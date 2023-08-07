THROUGH AUGUST 6
BATTING
|G
|AB
|R
|H
|BA
|Arraez, MIA
|107
|419
|46
|157
|.375
|Acuña Jr., ATL
|109
|435
|99
|149
|.343
|Freeman, LAD
|110
|440
|97
|149
|.339
|Stott, PHI
|105
|414
|56
|125
|.302
|Arcia, ATL
|88
|309
|46
|92
|.298
|Bohm, PHI
|99
|374
|51
|110
|.294
|Thomas, WAS
|110
|442
|76
|128
|.290
|Kim, SD
|107
|356
|61
|102
|.287
|Yelich, MIL
|109
|418
|77
|120
|.287
|Betts, LAD
|105
|411
|91
|117
|.285
HOME RUNS
|Olson, ATL
|39
|Alonso, NYM
|31
|Betts, LAD
|30
|Schwarber, PHI
|28
|Muncy, LAD
|27
|Soler, MIA
|26
|Riley, ATL
|26
|Martinez, LAD
|25
|Albies, ATL
|25
|Acuña Jr., ATL
|25
RUNS BATTED IN
|Olson, ATL
|97
|Freeman, LAD
|80
|Arenado, STL
|79
|Alonso, NYM
|77
|Albies, ATL
|77
|Martinez, LAD
|76
|Soto, SD
|72
|Bohm, PHI
|71
|Betts, LAD
|71
|Muncy, LAD
|70
STOLEN BASES
|Acuña Jr., ATL
|53
|Carroll, ARI
|36
|Abrams, WAS
|27
|Hoerner, CHC
|27
|McCarthy, ARI
|25
|Kim, SD
|24
|Marte, NYM
|24
|Yelich, MIL
|23
|Turner, PHI
|21
|Bae, PIT
|20
|Fraley, CIN
|20
|Friedl, CIN
|20
|Stott, PHI
|20
SLUGGING PERCENTAGE
|Olson, ATL
|.605
|Freeman, LAD
|.595
|Acuña Jr., ATL
|.589
|Betts, LAD
|.579
|Martinez, LAD
|.558
|Soto, SD
|.526
|Carroll, ARI
|.523
|Walker, ARI
|.511
|Albies, ATL
|.508
|Arenado, STL
|.508
ON-BASE PERCENTAGE
|Acuña Jr., ATL
|.425
|Soto, SD
|.421
|Arraez, MIA
|.420
|Freeman, LAD
|.416
|Wade Jr., SF
|.397
|Betts, LAD
|.386
|Kim, SD
|.384
|Smith, LAD
|.384
|McCutchen, PIT
|.381
|Nootbaar, STL
|.376
RUNS SCORED
|Acuña Jr., ATL
|99
|Freeman, LAD
|97
|Betts, LAD
|91
|Olson, ATL
|84
|Carroll, ARI
|78
|Riley, ATL
|78
|Yelich, MIL
|77
|Thomas, WAS
|76
|Marte, ARI
|73
|India, CIN
|68
|Lindor, NYM
|68
HITS
|Arraez, MIA
|157
|Acuña Jr., ATL
|149
|Freeman, LAD
|149
|Thomas, WAS
|128
|Stott, PHI
|125
|Yelich, MIL
|120
|Castellanos, PHI
|119
|Goldschmidt, STL
|119
|Hoerner, CHC
|119
|Riley, ATL
|118
BASES ON BALLS
|Soto, SD
|99
|Schwarber, PHI
|81
|Happ, CHC
|78
|Olson, ATL
|68
|Betts, LAD
|66
|Wade Jr., SF
|62
|McCutchen, PIT
|61
|Muncy, LAD
|61
|Acuña Jr., ATL
|58
|Goldschmidt, STL
|58
DOUBLES
|Freeman, LAD
|40
|Candelario, CHC
|34
|Walker, ARI
|32
|Betts, LAD
|29
|Acuña Jr., ATL
|28
|Thomas, WAS
|28
|Yelich, MIL
|27
|Arraez, MIA
|26
|Castellanos, PHI
|26
|Grisham, SD
|26
TRIPLES
|Cronenworth, SD
|7
|Marte, ARI
|7
|Marsh, PHI
|6
|Benson, CIN
|5
|Carroll, ARI
|5
|Hayes, PIT
|5
|McCarthy, ARI
|5
|Realmuto, PHI
|5
|9 tied
|4
TOTAL BASES
|Freeman, LAD
|262
|Acuña Jr., ATL
|256
|Olson, ATL
|250
|Betts, LAD
|238
|Riley, ATL
|217
|Thomas, WAS
|217
|Albies, ATL
|214
|Arenado, STL
|211
|Walker, ARI
|208
|Soto, SD
|204
EARNED RUN AVERAGE
|Snell, SD
|2.61
|Steele, CHC
|2.68
|Kelly, ARI
|3.21
|Senga, NYM
|3.25
|Cobb, SF
|3.30
|Gallen, ARI
|3.37
|Burnes, MIL
|3.42
|Elder, ATL
|3.43
|Webb, SF
|3.45
|Luzardo, MIA
|3.52
WON-LOST
|Steele, CHC
|13-3
|Walker, PHI
|13-4
|Strider, ATL
|12-3
|Gallen, ARI
|11-5
|Musgrove, SD
|10-3
|Kershaw, LAD
|10-4
|Stroman, CHC
|10-8
|Morton, ATL
|10-10
|Kelly, ARI
|9-5
|Burnes, MIL
|9-6
GAMES PITCHED
|Farmer, CIN
|52
|Gibaut, CIN
|52
|Milner, MIL
|52
|Doval, SF
|51
|Díaz, CIN
|51
|Scott, MIA
|51
|Young, CIN
|51
|Bird, COL
|50
|Castro, ARI
|50
|Fulmer, CHC
|50
|Kimbrel, PHI
|50
|McGough, ARI
|50
|Payamps, MIL
|50
SAVES
|Doval, SF
|33
|Díaz, CIN
|32
|Williams, MIL
|27
|Hader, SD
|26
|Bednar, PIT
|22
|Iglesias, ATL
|20
|Kimbrel, PHI
|19
|Finnegan, WAS
|17
|Puk, MIA
|15
|Robertson, MIA
|15
INNINGS PITCHED
|Gallen, ARI
|149.2
|Alcantara, MIA
|149.1
|Webb, SF
|148.2
|Nola, PHI
|143.1
|Burnes, MIL
|139.1
|Keller, PIT
|138.2
|Mikolas, STL
|134.1
|Lynn, LAD
|132.2
|Corbin, WAS
|132.1
|Oviedo, PIT
|131.1
STRIKEOUTS
|Strider, ATL
|208
|Snell, SD
|164
|Gallen, ARI
|157
|Luzardo, MIA
|155
|Keller, PIT
|150
|Wheeler, PHI
|149
|Nola, PHI
|147
|Webb, SF
|145
|Burnes, MIL
|141
|Peralta, MIL
|138
COMPLETE GAMES
|Alcantara, MIA
|2
|Cobb, SF
|1
|Fried, ATL
|1
|Keller, PIT
|1
|Peterson, NYM
|1
|Stroman, CHC
|1
|Webb, SF
|1
SHUTOUTS
|Alcantara, MIA
|1
|Cobb, SF
|1
|Fried, ATL
|1
|Keller, PIT
|1
|Stroman, CHC
|1
|Webb, SF
|1
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