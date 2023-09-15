THROUGH SEPTEMBER 14

BATTING

GABRHBA
Arraez, MIA14054865191.349
Freeman, LAD145575121194.337
Acuña Jr., ATL146594133199.335
Bellinger, CHC11644687141.316
Betts, LAD137529120165.312
Harper, PHI11241473122.295
Harris II, ATL12344369129.291
Stott, PHI13853674154.287
Hoerner, CHC13757291163.285
Contreras, MIL12548075135.281

HOME RUNS

Olson, ATL51
Alonso, NYM44
Schwarber, PHI43
Betts, LAD39
Acuña Jr., ATL37
Muncy, LAD35
Soler, MIA35
Riley, ATL35
Ozuna, ATL34
Soto, SD30
Walker, ARI30

RUNS BATTED IN

Olson, ATL128
Alonso, NYM109
Betts, LAD103
Muncy, LAD98
Acuña Jr., ATL97
Schwarber, PHI94
Albies, ATL93
Freeman, LAD93
Walker, ARI91
Bellinger, CHC90
Soto, SD90
Castellanos, PHI90

STOLEN BASES

Acuña Jr., ATL66
Carroll, ARI47
Abrams, WAS41
Hoerner, CHC40
Kim, SD35
De La Cruz, CIN28
Stott, PHI28
Turner, PHI27
Yelich, MIL27
Lindor, NYM26
McCarthy, ARI26

SLUGGING PERCENTAGE

Olson, ATL.614
Betts, LAD.607
Acuña Jr., ATL.586
Freeman, LAD.576
Bellinger, CHC.545
Alonso, NYM.532
Ozuna, ATL.532
Soler, MIA.513
Riley, ATL.511
Burger, MIA.509

ON-BASE PERCENTAGE

Acuña Jr., ATL.416
Freeman, LAD.414
Betts, LAD.412
Soto, SD.399
Harper, PHI.398
Arraez, MIA.390
Olson, ATL.385
McCutchen, PIT.378
Wade Jr., SF.374
Smith, LAD.367

RUNS SCORED

Acuña Jr., ATL133
Freeman, LAD121
Betts, LAD120
Olson, ATL116
Carroll, ARI104
Riley, ATL104
Schwarber, PHI100
Yelich, MIL97
Lindor, NYM96
Turner, PHI94

HITS

Acuña Jr., ATL199
Freeman, LAD194
Arraez, MIA191
Betts, LAD165
Hoerner, CHC163
Riley, ATL159
Turner, PHI159
Castellanos, PHI156
Thomas, WAS155
Olson, ATL154
Stott, PHI154

BASES ON BALLS

Soto, SD119
Schwarber, PHI118
Olson, ATL94
Happ, CHC92
Betts, LAD86
Goldschmidt, STL79
Acuña Jr., ATL77
Muncy, LAD76
McCutchen, PIT75
Yelich, MIL71

DOUBLES

Freeman, LAD55
Candelario, CHC38
Betts, LAD37
Castellanos, PHI36
Contreras, MIL34
Walker, ARI34
Gurriel Jr., ARI33
Lindor, NYM33
Meneses, WAS33
Thomas, WAS33

TRIPLES

Carroll, ARI9
Marte, ARI9
Friedl, CIN8
Cronenworth, SD7
Hayes, PIT7
Benson, CIN6
De La Cruz, CIN6
Marsh, PHI6
7 tied5

TOTAL BASES

Acuña Jr., ATL348
Olson, ATL339
Freeman, LAD331
Betts, LAD321
Riley, ATL294
Turner, PHI278
Alonso, NYM268
Thomas, WAS266
Walker, ARI265
Castellanos, PHI263

EARNED RUN AVERAGE

Snell, SD2.42
Steele, CHC2.49
Senga, NYM2.96
Elder, ATL3.38
Webb, SF3.40
Morton, ATL3.43
Kelly, ARI3.45
Burnes, MIL3.47
Gallen, ARI3.50
Cobb, SF3.62

WON-LOST

Strider, ATL17-5
Steele, CHC16-3
Walker, PHI15-5
Gallen, ARI15-8
Snell, SD14-9
Morton, ATL14-11
Elder, ATL12-4
Kershaw, LAD12-4
Peralta, MIL12-8
Keller, PIT12-9
Nola, PHI12-9

GAMES PITCHED

Castro, ARI68
Gibaut, CIN67
Milner, MIL67
Farmer, CIN66
Scott, MIA66
Díaz, CIN65
Bird, COL64
Kimbrel, PHI64
Leiter Jr., CHC64
Minter, ATL64

SAVES

Doval, SF37
Díaz, CIN36
Bednar, PIT35
Williams, MIL34
Iglesias, ATL29
Hader, SD28
Finnegan, WAS25
Kimbrel, PHI23
Alzolay, CHC22
Phillips, LAD22

INNINGS PITCHED

Webb, SF193.0
Gallen, ARI192.2
Alcantara, MIA184.2
Keller, PIT182.2
Burnes, MIL179.0
Mikolas, STL176.1
Nola, PHI176.1
Wheeler, PHI175.0
Strider, ATL169.0
Snell, SD167.0

STRIKEOUTS

Strider, ATL259
Snell, SD217
Peralta, MIL200
Gallen, ARI199
Keller, PIT198
Wheeler, PHI196
Senga, NYM191
Luzardo, MIA186
Nola, PHI185
Burnes, MIL181

COMPLETE GAMES

Alcantara, MIA3
Cobb, SF2
Fried, ATL1
Gallen, ARI1
Keller, PIT1
Lorenzen, PHI1
Oviedo, PIT1
Peterson, NYM1
Stroman, CHC1
Webb, SF1

SHUTOUTS

Alcantara, MIA1
Cobb, SF1
Fried, ATL1
Gallen, ARI1
Keller, PIT1
Lorenzen, PHI1
Oviedo, PIT1
Stroman, CHC1
Webb, SF1
Woodruff, MIL1

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