THROUGH MAY 19
BATTING
|G
|AB
|R
|H
|BA
|Arraez, MIA
|40
|148
|15
|56
|.378
|Acuña Jr., ATL
|44
|172
|41
|59
|.343
|Díaz, COL
|39
|128
|15
|43
|.336
|Freeman, LAD
|46
|183
|37
|58
|.317
|Estrada, SF
|41
|166
|27
|52
|.313
|Hoerner, CHC
|36
|158
|25
|49
|.310
|Gurriel Jr., ARI
|40
|149
|26
|46
|.309
|Friedl, CIN
|37
|124
|13
|38
|.306
|Happ, CHC
|43
|156
|17
|47
|.301
|Goldschmidt, STL
|45
|173
|31
|52
|.301
HOME RUNS
|Alonso, NYM
|17
|Muncy, LAD
|15
|Wisdom, CHC
|12
|Gorman, STL
|12
|Olson, ATL
|12
|Soler, MIA
|11
|Walker, ARI
|11
|Acuña Jr., ATL
|11
|Tellez, MIL
|10
|Murphy, ATL
|10
|Schwarber, PHI
|10
|Betts, LAD
|10
|Albies, ATL
|10
RUNS BATTED IN
|Alonso, NYM
|41
|Gorman, STL
|36
|Murphy, ATL
|34
|Arenado, STL
|34
|Muncy, LAD
|33
|Bohm, PHI
|32
|Olson, ATL
|32
|Lindor, NYM
|32
|Fraley, CIN
|31
|Walker, ARI
|31
|Albies, ATL
|31
STOLEN BASES
|Acuña Jr., ATL
|18
|Bae, PIT
|14
|Chisholm Jr., MIA
|14
|Hoerner, CHC
|12
|Estrada, SF
|11
|Marte, NYM
|11
|Carroll, ARI
|10
|Bellinger, CHC
|9
|Yelich, MIL
|9
|India, CIN
|8
|Robles, WAS
|8
SLUGGING PERCENTAGE
|Gorman, STL
|.618
|Acuña Jr., ATL
|.610
|Murphy, ATL
|.573
|Wisdom, CHC
|.568
|Muncy, LAD
|.562
|Alonso, NYM
|.547
|Freeman, LAD
|.546
|Gurriel Jr., ARI
|.544
|Outman, LAD
|.533
|Walker, ARI
|.526
ON-BASE PERCENTAGE
|Wade Jr., SF
|.434
|Acuña Jr., ATL
|.433
|Arraez, MIA
|.433
|Happ, CHC
|.422
|Goldschmidt, STL
|.407
|Murphy, ATL
|.403
|Soto, SD
|.399
|Marsh, PHI
|.392
|Freeman, LAD
|.388
|Díaz, COL
|.387
RUNS SCORED
|Acuña Jr., ATL
|41
|Freeman, LAD
|37
|Olson, ATL
|36
|India, CIN
|34
|Yelich, MIL
|32
|Alonso, NYM
|31
|Betts, LAD
|31
|Castellanos, PHI
|31
|Goldschmidt, STL
|31
|Bellinger, CHC
|29
|Muncy, LAD
|29
HITS
|Acuña Jr., ATL
|59
|Freeman, LAD
|58
|Arraez, MIA
|56
|Estrada, SF
|52
|Goldschmidt, STL
|52
|Meneses, WAS
|52
|Castellanos, PHI
|51
|Nimmo, NYM
|51
|Stott, PHI
|50
|Hoerner, CHC
|49
BASES ON BALLS
|Soto, SD
|40
|Happ, CHC
|33
|Olson, ATL
|33
|Muncy, LAD
|31
|Wade Jr., SF
|30
|Goldschmidt, STL
|29
|Betts, LAD
|28
|Schwarber, PHI
|28
|Swanson, CHC
|28
|Acuña Jr., ATL
|26
DOUBLES
|Freeman, LAD
|16
|Goldschmidt, STL
|16
|Lindor, NYM
|15
|Reynolds, PIT
|15
|Castellanos, PHI
|14
|Santana, PIT
|14
|Acuña Jr., ATL
|13
|Betts, LAD
|13
|Happ, CHC
|13
|McMahon, COL
|13
|Realmuto, PHI
|13
|Soto, SD
|13
TRIPLES
|Marsh, PHI
|4
|Cronenworth, SD
|3
|Friedl, CIN
|3
|Joe, PIT
|3
|Marte, ARI
|3
|Outman, LAD
|3
|Realmuto, PHI
|3
|7 tied
|2
TOTAL BASES
|Acuña Jr., ATL
|105
|Freeman, LAD
|100
|Alonso, NYM
|94
|Goldschmidt, STL
|89
|Albies, ATL
|87
|Betts, LAD
|87
|Olson, ATL
|85
|Gorman, STL
|84
|Reynolds, PIT
|83
|Walker, ARI
|82
EARNED RUN AVERAGE
|Cobb, SF
|1.94
|Elder, ATL
|2.06
|Keller, PIT
|2.38
|Steele, CHC
|2.44
|Kershaw, LAD
|2.52
|May, LAD
|2.63
|Gray, WAS
|2.73
|Morton, ATL
|2.85
|Smyly, CHC
|2.86
|Kelly, ARI
|2.92
WON-LOST
|Steele, CHC
|6-1
|Gallen, ARI
|6-2
|Kershaw, LAD
|6-3
|Keller, PIT
|5-1
|Megill, NYM
|5-2
|Morton, ATL
|5-3
|Urías, LAD
|5-4
|May, LAD
|4-1
|Smyly, CHC
|4-1
|Strider, ATL
|4-1
|Wacha, SD
|4-1
GAMES PITCHED
|Soto, PHI
|22
|Brazoban, MIA
|21
|Castro, ARI
|21
|Chafin, ARI
|21
|Chavez, ATL
|21
|Domínguez, PHI
|21
|Hill, SD
|21
|McGough, ARI
|21
|Minter, ATL
|21
|Nardi, MIA
|21
|Strzelecki, MIL
|21
|VerHagen, STL
|21
SAVES
|Doval, SF
|11
|Hader, SD
|11
|Díaz, CIN
|10
|Bednar, PIT
|9
|Finnegan, WAS
|8
|Johnson, COL
|8
|Robertson, NYM
|8
|Minter, ATL
|7
|Phillips, LAD
|7
|Chafin, ARI
|6
|Puk, MIA
|6
|Williams, MIL
|6
INNINGS PITCHED
|Gallen, ARI
|61.0
|Webb, SF
|59.0
|Keller, PIT
|56.2
|Stroman, CHC
|56.0
|Nola, PHI
|55.2
|Steele, CHC
|55.1
|Urías, LAD
|55.1
|Kershaw, LAD
|53.2
|Gray, WAS
|52.2
|Elder, ATL
|52.1
STRIKEOUTS
|Strider, ATL
|86
|Gallen, ARI
|72
|Keller, PIT
|69
|Kershaw, LAD
|63
|Wheeler, PHI
|61
|Greene, CIN
|59
|Gore, WAS
|58
|Webb, SF
|58
|Cabrera, MIA
|55
|Kelly, ARI
|55
|Luzardo, MIA
|55
|Senga, NYM
|55
COMPLETE GAMES
|Alcantara, MIA
|1
|Cobb, SF
|1
|Fried, ATL
|1
|Keller, PIT
|1
SHUTOUTS
|Alcantara, MIA
|1
|Cobb, SF
|1
|Fried, ATL
|1
|Keller, PIT
|1
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