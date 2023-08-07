THROUGH AUGUST 6

BATTING

GABRHBA
Arraez, MIA10741946157.375
Acuña Jr., ATL10943599149.343
Freeman, LAD11044097149.339
Stott, PHI10541456125.302
Arcia, ATL883094692.298
Bohm, PHI9937451110.294
Thomas, WAS11044276128.290
Kim, SD10735661102.287
Yelich, MIL10941877120.287
Betts, LAD10541191117.285

HOME RUNS

Olson, ATL39
Alonso, NYM31
Betts, LAD30
Schwarber, PHI28
Muncy, LAD27
Soler, MIA26
Riley, ATL26
Martinez, LAD25
Albies, ATL25
Acuña Jr., ATL25

RUNS BATTED IN

Olson, ATL97
Freeman, LAD80
Arenado, STL79
Alonso, NYM77
Albies, ATL77
Martinez, LAD76
Soto, SD72
Bohm, PHI71
Betts, LAD71
Muncy, LAD70

STOLEN BASES

Acuña Jr., ATL53
Carroll, ARI36
Abrams, WAS27
Hoerner, CHC27
McCarthy, ARI25
Kim, SD24
Marte, NYM24
Yelich, MIL23
Turner, PHI21
Bae, PIT20
Fraley, CIN20
Friedl, CIN20
Stott, PHI20

SLUGGING PERCENTAGE

Olson, ATL.605
Freeman, LAD.595
Acuña Jr., ATL.589
Betts, LAD.579
Martinez, LAD.558
Soto, SD.526
Carroll, ARI.523
Walker, ARI.511
Albies, ATL.508
Arenado, STL.508

ON-BASE PERCENTAGE

Acuña Jr., ATL.425
Soto, SD.421
Arraez, MIA.420
Freeman, LAD.416
Wade Jr., SF.397
Betts, LAD.386
Kim, SD.384
Smith, LAD.384
McCutchen, PIT.381
Nootbaar, STL.376

RUNS SCORED

Acuña Jr., ATL99
Freeman, LAD97
Betts, LAD91
Olson, ATL84
Carroll, ARI78
Riley, ATL78
Yelich, MIL77
Thomas, WAS76
Marte, ARI73
India, CIN68
Lindor, NYM68

HITS

Arraez, MIA157
Acuña Jr., ATL149
Freeman, LAD149
Thomas, WAS128
Stott, PHI125
Yelich, MIL120
Castellanos, PHI119
Goldschmidt, STL119
Hoerner, CHC119
Riley, ATL118

BASES ON BALLS

Soto, SD99
Schwarber, PHI81
Happ, CHC78
Olson, ATL68
Betts, LAD66
Wade Jr., SF62
McCutchen, PIT61
Muncy, LAD61
Acuña Jr., ATL58
Goldschmidt, STL58

DOUBLES

Freeman, LAD40
Candelario, CHC34
Walker, ARI32
Betts, LAD29
Acuña Jr., ATL28
Thomas, WAS28
Yelich, MIL27
Arraez, MIA26
Castellanos, PHI26
Grisham, SD26

TRIPLES

Cronenworth, SD7
Marte, ARI7
Marsh, PHI6
Benson, CIN5
Carroll, ARI5
Hayes, PIT5
McCarthy, ARI5
Realmuto, PHI5
9 tied4

TOTAL BASES

Freeman, LAD262
Acuña Jr., ATL256
Olson, ATL250
Betts, LAD238
Riley, ATL217
Thomas, WAS217
Albies, ATL214
Arenado, STL211
Walker, ARI208
Soto, SD204

EARNED RUN AVERAGE

Snell, SD2.61
Steele, CHC2.68
Kelly, ARI3.21
Senga, NYM3.25
Cobb, SF3.30
Gallen, ARI3.37
Burnes, MIL3.42
Elder, ATL3.43
Webb, SF3.45
Luzardo, MIA3.52

WON-LOST

Steele, CHC13-3
Walker, PHI13-4
Strider, ATL12-3
Gallen, ARI11-5
Musgrove, SD10-3
Kershaw, LAD10-4
Stroman, CHC10-8
Morton, ATL10-10
Kelly, ARI9-5
Burnes, MIL9-6

GAMES PITCHED

Farmer, CIN52
Gibaut, CIN52
Milner, MIL52
Doval, SF51
Díaz, CIN51
Scott, MIA51
Young, CIN51
Bird, COL50
Castro, ARI50
Fulmer, CHC50
Kimbrel, PHI50
McGough, ARI50
Payamps, MIL50

SAVES

Doval, SF33
Díaz, CIN32
Williams, MIL27
Hader, SD26
Bednar, PIT22
Iglesias, ATL20
Kimbrel, PHI19
Finnegan, WAS17
Puk, MIA15
Robertson, MIA15

INNINGS PITCHED

Gallen, ARI149.2
Alcantara, MIA149.1
Webb, SF148.2
Nola, PHI143.1
Burnes, MIL139.1
Keller, PIT138.2
Mikolas, STL134.1
Lynn, LAD132.2
Corbin, WAS132.1
Oviedo, PIT131.1

STRIKEOUTS

Strider, ATL208
Snell, SD164
Gallen, ARI157
Luzardo, MIA155
Keller, PIT150
Wheeler, PHI149
Nola, PHI147
Webb, SF145
Burnes, MIL141
Peralta, MIL138

COMPLETE GAMES

Alcantara, MIA2
Cobb, SF1
Fried, ATL1
Keller, PIT1
Peterson, NYM1
Stroman, CHC1
Webb, SF1

SHUTOUTS

Alcantara, MIA1
Cobb, SF1
Fried, ATL1
Keller, PIT1
Stroman, CHC1
Webb, SF1

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