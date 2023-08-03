THROUGH AUGUST 2
BATTING
|G
|AB
|R
|H
|BA
|Arraez, MIA
|103
|402
|44
|152
|.378
|Freeman, LAD
|106
|423
|93
|143
|.338
|Acuña Jr., ATL
|106
|421
|97
|141
|.335
|Stott, PHI
|101
|399
|52
|121
|.303
|Bohm, PHI
|95
|358
|46
|105
|.293
|Marte, ARI
|102
|395
|73
|115
|.291
|Yelich, MIL
|105
|402
|76
|115
|.286
|Kim, SD
|104
|345
|60
|98
|.284
|Friedl, CIN
|87
|311
|42
|88
|.283
|Betts, LAD
|101
|394
|85
|111
|.282
HOME RUNS
|Olson, ATL
|37
|Alonso, NYM
|31
|Betts, LAD
|29
|Muncy, LAD
|27
|Schwarber, PHI
|27
|Soler, MIA
|26
|Martinez, LAD
|25
|Riley, ATL
|25
|Acuña Jr., ATL
|25
|Albies, ATL
|24
RUNS BATTED IN
|Olson, ATL
|91
|Arenado, STL
|78
|Alonso, NYM
|77
|Albies, ATL
|76
|Martinez, LAD
|75
|Freeman, LAD
|75
|Muncy, LAD
|70
|Soto, SD
|70
|Betts, LAD
|70
|Bohm, PHI
|69
STOLEN BASES
|Acuña Jr., ATL
|51
|Carroll, ARI
|33
|Hoerner, CHC
|26
|Abrams, WAS
|25
|Marte, NYM
|24
|McCarthy, ARI
|23
|Kim, SD
|22
|Yelich, MIL
|22
|Turner, PHI
|21
|Bae, PIT
|20
|Stott, PHI
|20
SLUGGING PERCENTAGE
|Olson, ATL
|.598
|Freeman, LAD
|.586
|Acuña Jr., ATL
|.582
|Betts, LAD
|.579
|Martinez, LAD
|.562
|Carroll, ARI
|.527
|Soto, SD
|.527
|Walker, ARI
|.514
|Marte, ARI
|.511
|Alonso, NYM
|.507
ON-BASE PERCENTAGE
|Arraez, MIA
|.425
|Soto, SD
|.424
|Acuña Jr., ATL
|.420
|Freeman, LAD
|.416
|Wade Jr., SF
|.397
|Betts, LAD
|.385
|Smith, LAD
|.385
|McCutchen, PIT
|.384
|Kim, SD
|.380
|Perdomo, ARI
|.380
RUNS SCORED
|Acuña Jr., ATL
|97
|Freeman, LAD
|93
|Betts, LAD
|85
|Olson, ATL
|81
|Carroll, ARI
|77
|Riley, ATL
|76
|Yelich, MIL
|76
|Marte, ARI
|73
|Thomas, WAS
|70
|India, CIN
|68
HITS
|Arraez, MIA
|152
|Freeman, LAD
|143
|Acuña Jr., ATL
|141
|Stott, PHI
|121
|Thomas, WAS
|121
|Hoerner, CHC
|118
|Riley, ATL
|116
|Castellanos, PHI
|115
|Marte, ARI
|115
|Yelich, MIL
|115
BASES ON BALLS
|Soto, SD
|98
|Schwarber, PHI
|80
|Happ, CHC
|76
|Olson, ATL
|67
|Betts, LAD
|65
|Wade Jr., SF
|61
|McCutchen, PIT
|60
|Muncy, LAD
|59
|Acuña Jr., ATL
|58
|Goldschmidt, STL
|56
DOUBLES
|Freeman, LAD
|38
|Candelario, CHC
|33
|Walker, ARI
|32
|Betts, LAD
|28
|Acuña Jr., ATL
|27
|Castellanos, PHI
|26
|Grisham, SD
|26
|Thomas, WAS
|26
|Yelich, MIL
|26
|Arraez, MIA
|25
|Santana, MIL
|25
|Soto, SD
|25
TRIPLES
|Cronenworth, SD
|7
|Marte, ARI
|7
|Marsh, PHI
|6
|Benson, CIN
|5
|Carroll, ARI
|5
|Hayes, PIT
|5
|McCarthy, ARI
|5
|Realmuto, PHI
|5
|8 tied
|4
TOTAL BASES
|Freeman, LAD
|248
|Acuña Jr., ATL
|245
|Olson, ATL
|239
|Betts, LAD
|228
|Riley, ATL
|212
|Albies, ATL
|204
|Arenado, STL
|203
|Marte, ARI
|202
|Walker, ARI
|201
|Thomas, WAS
|199
EARNED RUN AVERAGE
|Snell, SD
|2.50
|Steele, CHC
|2.65
|Cobb, SF
|3.05
|Elder, ATL
|3.18
|Senga, NYM
|3.25
|Luzardo, MIA
|3.38
|Gallen, ARI
|3.41
|Burnes, MIL
|3.44
|Webb, SF
|3.45
|Gray, WAS
|3.54
WON-LOST
|Steele, CHC
|12-3
|Strider, ATL
|12-3
|Walker, PHI
|12-4
|Gallen, ARI
|11-5
|Musgrove, SD
|10-3
|Kershaw, LAD
|10-4
|Stroman, CHC
|10-8
|Morton, ATL
|10-9
|Kelly, ARI
|9-5
|Burnes, MIL
|9-6
GAMES PITCHED
|Farmer, CIN
|51
|Scott, MIA
|51
|Doval, SF
|50
|Díaz, CIN
|50
|Gibaut, CIN
|50
|Milner, MIL
|50
|Rogers, SF
|50
|Young, CIN
|50
|Bird, COL
|49
|Castro, ARI
|49
|Kimbrel, PHI
|49
|McGough, ARI
|49
SAVES
|Doval, SF
|32
|Díaz, CIN
|32
|Williams, MIL
|27
|Hader, SD
|26
|Bednar, PIT
|22
|Iglesias, ATL
|20
|Kimbrel, PHI
|18
|Finnegan, WAS
|15
|Puk, MIA
|15
|Robertson, MIA
|15
INNINGS PITCHED
|Webb, SF
|148.2
|Alcantara, MIA
|143.1
|Gallen, ARI
|142.2
|Nola, PHI
|138.0
|Mikolas, STL
|134.1
|Keller, PIT
|133.2
|Burnes, MIL
|133.1
|Wheeler, PHI
|131.0
|Strider, ATL
|129.2
|Stroman, CHC
|128.2
STRIKEOUTS
|Strider, ATL
|208
|Snell, SD
|156
|Gallen, ARI
|149
|Wheeler, PHI
|149
|Luzardo, MIA
|147
|Keller, PIT
|145
|Webb, SF
|145
|Nola, PHI
|139
|Peralta, MIL
|138
|Burnes, MIL
|136
|Senga, NYM
|136
COMPLETE GAMES
|Alcantara, MIA
|2
|Cobb, SF
|1
|Fried, ATL
|1
|Keller, PIT
|1
|Peterson, NYM
|1
|Stroman, CHC
|1
|Webb, SF
|1
SHUTOUTS
|Alcantara, MIA
|1
|Cobb, SF
|1
|Fried, ATL
|1
|Keller, PIT
|1
|Stroman, CHC
|1
|Webb, SF
|1
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