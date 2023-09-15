THROUGH SEPTEMBER 14
BATTING
|G
|AB
|R
|H
|BA
|Arraez, MIA
|140
|548
|65
|191
|.349
|Freeman, LAD
|145
|575
|121
|194
|.337
|Acuña Jr., ATL
|146
|594
|133
|199
|.335
|Bellinger, CHC
|116
|446
|87
|141
|.316
|Betts, LAD
|137
|529
|120
|165
|.312
|Harper, PHI
|112
|414
|73
|122
|.295
|Harris II, ATL
|123
|443
|69
|129
|.291
|Stott, PHI
|138
|536
|74
|154
|.287
|Hoerner, CHC
|137
|572
|91
|163
|.285
|Contreras, MIL
|125
|480
|75
|135
|.281
HOME RUNS
|Olson, ATL
|51
|Alonso, NYM
|44
|Schwarber, PHI
|43
|Betts, LAD
|39
|Acuña Jr., ATL
|37
|Muncy, LAD
|35
|Soler, MIA
|35
|Riley, ATL
|35
|Ozuna, ATL
|34
|Soto, SD
|30
|Walker, ARI
|30
RUNS BATTED IN
|Olson, ATL
|128
|Alonso, NYM
|109
|Betts, LAD
|103
|Muncy, LAD
|98
|Acuña Jr., ATL
|97
|Schwarber, PHI
|94
|Albies, ATL
|93
|Freeman, LAD
|93
|Walker, ARI
|91
|Bellinger, CHC
|90
|Soto, SD
|90
|Castellanos, PHI
|90
STOLEN BASES
|Acuña Jr., ATL
|66
|Carroll, ARI
|47
|Abrams, WAS
|41
|Hoerner, CHC
|40
|Kim, SD
|35
|De La Cruz, CIN
|28
|Stott, PHI
|28
|Turner, PHI
|27
|Yelich, MIL
|27
|Lindor, NYM
|26
|McCarthy, ARI
|26
SLUGGING PERCENTAGE
|Olson, ATL
|.614
|Betts, LAD
|.607
|Acuña Jr., ATL
|.586
|Freeman, LAD
|.576
|Bellinger, CHC
|.545
|Alonso, NYM
|.532
|Ozuna, ATL
|.532
|Soler, MIA
|.513
|Riley, ATL
|.511
|Burger, MIA
|.509
ON-BASE PERCENTAGE
|Acuña Jr., ATL
|.416
|Freeman, LAD
|.414
|Betts, LAD
|.412
|Soto, SD
|.399
|Harper, PHI
|.398
|Arraez, MIA
|.390
|Olson, ATL
|.385
|McCutchen, PIT
|.378
|Wade Jr., SF
|.374
|Smith, LAD
|.367
RUNS SCORED
|Acuña Jr., ATL
|133
|Freeman, LAD
|121
|Betts, LAD
|120
|Olson, ATL
|116
|Carroll, ARI
|104
|Riley, ATL
|104
|Schwarber, PHI
|100
|Yelich, MIL
|97
|Lindor, NYM
|96
|Turner, PHI
|94
HITS
|Acuña Jr., ATL
|199
|Freeman, LAD
|194
|Arraez, MIA
|191
|Betts, LAD
|165
|Hoerner, CHC
|163
|Riley, ATL
|159
|Turner, PHI
|159
|Castellanos, PHI
|156
|Thomas, WAS
|155
|Olson, ATL
|154
|Stott, PHI
|154
BASES ON BALLS
|Soto, SD
|119
|Schwarber, PHI
|118
|Olson, ATL
|94
|Happ, CHC
|92
|Betts, LAD
|86
|Goldschmidt, STL
|79
|Acuña Jr., ATL
|77
|Muncy, LAD
|76
|McCutchen, PIT
