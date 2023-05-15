THROUGH MAY 14
BATTING
|G
|AB
|R
|H
|BA
|Arraez, MIA
|37
|136
|14
|52
|.382
|Acuña Jr., ATL
|40
|156
|36
|54
|.346
|Díaz, COL
|36
|116
|14
|38
|.328
|Nimmo, NYM
|40
|150
|23
|48
|.320
|Castellanos, PHI
|40
|155
|30
|49
|.316
|Estrada, SF
|38
|153
|26
|48
|.314
|Goldschmidt, STL
|40
|160
|26
|50
|.313
|Gurriel Jr., ARI
|36
|133
|23
|41
|.308
|Friedl, CIN
|37
|124
|13
|38
|.306
|Happ, CHC
|39
|142
|16
|43
|.303
HOME RUNS
|Alonso, NYM
|13
|Muncy, LAD
|12
|Wisdom, CHC
|12
|Olson, ATL
|11
|Tellez, MIL
|10
|Albies, ATL
|10
|Gorman, STL
|9
|Murphy, ATL
|9
|Soler, MIA
|9
|Walker, ARI
|9
|Schwarber, PHI
|9
|Betts, LAD
|9
RUNS BATTED IN
|Murphy, ATL
|32
|Alonso, NYM
|31
|Lindor, NYM
|31
|Muncy, LAD
|29
|Olson, ATL
|29
|Albies, ATL
|29
|Fraley, CIN
|28
|Gorman, STL
|28
|Walker, ARI
|28
|Bohm, PHI
|28
STOLEN BASES
|Acuña Jr., ATL
|17
|Bae, PIT
|14
|Chisholm Jr., MIA
|14
|Hoerner, CHC
|12
|Estrada, SF
|11
|Carroll, ARI
|10
|Marte, NYM
|10
|Bellinger, CHC
|9
|Yelich, MIL
|9
|India, CIN
|8
|Robles, WAS
|8
SLUGGING PERCENTAGE
|Wisdom, CHC
|.587
|Acuña Jr., ATL
|.577
|Murphy, ATL
|.571
|Gorman, STL
|.565
|Outman, LAD
|.548
|Marsh, PHI
|.545
|Goldschmidt, STL
|.538
|Joe, PIT
|.530
|Tellez, MIL
|.520
|Gurriel Jr., ARI
|.519
ON-BASE PERCENTAGE
|Acuña Jr., ATL
|.437
|Arraez, MIA
|.437
|Wade Jr., SF
|.427
|Happ, CHC
|.425
|Marsh, PHI
|.410
|Nimmo, NYM
|.410
|Murphy, ATL
|.404
|Soto, SD
|.403
|Goldschmidt, STL
|.392
|India, CIN
|.387
RUNS SCORED
|Acuña Jr., ATL
|36
|Freeman, LAD
|34
|Olson, ATL
|32
|Yelich, MIL
|32
|India, CIN
|31
|Castellanos, PHI
|30
|Bellinger, CHC
|28
|Alonso, NYM
|26
|Betts, LAD
|26
|Estrada, SF
|26
|Goldschmidt, STL
|26
|Outman, LAD
|26
HITS
|Acuña Jr., ATL
|54
|Arraez, MIA
|52
|Goldschmidt, STL
|50
|Castellanos, PHI
|49
|Freeman, LAD
|49
|Estrada, SF
|48
|Nimmo, NYM
|48
|Meneses, WAS
|47
|Hoerner, CHC
|46
|Stott, PHI
|46
BASES ON BALLS
|Soto, SD
|36
|Olson, ATL
|32
|Happ, CHC
|31
|Muncy, LAD
|27
|Wade Jr., SF
|27
|Swanson, CHC
|26
|Acuña Jr., ATL
|24
|Betts, LAD
|24
|Alonso, NYM
|22
|Schwarber, PHI
|22
DOUBLES
|Goldschmidt, STL
|15
|Castellanos, PHI
|14
|Reynolds, PIT
|14
|Freeman, LAD
|13
|Lindor, NYM
|13
|Acuña Jr., ATL
|12
|India, CIN
|12
|McMahon, COL
|12
|Soto, SD
|12
|9 tied
|11
TRIPLES
|Marsh, PHI
|4
|Friedl, CIN
|3
|Joe, PIT
|3
|Marte, ARI
|3
|Outman, LAD
|3
|Realmuto, PHI
|3
|8 tied
|2
TOTAL BASES
|Acuña Jr., ATL
|90
|Goldschmidt, STL
|86
|Freeman, LAD
|83
|Albies, ATL
|80
|Castellanos, PHI
|78
|Alonso, NYM
|77
|Betts, LAD
|75
|Estrada, SF
|75
|Olson, ATL
|75
|Reynolds, PIT
|75
EARNED RUN AVERAGE
|Cobb, SF
|1.70
|Steele, CHC
|1.82
|Elder, ATL
|1.94
|Gallen, ARI
|2.36
|Kershaw, LAD
|2.36
|Keller, PIT
|2.38
|Strider, ATL
|2.51
|May, LAD
|2.68
|Gray, WAS
|2.96
|Smyly, CHC
|3.05
WON-LOST
|Steele, CHC
|6-0
|Gallen, ARI
|6-1
|Kershaw, LAD
|6-2
|Keller, PIT
|5-1
|Urías, LAD
|5-3
|May, LAD
|4-1
|Smyly, CHC
|4-1
|Strider, ATL
|4-1
|Burnes, MIL
|4-2
|Megill, NYM
|4-2
|Peralta, MIL
|4-2
|Senga, NYM
|4-2
GAMES PITCHED
|Chavez, ATL
|20
|Hill, SD
|20
|McGough, ARI
|20
|Minter, ATL
|20
|Soto, PHI
|20
|12 tied
|19
SAVES
|Hader, SD
|11
|Bednar, PIT
|9
|Díaz, CIN
|9
|Doval, SF
|8
|Finnegan, WAS
|8
|Minter, ATL
|7
|Phillips, LAD
|7
|Robertson, NYM
|7
|Johnson, COL
|6
|Puk, MIA
|6
INNINGS PITCHED
|Webb, SF
|59.0
|Gallen, ARI
|57.1
|Keller, PIT
|56.2
|Nola, PHI
|55.2
|Urías, LAD
|52.1
|Alcantara, MIA
|51.1
|Freeland, COL
|51.1
|DeSclafani, SF
|50.0
|Stroman, CHC
|50.0
|Kershaw, LAD
|49.2
STRIKEOUTS
|Strider, ATL
|79
|Gallen, ARI
|70
|Keller, PIT
|69
|Webb, SF
|58
|Kershaw, LAD
|56
|Wheeler, PHI
|53
|Urías, LAD
|52
|Gore, WAS
|51
|Greene, CIN
|51
|Alcantara, MIA
|49
|Cabrera, MIA
|49
COMPLETE GAMES
|Alcantara, MIA
|1
|Cobb, SF
|1
|Fried, ATL
|1
|Keller, PIT
|1
|Peterson, NYM
|1
SHUTOUTS
|Alcantara, MIA
|1
|Cobb, SF
|1
|Fried, ATL
|1
|Keller, PIT
|1
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