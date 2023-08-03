THROUGH AUGUST 2

BATTING

GABRHBA
Arraez, MIA10340244152.378
Freeman, LAD10642393143.338
Acuña Jr., ATL10642197141.335
Stott, PHI10139952121.303
Bohm, PHI9535846105.293
Marte, ARI10239573115.291
Yelich, MIL10540276115.286
Kim, SD1043456098.284
Friedl, CIN873114288.283
Betts, LAD10139485111.282

HOME RUNS

Olson, ATL37
Alonso, NYM31
Betts, LAD29
Muncy, LAD27
Schwarber, PHI27
Soler, MIA26
Martinez, LAD25
Riley, ATL25
Acuña Jr., ATL25
Albies, ATL24

RUNS BATTED IN

Olson, ATL91
Arenado, STL78
Alonso, NYM77
Albies, ATL76
Martinez, LAD75
Freeman, LAD75
Muncy, LAD70
Soto, SD70
Betts, LAD70
Bohm, PHI69

STOLEN BASES

Acuña Jr., ATL51
Carroll, ARI33
Hoerner, CHC26
Abrams, WAS25
Marte, NYM24
McCarthy, ARI23
Kim, SD22
Yelich, MIL22
Turner, PHI21
Bae, PIT20
Stott, PHI20

SLUGGING PERCENTAGE

Olson, ATL.598
Freeman, LAD.586
Acuña Jr., ATL.582
Betts, LAD.579
Martinez, LAD.562
Carroll, ARI.527
Soto, SD.527
Walker, ARI.514
Marte, ARI.511
Alonso, NYM.507

ON-BASE PERCENTAGE

Arraez, MIA.425
Soto, SD.424
Acuña Jr., ATL.420
Freeman, LAD.416
Wade Jr., SF.397
Betts, LAD.385
Smith, LAD.385
McCutchen, PIT.384
Kim, SD.380
Perdomo, ARI.380

RUNS SCORED

Acuña Jr., ATL97
Freeman, LAD93
Betts, LAD85
Olson, ATL81
Carroll, ARI77
Riley, ATL76
Yelich, MIL76
Marte, ARI73
Thomas, WAS70
India, CIN68

HITS

Arraez, MIA152
Freeman, LAD143
Acuña Jr., ATL141
Stott, PHI121
Thomas, WAS121
Hoerner, CHC118
Riley, ATL116
Castellanos, PHI115
Marte, ARI115
Yelich, MIL115

BASES ON BALLS

Soto, SD98
Schwarber, PHI80
Happ, CHC76
Olson, ATL67
Betts, LAD65
Wade Jr., SF61
McCutchen, PIT60
Muncy, LAD59
Acuña Jr., ATL58
Goldschmidt, STL56

DOUBLES

Freeman, LAD38
Candelario, CHC33
Walker, ARI32
Betts, LAD28
Acuña Jr., ATL27
Castellanos, PHI26
Grisham, SD26
Thomas, WAS26
Yelich, MIL26
Arraez, MIA25
Santana, MIL25
Soto, SD25

TRIPLES

Cronenworth, SD7
Marte, ARI7
Marsh, PHI6
Benson, CIN5
Carroll, ARI5
Hayes, PIT5
McCarthy, ARI5
Realmuto, PHI5
8 tied4

TOTAL BASES

Freeman, LAD248
Acuña Jr., ATL245
Olson, ATL239
Betts, LAD228
Riley, ATL212
Albies, ATL204
Arenado, STL203
Marte, ARI202
Walker, ARI201
Thomas, WAS199

EARNED RUN AVERAGE

Snell, SD2.50
Steele, CHC2.65
Cobb, SF3.05
Elder, ATL3.18
Senga, NYM3.25
Luzardo, MIA3.38
Gallen, ARI3.41
Burnes, MIL3.44
Webb, SF3.45
Gray, WAS3.54

WON-LOST

Steele, CHC12-3
Strider, ATL12-3
Walker, PHI12-4
Gallen, ARI11-5
Musgrove, SD10-3
Kershaw, LAD10-4
Stroman, CHC10-8
Morton, ATL10-9
Kelly, ARI9-5
Burnes, MIL9-6

GAMES PITCHED

Farmer, CIN51
Scott, MIA51
Doval, SF50
Díaz, CIN50
Gibaut, CIN50
Milner, MIL50
Rogers, SF50
Young, CIN50
Bird, COL49
Castro, ARI49
Kimbrel, PHI49
McGough, ARI49

SAVES

Doval, SF32
Díaz, CIN32
Williams, MIL27
Hader, SD26
Bednar, PIT22
Iglesias, ATL20
Kimbrel, PHI18
Finnegan, WAS15
Puk, MIA15
Robertson, MIA15

INNINGS PITCHED

Webb, SF148.2
Alcantara, MIA143.1
Gallen, ARI142.2
Nola, PHI138.0
Mikolas, STL134.1
Keller, PIT133.2
Burnes, MIL133.1
Wheeler, PHI131.0
Strider, ATL129.2
Stroman, CHC128.2

STRIKEOUTS

Strider, ATL208
Snell, SD156
Gallen, ARI149
Wheeler, PHI149
Luzardo, MIA147
Keller, PIT145
Webb, SF145
Nola, PHI139
Peralta, MIL138
Burnes, MIL136
Senga, NYM136

COMPLETE GAMES

Alcantara, MIA2
Cobb, SF1
Fried, ATL1
Keller, PIT1
Peterson, NYM1
Stroman, CHC1
Webb, SF1

SHUTOUTS

Alcantara, MIA1
Cobb, SF1
Fried, ATL1
Keller, PIT1
Stroman, CHC1
Webb, SF1

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