THROUGH MAY 13
BATTING
|G
|AB
|R
|H
|BA
|Hosmer, SD
|31
|114
|15
|43
|.377
|Machado, SD
|33
|124
|27
|46
|.371
|Bell, WAS
|33
|117
|22
|40
|.342
|Hayes, PIT
|30
|105
|13
|34
|.324
|McNeil, NYM
|32
|110
|15
|35
|.318
|Iglesias, COL
|27
|95
|12
|30
|.316
|Freeman, LAD
|30
|113
|20
|35
|.310
|Bohm, PHI
|30
|94
|16
|29
|.309
|Cron, COL
|32
|123
|16
|38
|.309
|Gamel, PIT
|32
|101
|15
|31
|.307
HOME RUNS
|Cron, COL
|9
|Renfroe, MIL
|8
|Soto, WAS
|8
|Adames, MIL
|8
|Alonso, NYM
|8
|Drury, CIN
|7
|Tellez, MIL
|7
|Schwarber, PHI
|7
|Arenado, STL
|7
|Riley, ATL
|7
|Harper, PHI
|7
|Machado, SD
|7
RUNS BATTED IN
|Alonso, NYM
|28
|Tellez, MIL
|27
|Arenado, STL
|26
|Chisholm Jr., MIA
|24
|Cron, COL
|24
|Hosmer, SD
|23
|Adames, MIL
|23
|Drury, CIN
|22
|Harper, PHI
|22
|Machado, SD
|22
STOLEN BASES
|Edman, STL
|8
|Bader, STL
|7
|Chisholm Jr., MIA
|6
|Harper, PHI
|6
|Machado, SD
|6
|Wong, MIL
|6
|Acuña Jr., ATL
|5
|Estrada, SF
|5
|Peterson, MIL
|5
|Turner, LAD
|5
SLUGGING PERCENTAGE
|Cron, COL
|.610
|Machado, SD
|.605
|Chisholm Jr., MIA
|.586
|Arenado, STL
|.576
|Drury, CIN
|.563
|Harper, PHI
|.553
|Hosmer, SD
|.553
|Tellez, MIL
|.514
|Soto, WAS
|.508
|Contreras, CHC
|.505
ON-BASE PERCENTAGE
|Machado, SD
|.451
|Hosmer, SD
|.441
|Bell, WAS
|.434
|Hayes, PIT
|.424
|Nimmo, NYM
|.419
|Contreras, CHC
|.407
|Soto, WAS
|.397
|Happ, CHC
|.395
|Freeman, LAD
|.394
|Goldschmidt, STL
|.388
RUNS SCORED
|Machado, SD
|27
|Betts, LAD
|26
|Harper, PHI
|25
|Soto, WAS
|23
|Yelich, MIL
|23
|Bell, WAS
|22
|Adames, MIL
|21
|Edman, STL
|21
|Estrada, SF
|21
|Pham, CIN
|21
HITS
|Machado, SD
|46
|Hosmer, SD
|43
|Bell, WAS
|40
|Hernandez, WAS
|40
|Cron, COL
|38
|Arenado, STL
|36
|Alonso, NYM
|35
|Freeman, LAD
|35
|Goldschmidt, STL
|35
|McNeil, NYM
|35
BASES ON BALLS
|Muncy, LAD
|27
|Soto, WAS
|26
|Olson, ATL
|23
|Pham, CIN
|21
|Nimmo, NYM
|20
|Profar, SD
|20
|Happ, CHC
|19
|Cronenworth, SD
|18
|Escobar, NYM
|18
|Hayes, PIT
|18
DOUBLES
|Olson, ATL
|14
|Marte, ARI
|12
|Arenado, STL
|11
|Harper, PHI
|11
|Freeman, LAD
|10
|Naquin, CIN
|10
|Escobar, NYM
|9
|Farmer, CIN
|9
|Franco, WAS
|9
|Hayes, PIT
|9
|Tellez, MIL
|9
TRIPLES
|Chisholm Jr., MIA
|3
|Chavis, PIT
|2
|Cronenworth, SD
|2
|Edman, STL
|2
|Grisham, SD
|2
|Joe, COL
|2
|Sánchez, MIA
|2
|Wong, MIL
|2
|16 tied
|1
TOTAL BASES
|Cron, COL
|75
|Machado, SD
|75
|Arenado, STL
|68
|Harper, PHI
|68
|Alonso, NYM
|64
|Hosmer, SD
|63
|Soto, WAS
|63
|Bell, WAS
|59
|Chisholm Jr., MIA
|58
|Riley, ATL
|57
EARNED RUN AVERAGE
|López, MIA
|1.05
|Mikolas, STL
|1.49
|Kelly, ARI
|1.71
|Burnes, MIL
|1.77
|Kershaw, LAD
|1.80
|Rodón, SF
|1.80
|Buehler, LAD
|1.96
|Musgrove, SD
|2.08
|Urías, LAD
|2.10
|Bassitt, NYM
|2.46
WON-LOST
|Webb, SF
|5-1
|Kershaw, LAD
|4-0
|Musgrove, SD
|4-0
|Buehler, LAD
|4-1
|López, MIA
|4-1
|Rodón, SF
|4-1
|Scherzer, NYM
|4-1
|Bassitt, NYM
|4-2
|Fried, ATL
|4-2
|Megill, NYM
|4-2
GAMES PITCHED
|Wittgren, STL
|16
|Arano, WAS
|15
|Bass, MIA
|15
|Cishek, WAS
|15
|Díaz, CIN
|15
|Hembree, PIT
|15
|Kennedy, ARI
|15
|Moreta, CIN
|15
|Ramirez, ARI
|15
|Rogers, SF
|15
SAVES
|Hader, MIL
|13
|Rogers, SD
|13
|Bard, COL
|9
|Jansen, ATL
|8
|Díaz, NYM
|7
|Knebel, PHI
|7
|Melancon, ARI
|7
|Bender, MIA
|6
|Gallegos, STL
|6
|Bednar, PIT
|5
|Doval, SF
|5
|Kimbrel, LAD
|5
|Robertson, CHC
|5
INNINGS PITCHED
|Burnes, MIL
|45.2
|Scherzer, NYM
|44.0
|Fried, ATL
|43.0
|López, MIA
|43.0
|Alcantara, MIA
|42.2
|Mikolas, STL
|42.1
|Kelly, ARI
|42.0
|Webb, SF
|41.1
|Nola, PHI
|40.0
|Darvish, SD
|39.0
|Hendricks, CHC
|39.0
STRIKEOUTS
|Burnes, MIL
|57
|Scherzer, NYM
|55
|Rodón, SF
|53
|Nola, PHI
|47
|López, MIA
|46
|Lauer, MIL
|42
|Fried, ATL
|41
|Luzardo, MIA
|41
|Musgrove, SD
|41
|Wright, ATL
|41
COMPLETE GAMES
|Buehler, LAD
|1
|Corbin, WAS
|1
SHUTOUTS
|Buehler, LAD
|1
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