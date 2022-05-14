THROUGH MAY 13

BATTING

GABRHBA
Hosmer, SD311141543.377
Machado, SD331242746.371
Bell, WAS331172240.342
Hayes, PIT301051334.324
McNeil, NYM321101535.318
Iglesias, COL27951230.316
Freeman, LAD301132035.310
Bohm, PHI30941629.309
Cron, COL321231638.309
Gamel, PIT321011531.307

HOME RUNS

Cron, COL9
Renfroe, MIL8
Soto, WAS8
Adames, MIL8
Alonso, NYM8
Drury, CIN7
Tellez, MIL7
Schwarber, PHI7
Arenado, STL7
Riley, ATL7
Harper, PHI7
Machado, SD7

RUNS BATTED IN

Alonso, NYM28
Tellez, MIL27
Arenado, STL26
Chisholm Jr., MIA24
Cron, COL24
Hosmer, SD23
Adames, MIL23
Drury, CIN22
Harper, PHI22
Machado, SD22

STOLEN BASES

Edman, STL8
Bader, STL7
Chisholm Jr., MIA6
Harper, PHI6
Machado, SD6
Wong, MIL6
Acuña Jr., ATL5
Estrada, SF5
Peterson, MIL5
Turner, LAD5

SLUGGING PERCENTAGE

Cron, COL.610
Machado, SD.605
Chisholm Jr., MIA.586
Arenado, STL.576
Drury, CIN.563
Harper, PHI.553
Hosmer, SD.553
Tellez, MIL.514
Soto, WAS.508
Contreras, CHC.505

ON-BASE PERCENTAGE

Machado, SD.451
Hosmer, SD.441
Bell, WAS.434
Hayes, PIT.424
Nimmo, NYM.419
Contreras, CHC.407
Soto, WAS.397
Happ, CHC.395
Freeman, LAD.394
Goldschmidt, STL.388

RUNS SCORED

Machado, SD27
Betts, LAD26
Harper, PHI25
Soto, WAS23
Yelich, MIL23
Bell, WAS22
Adames, MIL21
Edman, STL21
Estrada, SF21
Pham, CIN21

HITS

Machado, SD46
Hosmer, SD43
Bell, WAS40
Hernandez, WAS40
Cron, COL38
Arenado, STL36
Alonso, NYM35
Freeman, LAD35
Goldschmidt, STL35
McNeil, NYM35

BASES ON BALLS

Muncy, LAD27
Soto, WAS26
Olson, ATL23
Pham, CIN21
Nimmo, NYM20
Profar, SD20
Happ, CHC19
Cronenworth, SD18
Escobar, NYM18
Hayes, PIT18

DOUBLES

Olson, ATL14
Marte, ARI12
Arenado, STL11
Harper, PHI11
Freeman, LAD10
Naquin, CIN10
Escobar, NYM9
Farmer, CIN9
Franco, WAS9
Hayes, PIT9
Tellez, MIL9

TRIPLES

Chisholm Jr., MIA3
Chavis, PIT2
Cronenworth, SD2
Edman, STL2
Grisham, SD2
Joe, COL2
Sánchez, MIA2
Wong, MIL2
16 tied1

TOTAL BASES

Cron, COL75
Machado, SD75
Arenado, STL68
Harper, PHI68
Alonso, NYM64
Hosmer, SD63
Soto, WAS63
Bell, WAS59
Chisholm Jr., MIA58
Riley, ATL57

EARNED RUN AVERAGE

López, MIA1.05
Mikolas, STL1.49
Kelly, ARI1.71
Burnes, MIL1.77
Kershaw, LAD1.80
Rodón, SF1.80
Buehler, LAD1.96
Musgrove, SD2.08
Urías, LAD2.10
Bassitt, NYM2.46

WON-LOST

Webb, SF5-1
Kershaw, LAD4-0
Musgrove, SD4-0
Buehler, LAD4-1
López, MIA4-1
Rodón, SF4-1
Scherzer, NYM4-1
Bassitt, NYM4-2
Fried, ATL4-2
Megill, NYM4-2

GAMES PITCHED

Wittgren, STL16
Arano, WAS15
Bass, MIA15
Cishek, WAS15
Díaz, CIN15
Hembree, PIT15
Kennedy, ARI15
Moreta, CIN15
Ramirez, ARI15
Rogers, SF15

SAVES

Hader, MIL13
Rogers, SD13
Bard, COL9
Jansen, ATL8
Díaz, NYM7
Knebel, PHI7
Melancon, ARI7
Bender, MIA6
Gallegos, STL6
Bednar, PIT5
Doval, SF5
Kimbrel, LAD5
Robertson, CHC5

INNINGS PITCHED

Burnes, MIL45.2
Scherzer, NYM44.0
Fried, ATL43.0
López, MIA43.0
Alcantara, MIA42.2
Mikolas, STL42.1
Kelly, ARI42.0
Webb, SF41.1
Nola, PHI40.0
Darvish, SD39.0
Hendricks, CHC39.0

STRIKEOUTS

Burnes, MIL57
Scherzer, NYM55
Rodón, SF53
Nola, PHI47
López, MIA46
Lauer, MIL42
Fried, ATL41
Luzardo, MIA41
Musgrove, SD41
Wright, ATL41

COMPLETE GAMES

Buehler, LAD1
Corbin, WAS1

SHUTOUTS

Buehler, LAD1

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