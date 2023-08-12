THROUGH AUGUST 11
BATTING
|G
|AB
|R
|H
|BA
|Arraez, MIA
|112
|436
|48
|159
|.365
|Freeman, LAD
|116
|462
|101
|158
|.342
|Acuña Jr., ATL
|116
|464
|106
|156
|.336
|Bellinger, CHC
|86
|326
|68
|108
|.331
|Stott, PHI
|110
|431
|60
|129
|.299
|Arcia, ATL
|95
|334
|49
|98
|.293
|Yelich, MIL
|114
|439
|81
|127
|.289
|Bohm, PHI
|104
|393
|54
|113
|.288
|Arenado, STL
|112
|436
|56
|125
|.287
|Kim, SD
|112
|377
|64
|108
|.286
HOME RUNS
|Olson, ATL
|42
|Alonso, NYM
|35
|Betts, LAD
|31
|Schwarber, PHI
|30
|Muncy, LAD
|28
|Soler, MIA
|28
|Albies, ATL
|28
|Riley, ATL
|28
|Acuña Jr., ATL
|26
|Martinez, LAD
|25
RUNS BATTED IN
|Olson, ATL
|105
|Albies, ATL
|90
|Alonso, NYM
|87
|Freeman, LAD
|83
|Arenado, STL
|82
|Betts, LAD
|78
|Martinez, LAD
|76
|Muncy, LAD
|75
|Soto, SD
|75
|Riley, ATL
|75
STOLEN BASES
|Acuña Jr., ATL
|54
|Carroll, ARI
|36
|Abrams, WAS
|29
|Hoerner, CHC
|29
|Kim, SD
|27
|McCarthy, ARI
|26
|Marte, NYM
|24
|Yelich, MIL
|24
|Stott, PHI
|22
|Turner, PHI
|22
SLUGGING PERCENTAGE
|Olson, ATL
|.614
|Freeman, LAD
|.593
|Betts, LAD
|.579
|Acuña Jr., ATL
|.575
|Bellinger, CHC
|.561
|Martinez, LAD
|.558
|Alonso, NYM
|.524
|Albies, ATL
|.518
|Walker, ARI
|.517
|Riley, ATL
|.513
ON-BASE PERCENTAGE
|Acuña Jr., ATL
|.422
|Freeman, LAD
|.419
|Soto, SD
|.411
|Arraez, MIA
|.409
|Wade Jr., SF
|.393
|Betts, LAD
|.388
|Nootbaar, STL
|.381
|Smith, LAD
|.381
|Bellinger, CHC
|.380
|Kim, SD
|.380
RUNS SCORED
|Acuña Jr., ATL
|106
|Freeman, LAD
|101
|Betts, LAD
|94
|Olson, ATL
|92
|Riley, ATL
|85
|Carroll, ARI
|81
|Yelich, MIL
|81
|Thomas, WAS
|79
|Albies, ATL
|75
|Marte, ARI
|75
HITS
|Arraez, MIA
|159
|Freeman, LAD
|158
|Acuña Jr., ATL
|156
|Thomas, WAS
|132
|Castellanos, PHI
|130
|Riley, ATL
|130
|Stott, PHI
|129
|Hoerner, CHC
|127
|Yelich, MIL
|127
|Arenado, STL
|125
BASES ON BALLS
|Soto, SD
|99
|Schwarber, PHI
|87
|Happ, CHC
|79
|Olson, ATL
|76
|Betts, LAD
|69
|Muncy, LAD
|65
|Wade Jr., SF
|64
|Acuña Jr., ATL
|63
|McCutchen, PIT
|63
|Goldschmidt, STL
|60
DOUBLES
|Freeman, LAD
|43
|Candelario, CHC
|35
|Walker, ARI
|33
|Betts, LAD
|31
|Acuña Jr., ATL
|29
|Thomas, WAS
|29
|Castellanos, PHI
|27
|Turner, PHI
|27
|Yelich, MIL
|27
|5 tied
|26
TRIPLES
|Cronenworth, SD
|7
|Marte, ARI
|7
|Hayes, PIT
|6
|Marsh, PHI
|6
|Benson, CIN
|5
|Carroll, ARI
|5
|McCarthy, ARI
|5
|Realmuto, PHI
|5
|12 tied
|4
TOTAL BASES
|Freeman, LAD
|274
|Olson, ATL
|270
|Acuña Jr., ATL
|267
|Betts, LAD
|249
|Riley, ATL
|238
|Albies, ATL
|235
|Thomas, WAS
|225
|Arenado, STL
|223
|Castellanos, PHI
|219
|Walker, ARI
|218
EARNED RUN AVERAGE
|Snell, SD
|2.63
|Steele, CHC
|2.79
|Kelly, ARI
|3.05
|Gallen, ARI
|3.24
|Senga, NYM
|3.24
|Cobb, SF
|3.30
|Webb, SF
|3.38
|Burnes, MIL
|3.60
|Elder, ATL
|3.64
|Gray, WAS
|3.70
WON-LOST
|Steele, CHC
|13-3
|Strider, ATL
|13-4
|Walker, PHI
|13-5
|Gallen, ARI
|12-5
|Morton, ATL
|11-10
|Musgrove, SD
|10-3
|Kershaw, LAD
|10-4
|Stroman, CHC
|10-8
|Kelly, ARI
|9-5
|Wheeler, PHI
|9-5
GAMES PITCHED
|Gibaut, CIN
|54
|Milner, MIL
|54
|Scott, MIA
|54
|Castro, ARI
|53
|Díaz, CIN
|53
|Farmer, CIN
|53
|Payamps, MIL
|53
|Bird, COL
|52
|Doval, SF
|52
|Fulmer, CHC
|52
|Graterol, LAD
|52
|Kimbrel, PHI
|52
SAVES
|Doval, SF
|33
|Díaz, CIN
|33
|Williams, MIL
|28
|Hader, SD
|26
|Bednar, PIT
|23
|Iglesias, ATL
|22
|Kimbrel, PHI
|19
|Finnegan, WAS
|18
|Phillips, LAD
|17
|Robertson, MIA
|17
INNINGS PITCHED
|Alcantara, MIA
|158.1
|Gallen, ARI
|155.2
|Webb, SF
|154.1
|Nola, PHI
|148.1
|Burnes, MIL
|145.0
|Keller, PIT
|143.2
|Mikolas, STL
|141.1
|Strider, ATL
|139.1
|Lynn, LAD
|137.2
|Corbin, WAS
|137.1
STRIKEOUTS
|Strider, ATL
|217
|Snell, SD
|171
|Gallen, ARI
|165
|Luzardo, MIA
|157
|Wheeler, PHI
|155
|Keller, PIT
|154
|Nola, PHI
|153
|Peralta, MIL
|151
|Webb, SF
|151
|Burnes, MIL
|146
COMPLETE GAMES
|Alcantara, MIA
|3
|Cobb, SF
|1
|Fried, ATL
|1
|Keller, PIT
|1
|Lorenzen, PHI
|1
|Peterson, NYM
|1
|Stroman, CHC
|1
|Webb, SF
|1
SHUTOUTS
|Alcantara, MIA
|1
|Cobb, SF
|1
|Fried, ATL
|1
|Keller, PIT
|1
|Lorenzen, PHI
|1
|Stroman, CHC
|1
|Webb, SF
|1
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