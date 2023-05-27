THROUGH MAY 26

BATTING

GABRHBA
Arraez, MIA471741765.374
Freeman, LAD532104370.333
Díaz, COL451512050.331
Acuña Jr., ATL522054666.322
Gurriel Jr., ARI451712954.316
De La Cruz, MIA481742353.305
Nimmo, NYM511983260.303
Estrada, SF471933058.301
Castellanos, PHI522033461.300
Meneses, WAS492072062.300

HOME RUNS

Alonso, NYM19
Muncy, LAD16
Soler, MIA16
Olson, ATL14
Gorman, STL13
Wisdom, CHC12
Tellez, MIL12
Schwarber, PHI12
6 tied11

RUNS BATTED IN

Alonso, NYM45
Gorman, STL40
Lindor, NYM38
Murphy, ATL37
Muncy, LAD37
Bohm, PHI37
Olson, ATL37
Arenado, STL35
Walker, ARI34
Fraley, CIN33
Soler, MIA33

STOLEN BASES

Acuña Jr., ATL22
Bae, PIT15
Carroll, ARI14
Chisholm Jr., MIA14
Marte, NYM14
Estrada, SF13
Hoerner, CHC12
Yelich, MIL10
Bellinger, CHC9
India, CIN8
Robles, WAS8
Stott, PHI8

SLUGGING PERCENTAGE

Gorman, STL.597
Freeman, LAD.567
Murphy, ATL.567
Soler, MIA.566
Gurriel Jr., ARI.561
Acuña Jr., ATL.556
Alonso, NYM.547
Tellez, MIL.523
Díaz, COL.517
Wisdom, CHC.517

ON-BASE PERCENTAGE

Arraez, MIA.427
Soto, SD.424
Wade Jr., SF.413
Freeman, LAD.412
Acuña Jr., ATL.407
Goldschmidt, STL.405
Happ, CHC.405
Nootbaar, STL.399
Murphy, ATL.397
Díaz, COL.387

RUNS SCORED

Acuña Jr., ATL46
Freeman, LAD43
India, CIN40
Olson, ATL40
Betts, LAD39
Goldschmidt, STL36
Alonso, NYM35
Castellanos, PHI34
Thomas, WAS34
Yelich, MIL34

HITS

Freeman, LAD70
Acuña Jr., ATL66
Arraez, MIA65
Meneses, WAS62
Castellanos, PHI61
Stott, PHI61
Nimmo, NYM60
Estrada, SF58
Goldschmidt, STL58
Thomas, WAS57

BASES ON BALLS

Soto, SD50
Schwarber, PHI38
Olson, ATL37
Happ, CHC36
Goldschmidt, STL34
Wade Jr., SF34
Betts, LAD33
Muncy, LAD32
Cronenworth, SD30
Swanson, CHC29

DOUBLES

Freeman, LAD20
Castellanos, PHI17
Goldschmidt, STL16
Reynolds, PIT16
Acuña Jr., ATL15
Candelario, WAS15
Lindor, NYM15
7 tied14

TRIPLES

Marsh, PHI4
Marte, ARI4
Nimmo, NYM4
Cronenworth, SD3
Friedl, CIN3
Hayes, PIT3
Joe, PIT3
Outman, LAD3
Realmuto, PHI3
13 tied2

TOTAL BASES

Freeman, LAD119
Acuña Jr., ATL114
Soler, MIA107
Alonso, NYM105
Goldschmidt, STL101
Olson, ATL98
Betts, LAD97
Gurriel Jr., ARI96
Castellanos, PHI95
Gorman, STL95

EARNED RUN AVERAGE

Elder, ATL2.01
Cobb, SF2.17
Webb, SF2.75
Steele, CHC2.77
Gray, WAS2.77
Smyly, CHC2.93
Stroman, CHC2.95
Gallen, ARI2.97
Strider, ATL2.97
Kelly, ARI2.98

WON-LOST

Keller, PIT6-1
Gallen, ARI6-2
Steele, CHC6-2
Kershaw, LAD6-4
Smyly, CHC5-1
Wacha, SD5-1
Kelly, ARI5-3
Megill, NYM5-3
Peralta, MIL5-4
Urías, LAD5-4

GAMES PITCHED

Nardi, MIA26
Chavez, ATL25
Minter, ATL25
Soto, PHI25
Bird, COL24
Castro, ARI24
Chafin, ARI24
Domínguez, PHI24
Doval, SF24
Edwards Jr., WAS24
Hill, SD24
McGough, ARI24
Scott, MIA24

SAVES

Doval, SF14
Hader, SD13
Finnegan, WAS11
Díaz, CIN10
Johnson, COL10
Bednar, PIT9
Robertson, NYM8
Chafin, ARI7
Kimbrel, PHI7
Minter, ATL7
Phillips, LAD7
Williams, MIL7

INNINGS PITCHED

Webb, SF72.0
Keller, PIT68.2
Nola, PHI68.2
Gallen, ARI66.2
Steele, CHC65.0
Wheeler, PHI65.0
Stroman, CHC64.0
Burnes, MIL63.2
Alcantara, MIA63.0
Corbin, WAS62.2

STRIKEOUTS

Strider, ATL97
Keller, PIT85
Greene, CIN80
Webb, SF76
Wheeler, PHI76
Gallen, ARI75
Kershaw, LAD75
Luzardo, MIA70
Gore, WAS63
Morton, ATL63

COMPLETE GAMES

Alcantara, MIA1
Cobb, SF1
Fried, ATL1
Keller, PIT1

SHUTOUTS

Alcantara, MIA1
Cobb, SF1
Fried, ATL1
Keller, PIT1

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