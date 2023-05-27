THROUGH MAY 26
BATTING
|G
|AB
|R
|H
|BA
|Arraez, MIA
|47
|174
|17
|65
|.374
|Freeman, LAD
|53
|210
|43
|70
|.333
|Díaz, COL
|45
|151
|20
|50
|.331
|Acuña Jr., ATL
|52
|205
|46
|66
|.322
|Gurriel Jr., ARI
|45
|171
|29
|54
|.316
|De La Cruz, MIA
|48
|174
|23
|53
|.305
|Nimmo, NYM
|51
|198
|32
|60
|.303
|Estrada, SF
|47
|193
|30
|58
|.301
|Castellanos, PHI
|52
|203
|34
|61
|.300
|Meneses, WAS
|49
|207
|20
|62
|.300
HOME RUNS
|Alonso, NYM
|19
|Muncy, LAD
|16
|Soler, MIA
|16
|Olson, ATL
|14
|Gorman, STL
|13
|Wisdom, CHC
|12
|Tellez, MIL
|12
|Schwarber, PHI
|12
|6 tied
|11
RUNS BATTED IN
|Alonso, NYM
|45
|Gorman, STL
|40
|Lindor, NYM
|38
|Murphy, ATL
|37
|Muncy, LAD
|37
|Bohm, PHI
|37
|Olson, ATL
|37
|Arenado, STL
|35
|Walker, ARI
|34
|Fraley, CIN
|33
|Soler, MIA
|33
STOLEN BASES
|Acuña Jr., ATL
|22
|Bae, PIT
|15
|Carroll, ARI
|14
|Chisholm Jr., MIA
|14
|Marte, NYM
|14
|Estrada, SF
|13
|Hoerner, CHC
|12
|Yelich, MIL
|10
|Bellinger, CHC
|9
|India, CIN
|8
|Robles, WAS
|8
|Stott, PHI
|8
SLUGGING PERCENTAGE
|Gorman, STL
|.597
|Freeman, LAD
|.567
|Murphy, ATL
|.567
|Soler, MIA
|.566
|Gurriel Jr., ARI
|.561
|Acuña Jr., ATL
|.556
|Alonso, NYM
|.547
|Tellez, MIL
|.523
|Díaz, COL
|.517
|Wisdom, CHC
|.517
ON-BASE PERCENTAGE
|Arraez, MIA
|.427
|Soto, SD
|.424
|Wade Jr., SF
|.413
|Freeman, LAD
|.412
|Acuña Jr., ATL
|.407
|Goldschmidt, STL
|.405
|Happ, CHC
|.405
|Nootbaar, STL
|.399
|Murphy, ATL
|.397
|Díaz, COL
|.387
RUNS SCORED
|Acuña Jr., ATL
|46
|Freeman, LAD
|43
|India, CIN
|40
|Olson, ATL
|40
|Betts, LAD
|39
|Goldschmidt, STL
|36
|Alonso, NYM
|35
|Castellanos, PHI
|34
|Thomas, WAS
|34
|Yelich, MIL
|34
HITS
|Freeman, LAD
|70
|Acuña Jr., ATL
|66
|Arraez, MIA
|65
|Meneses, WAS
|62
|Castellanos, PHI
|61
|Stott, PHI
|61
|Nimmo, NYM
|60
|Estrada, SF
|58
|Goldschmidt, STL
|58
|Thomas, WAS
|57
BASES ON BALLS
|Soto, SD
|50
|Schwarber, PHI
|38
|Olson, ATL
|37
|Happ, CHC
|36
|Goldschmidt, STL
|34
|Wade Jr., SF
|34
|Betts, LAD
|33
|Muncy, LAD
|32
|Cronenworth, SD
|30
|Swanson, CHC
|29
DOUBLES
|Freeman, LAD
|20
|Castellanos, PHI
|17
|Goldschmidt, STL
|16
|Reynolds, PIT
|16
|Acuña Jr., ATL
|15
|Candelario, WAS
|15
|Lindor, NYM
|15
|7 tied
|14
TRIPLES
|Marsh, PHI
|4
|Marte, ARI
|4
|Nimmo, NYM
|4
|Cronenworth, SD
|3
|Friedl, CIN
|3
|Hayes, PIT
|3
|Joe, PIT
|3
|Outman, LAD
|3
|Realmuto, PHI
|3
|13 tied
|2
TOTAL BASES
|Freeman, LAD
|119
|Acuña Jr., ATL
|114
|Soler, MIA
|107
|Alonso, NYM
|105
|Goldschmidt, STL
|101
|Olson, ATL
|98
|Betts, LAD
|97
|Gurriel Jr., ARI
|96
|Castellanos, PHI
|95
|Gorman, STL
|95
EARNED RUN AVERAGE
|Elder, ATL
|2.01
|Cobb, SF
|2.17
|Webb, SF
|2.75
|Steele, CHC
|2.77
|Gray, WAS
|2.77
|Smyly, CHC
|2.93
|Stroman, CHC
|2.95
|Gallen, ARI
|2.97
|Strider, ATL
|2.97
|Kelly, ARI
|2.98
WON-LOST
|Keller, PIT
|6-1
|Gallen, ARI
|6-2
|Steele, CHC
|6-2
|Kershaw, LAD
|6-4
|Smyly, CHC
|5-1
|Wacha, SD
|5-1
|Kelly, ARI
|5-3
|Megill, NYM
|5-3
|Peralta, MIL
|5-4
|Urías, LAD
|5-4
GAMES PITCHED
|Nardi, MIA
|26
|Chavez, ATL
|25
|Minter, ATL
|25
|Soto, PHI
|25
|Bird, COL
|24
|Castro, ARI
|24
|Chafin, ARI
|24
|Domínguez, PHI
|24
|Doval, SF
|24
|Edwards Jr., WAS
|24
|Hill, SD
|24
|McGough, ARI
|24
|Scott, MIA
|24
SAVES
|Doval, SF
|14
|Hader, SD
|13
|Finnegan, WAS
|11
|Díaz, CIN
|10
|Johnson, COL
|10
|Bednar, PIT
|9
|Robertson, NYM
|8
|Chafin, ARI
|7
|Kimbrel, PHI
|7
|Minter, ATL
|7
|Phillips, LAD
|7
|Williams, MIL
|7
INNINGS PITCHED
|Webb, SF
|72.0
|Keller, PIT
|68.2
|Nola, PHI
|68.2
|Gallen, ARI
|66.2
|Steele, CHC
|65.0
|Wheeler, PHI
|65.0
|Stroman, CHC
|64.0
|Burnes, MIL
|63.2
|Alcantara, MIA
|63.0
|Corbin, WAS
|62.2
STRIKEOUTS
|Strider, ATL
|97
|Keller, PIT
|85
|Greene, CIN
|80
|Webb, SF
|76
|Wheeler, PHI
|76
|Gallen, ARI
|75
|Kershaw, LAD
|75
|Luzardo, MIA
|70
|Gore, WAS
|63
|Morton, ATL
|63
COMPLETE GAMES
|Alcantara, MIA
|1
|Cobb, SF
|1
|Fried, ATL
|1
|Keller, PIT
|1
SHUTOUTS
|Alcantara, MIA
|1
|Cobb, SF
|1
|Fried, ATL
|1
|Keller, PIT
|1
Commented
Sorry, there are no recent results for popular commented articles.