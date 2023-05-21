THROUGH MAY 20

BATTING

GABRHBA
Arraez, MIA421551660.387
Acuña Jr., ATL461804462.344
Díaz, COL401321643.326
Freeman, LAD481903961.321
Estrada, SF431742854.310
Gurriel Jr., ARI421582748.304
Castellanos, PHI461783254.303
Gorman, STL421391942.302
Hoerner, CHC381642549.299
Meneses, WAS441861755.296

HOME RUNS

Alonso, NYM17
Muncy, LAD15
Gorman, STL13
Olson, ATL13
Wisdom, CHC12
Tellez, MIL11
Schwarber, PHI11
Soler, MIA11
Walker, ARI11
Acuña Jr., ATL11

RUNS BATTED IN

Alonso, NYM41
Gorman, STL39
Olson, ATL35
Murphy, ATL34
Walker, ARI34
Arenado, STL34
Muncy, LAD33
Fraley, CIN32
Bohm, PHI32
Lindor, NYM32

STOLEN BASES

Acuña Jr., ATL18
Bae, PIT14
Chisholm Jr., MIA14
Carroll, ARI13
Estrada, SF12
Hoerner, CHC12
Marte, NYM12
Yelich, MIL10
Bellinger, CHC9
India, CIN8
Robles, WAS8

SLUGGING PERCENTAGE

Gorman, STL.640
Acuña Jr., ATL.600
Murphy, ATL.563
Freeman, LAD.547
Wisdom, CHC.547
Olson, ATL.541
Alonso, NYM.540
Muncy, LAD.538
Gurriel Jr., ARI.525
Tellez, MIL.522

ON-BASE PERCENTAGE

Arraez, MIA.442
Acuña Jr., ATL.431
Wade Jr., SF.428
Happ, CHC.407
Soto, SD.401
Goldschmidt, STL.399
Murphy, ATL.399
Freeman, LAD.394
Gorman, STL.391
Marsh, PHI.386

RUNS SCORED

Acuña Jr., ATL44
Freeman, LAD39
Olson, ATL38
India, CIN36
Goldschmidt, STL33
Yelich, MIL33
Alonso, NYM32
Betts, LAD32
Castellanos, PHI32
Carroll, ARI30
Thomas, WAS30

HITS

Acuña Jr., ATL62
Freeman, LAD61
Arraez, MIA60
Meneses, WAS55
Castellanos, PHI54
Estrada, SF54
Goldschmidt, STL53
Stott, PHI53
Arenado, STL52
Nimmo, NYM52

BASES ON BALLS

Soto, SD41
Olson, ATL34
Happ, CHC33
Wade Jr., SF32
Muncy, LAD31
Schwarber, PHI31
Goldschmidt, STL30
Swanson, CHC29
Betts, LAD28
Acuña Jr., ATL26

DOUBLES

Freeman, LAD17
Goldschmidt, STL16
Castellanos, PHI15
Lindor, NYM15
Reynolds, PIT15
Santana, PIT14
8 tied13

TRIPLES

Marsh, PHI4
Cronenworth, SD3
Friedl, CIN3
Hayes, PIT3
Joe, PIT3
Marte, ARI3
Outman, LAD3
Realmuto, PHI3
6 tied2

TOTAL BASES

Acuña Jr., ATL108
Freeman, LAD104
Alonso, NYM95
Olson, ATL93
Goldschmidt, STL90
Gorman, STL89
Betts, LAD88
Albies, ATL87
Arenado, STL86
Walker, ARI85

EARNED RUN AVERAGE

Cobb, SF1.94
Elder, ATL2.06
Steele, CHC2.20
Keller, PIT2.44
May, LAD2.63
Gray, WAS2.65
Morton, ATL2.85
Smyly, CHC2.86
Webb, SF2.91
Gallen, ARI2.95

WON-LOST

Steele, CHC6-1
Gallen, ARI6-2
Kershaw, LAD6-4
Keller, PIT5-1
Megill, NYM5-2
Kelly, ARI5-3
Morton, ATL5-3
Peralta, MIL5-3
Urías, LAD5-4
Alexander, SF4-0

GAMES PITCHED

Soto, PHI23
Brogdon, PHI22
Castro, ARI22
Chafin, ARI22
Chavez, ATL22
Domínguez, PHI22
Hill, SD22
McGough, ARI22
Minter, ATL22
Nardi, MIA22
Strzelecki, MIL22
VerHagen, STL22

SAVES

Doval, SF11
Hader, SD11
Díaz, CIN10
Bednar, PIT9
Finnegan, WAS9
Johnson, COL8
Robertson, NYM8
Minter, ATL7
Phillips, LAD7
Williams, MIL7

INNINGS PITCHED

Webb, SF65.0
Keller, PIT62.2
Nola, PHI62.2
Steele, CHC61.1
Gallen, ARI61.0
Gray, WAS57.2
Kelly, ARI57.1
Kershaw, LAD57.1
Alcantara, MIA57.0
Corbin, WAS56.1

STRIKEOUTS

Strider, ATL86
Keller, PIT77
Gallen, ARI72
Greene, CIN69
Kershaw, LAD69
Webb, SF65
Wheeler, PHI61
Kelly, ARI59
Gore, WAS58
Cabrera, MIA55
Luzardo, MIA55
Senga, NYM55

COMPLETE GAMES

Alcantara, MIA1
Cobb, SF1
Fried, ATL1
Keller, PIT1

SHUTOUTS

Alcantara, MIA1
Cobb, SF1
Fried, ATL1
Keller, PIT1

Copyright 2023 Associated Press. All rights reserved.

Trending Video

Recommended for you