THROUGH MAY 14

BATTING

GABRHBA
Arraez, MIA371361452.382
Acuña Jr., ATL401563654.346
Díaz, COL361161438.328
Nimmo, NYM401502348.320
Castellanos, PHI401553049.316
Estrada, SF381532648.314
Goldschmidt, STL401602650.313
Gurriel Jr., ARI361332341.308
Friedl, CIN371241338.306
Happ, CHC391421643.303

HOME RUNS

Alonso, NYM13
Muncy, LAD12
Wisdom, CHC12
Olson, ATL11
Tellez, MIL10
Albies, ATL10
Gorman, STL9
Murphy, ATL9
Soler, MIA9
Walker, ARI9
Schwarber, PHI9
Betts, LAD9

RUNS BATTED IN

Murphy, ATL32
Alonso, NYM31
Lindor, NYM31
Muncy, LAD29
Olson, ATL29
Albies, ATL29
Fraley, CIN28
Gorman, STL28
Walker, ARI28
Bohm, PHI28

STOLEN BASES

Acuña Jr., ATL17
Bae, PIT14
Chisholm Jr., MIA14
Hoerner, CHC12
Estrada, SF11
Carroll, ARI10
Marte, NYM10
Bellinger, CHC9
Yelich, MIL9
India, CIN8
Robles, WAS8

SLUGGING PERCENTAGE

Wisdom, CHC.587
Acuña Jr., ATL.577
Murphy, ATL.571
Gorman, STL.565
Outman, LAD.548
Marsh, PHI.545
Goldschmidt, STL.538
Joe, PIT.530
Tellez, MIL.520
Gurriel Jr., ARI.519

ON-BASE PERCENTAGE

Acuña Jr., ATL.437
Arraez, MIA.437
Wade Jr., SF.427
Happ, CHC.425
Marsh, PHI.410
Nimmo, NYM.410
Murphy, ATL.404
Soto, SD.403
Goldschmidt, STL.392
India, CIN.387

RUNS SCORED

Acuña Jr., ATL36
Freeman, LAD34
Olson, ATL32
Yelich, MIL32
India, CIN31
Castellanos, PHI30
Bellinger, CHC28
Alonso, NYM26
Betts, LAD26
Estrada, SF26
Goldschmidt, STL26
Outman, LAD26

HITS

Acuña Jr., ATL54
Arraez, MIA52
Goldschmidt, STL50
Castellanos, PHI49
Freeman, LAD49
Estrada, SF48
Nimmo, NYM48
Meneses, WAS47
Hoerner, CHC46
Stott, PHI46

BASES ON BALLS

Soto, SD36
Olson, ATL32
Happ, CHC31
Muncy, LAD27
Wade Jr., SF27
Swanson, CHC26
Acuña Jr., ATL24
Betts, LAD24
Alonso, NYM22
Schwarber, PHI22

DOUBLES

Goldschmidt, STL15
Castellanos, PHI14
Reynolds, PIT14
Freeman, LAD13
Lindor, NYM13
Acuña Jr., ATL12
India, CIN12
McMahon, COL12
Soto, SD12
9 tied11

TRIPLES

Marsh, PHI4
Friedl, CIN3
Joe, PIT3
Marte, ARI3
Outman, LAD3
Realmuto, PHI3
8 tied2

TOTAL BASES

Acuña Jr., ATL90
Goldschmidt, STL86
Freeman, LAD83
Albies, ATL80
Castellanos, PHI78
Alonso, NYM77
Betts, LAD75
Estrada, SF75
Olson, ATL75
Reynolds, PIT75

EARNED RUN AVERAGE

Cobb, SF1.70
Steele, CHC1.82
Elder, ATL1.94
Gallen, ARI2.36
Kershaw, LAD2.36
Keller, PIT2.38
Strider, ATL2.51
May, LAD2.68
Gray, WAS2.96
Smyly, CHC3.05

WON-LOST

Steele, CHC6-0
Gallen, ARI6-1
Kershaw, LAD6-2
Keller, PIT5-1
Urías, LAD5-3
May, LAD4-1
Smyly, CHC4-1
Strider, ATL4-1
Burnes, MIL4-2
Megill, NYM4-2
Peralta, MIL4-2
Senga, NYM4-2

GAMES PITCHED

Chavez, ATL20
Hill, SD20
McGough, ARI20
Minter, ATL20
Soto, PHI20
12 tied19

SAVES

Hader, SD11
Bednar, PIT9
Díaz, CIN9
Doval, SF8
Finnegan, WAS8
Minter, ATL7
Phillips, LAD7
Robertson, NYM7
Johnson, COL6
Puk, MIA6

INNINGS PITCHED

Webb, SF59.0
Gallen, ARI57.1
Keller, PIT56.2
Nola, PHI55.2
Urías, LAD52.1
Alcantara, MIA51.1
Freeland, COL51.1
DeSclafani, SF50.0
Stroman, CHC50.0
Kershaw, LAD49.2

STRIKEOUTS

Strider, ATL79
Gallen, ARI70
Keller, PIT69
Webb, SF58
Kershaw, LAD56
Wheeler, PHI53
Urías, LAD52
Gore, WAS51
Greene, CIN51
Alcantara, MIA49
Cabrera, MIA49

COMPLETE GAMES

Alcantara, MIA1
Cobb, SF1
Fried, ATL1
Keller, PIT1
Peterson, NYM1

SHUTOUTS

Alcantara, MIA1
Cobb, SF1
Fried, ATL1
Keller, PIT1

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