|75
|Yelich, MIL
|71
DOUBLES
|Freeman, LAD
|55
|Candelario, CHC
|38
|Betts, LAD
|37
|Castellanos, PHI
|36
|Contreras, MIL
|34
|Walker, ARI
|34
|Gurriel Jr., ARI
|33
|Lindor, NYM
|33
|Meneses, WAS
|33
|Thomas, WAS
|33
TRIPLES
|Carroll, ARI
|9
|Marte, ARI
|9
|Friedl, CIN
|8
|Cronenworth, SD
|7
|Hayes, PIT
|7
|Benson, CIN
|6
|De La Cruz, CIN
|6
|Marsh, PHI
|6
|7 tied
|5
TOTAL BASES
|Acuña Jr., ATL
|348
|Olson, ATL
|339
|Freeman, LAD
|331
|Betts, LAD
|321
|Riley, ATL
|294
|Turner, PHI
|278
|Alonso, NYM
|268
|Thomas, WAS
|266
|Walker, ARI
|265
|Castellanos, PHI
|263
EARNED RUN AVERAGE
|Snell, SD
|2.42
|Steele, CHC
|2.49
|Senga, NYM
|2.96
|Elder, ATL
|3.38
|Webb, SF
|3.40
|Morton, ATL
|3.43
|Kelly, ARI
|3.45
|Burnes, MIL
|3.47
|Gallen, ARI
|3.50
|Cobb, SF
|3.62
WON-LOST
|Strider, ATL
|17-5
|Steele, CHC
|16-3
|Walker, PHI
|15-5
|Gallen, ARI
|15-8
|Snell, SD
|14-9
|Morton, ATL
|14-11
|Elder, ATL
|12-4
|Kershaw, LAD
|12-4
|Peralta, MIL
|12-8
|Keller, PIT
|12-9
|Nola, PHI
|12-9
GAMES PITCHED
|Castro, ARI
|68
|Gibaut, CIN
|67
|Milner, MIL
|67
|Farmer, CIN
|66
|Scott, MIA
|66
|Díaz, CIN
|65
|Bird, COL
|64
|Kimbrel, PHI
|64
|Leiter Jr., CHC
|64
|Minter, ATL
|64
SAVES
|Doval, SF
|37
|Díaz, CIN
|36
|Bednar, PIT
|35
|Williams, MIL
|34
|Iglesias, ATL
|29
|Hader, SD
|28
|Finnegan, WAS
|25
|Kimbrel, PHI
|23
|Alzolay, CHC
|22
|Phillips, LAD
|22
INNINGS PITCHED
|Webb, SF
|193.0
|Gallen, ARI
|192.2
|Alcantara, MIA
|184.2
|Keller, PIT
|182.2
|Burnes, MIL
|179.0
|Mikolas, STL
|176.1
|Nola, PHI
|176.1
|Wheeler, PHI
|175.0
|Strider, ATL
|169.0
|Snell, SD
|167.0
STRIKEOUTS
|Strider, ATL
|259
|Snell, SD
|217
|Peralta, MIL
|200
|Gallen, ARI
|199
|Keller, PIT
|198
|Wheeler, PHI
|196
|Senga, NYM
|191
|Luzardo, MIA
|186
|Nola, PHI
|185
|Burnes, MIL
|181
COMPLETE GAMES
|Alcantara, MIA
|3
|Cobb, SF
|2
|Fried, ATL
|1
|Gallen, ARI
|1
|Keller, PIT
|1
|Lorenzen, PHI
|1
|Oviedo, PIT
|1
|Peterson, NYM
|1
|Stroman, CHC
|1
|Webb, SF
|1
SHUTOUTS
|Alcantara, MIA
|1
|Cobb, SF
|1
|Fried, ATL
|1
|Gallen, ARI
|1
|Keller, PIT
|1
|Lorenzen, PHI
|1
|Oviedo, PIT
|1
|Stroman, CHC
|1
|Webb, SF
|1
|Woodruff, MIL
|1
Commented
Sorry, there are no recent results for popular commented articles.