.380

RUNS SCORED

Acuña Jr., ATL106
Freeman, LAD101
Betts, LAD94
Olson, ATL92
Riley, ATL85
Carroll, ARI81
Yelich, MIL81
Thomas, WAS79
Albies, ATL75
Marte, ARI75

HITS

Arraez, MIA159
Freeman, LAD158
Acuña Jr., ATL156
Thomas, WAS132
Castellanos, PHI130
Riley, ATL130
Stott, PHI129
Hoerner, CHC127
Yelich, MIL127
Arenado, STL125

BASES ON BALLS

Soto, SD99
Schwarber, PHI88
Happ, CHC79
Olson, ATL76
Betts, LAD69
Muncy, LAD65
McCutchen, PIT64
Wade Jr., SF64
Acuña Jr., ATL63
Goldschmidt, STL60

DOUBLES

Freeman, LAD43
Candelario, CHC35
Walker, ARI33
Betts, LAD31
Acuña Jr., ATL29
Thomas, WAS29
Castellanos, PHI27
Steer, CIN27
Turner, PHI27
Yelich, MIL27

TRIPLES

Cronenworth, SD7
Marte, ARI7
Benson, CIN6
Hayes, PIT6
Marsh, PHI6
Carroll, ARI5
McCarthy, ARI5
Realmuto, PHI5
12 tied4

TOTAL BASES

Freeman, LAD274
Olson, ATL270
Acuña Jr., ATL267
Betts, LAD249
Riley, ATL238
Albies, ATL235
Thomas, WAS225
Arenado, STL223
Castellanos, PHI219
Walker, ARI218

EARNED RUN AVERAGE

Snell, SD2.63
Steele, CHC2.79
Kelly, ARI3.05
Gallen, ARI3.24
Webb, SF3.38
Burnes, MIL3.60
Cobb, SF3.63
Elder, ATL3.64
Gray, WAS3.70
Morton, ATL3.71

WON-LOST

Steele, CHC13-3
Strider, ATL13-4
Walker, PHI13-5
Gallen, ARI12-5
Morton, ATL11-10
Musgrove, SD10-3
Kershaw, LAD10-4
Stroman, CHC10-8
Kelly, ARI9-5
Wheeler, PHI9-5

GAMES PITCHED

Gibaut, CIN54
Milner, MIL54
Scott, MIA54
Castro, ARI53
Díaz, CIN53
Farmer, CIN53
Kimbrel, PHI53
Payamps, MIL53
Bird, COL52
Doval, SF52
Fulmer, CHC52
Graterol, LAD52
McGough, ARI52

SAVES

Doval, SF33
Díaz, CIN33
Williams, MIL28
Hader, SD26
Bednar, PIT24
Iglesias, ATL22
Kimbrel, PHI19
Finnegan, WAS18
Phillips, LAD17
Robertson, MIA17

INNINGS PITCHED

Alcantara, MIA158.1
Gallen, ARI155.2
Webb, SF154.1
Keller, PIT149.2
Nola, PHI148.1
Burnes, MIL145.0
Mikolas, STL141.1
Strider, ATL139.1
Lynn, LAD137.2
Corbin, WAS137.1

STRIKEOUTS

Strider, ATL217
Snell, SD171
Gallen, ARI165
Keller, PIT161
Luzardo, MIA157
Wheeler, PHI155
Nola, PHI153
Peralta, MIL151
Webb, SF151
Burnes, MIL146

COMPLETE GAMES

Alcantara, MIA3
Cobb, SF1
Fried, ATL1
Keller, PIT1
Lorenzen, PHI1
Peterson, NYM1
Stroman, CHC1
Webb, SF1

SHUTOUTS

Alcantara, MIA1
Cobb, SF1
Fried, ATL1
Keller, PIT1
Lorenzen, PHI1
Stroman, CHC1
Webb, SF1

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