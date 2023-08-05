THROUGH AUGUST 4
BATTING
|G
|AB
|R
|H
|BA
|Arraez, MIA
|106
|415
|46
|156
|.376
|Acuña Jr., ATL
|108
|431
|98
|147
|.341
|Freeman, LAD
|108
|432
|95
|146
|.338
|Stott, PHI
|103
|406
|55
|123
|.303
|Yelich, MIL
|107
|410
|77
|120
|.293
|Bohm, PHI
|97
|367
|47
|107
|.292
|Thomas, WAS
|109
|438
|75
|126
|.288
|Kim, SD
|105
|349
|60
|100
|.287
|Marte, ARI
|104
|401
|73
|115
|.287
|Betts, LAD
|103
|402
|88
|114
|.284
HOME RUNS
|Olson, ATL
|38
|Alonso, NYM
|31
|Betts, LAD
|29
|Muncy, LAD
|27
|Schwarber, PHI
|27
|Soler, MIA
|26
|Riley, ATL
|26
|Martinez, LAD
|25
|Albies, ATL
|25
|Acuña Jr., ATL
|25
RUNS BATTED IN
|Olson, ATL
|94
|Arenado, STL
|79
|Alonso, NYM
|77
|Albies, ATL
|77
|Martinez, LAD
|76
|Freeman, LAD
|76
|Soto, SD
|71
|Muncy, LAD
|70
|Betts, LAD
|70
|Bohm, PHI
|69
|Lindor, NYM
|69
STOLEN BASES
|Acuña Jr., ATL
|52
|Carroll, ARI
|34
|Hoerner, CHC
|26
|Abrams, WAS
|25
|Kim, SD
|24
|Marte, NYM
|24
|McCarthy, ARI
|23
|Yelich, MIL
|22
|Turner, PHI
|21
|Bae, PIT
|20
|Fraley, CIN
|20
|Stott, PHI
|20
SLUGGING PERCENTAGE
|Olson, ATL
|.599
|Freeman, LAD
|.593
|Acuña Jr., ATL
|.587
|Betts, LAD
|.575
|Martinez, LAD
|.562
|Soto, SD
|.532
|Carroll, ARI
|.525
|Arenado, STL
|.514
|Gorman, STL
|.512
|Walker, ARI
|.509
ON-BASE PERCENTAGE
|Soto, SD
|.424
|Acuña Jr., ATL
|.423
|Arraez, MIA
|.422
|Freeman, LAD
|.415
|Wade Jr., SF
|.396
|Betts, LAD
|.387
|McCutchen, PIT
|.383
|Smith, LAD
|.383
|Kim, SD
|.382
|Happ, CHC
|.377
RUNS SCORED
|Acuña Jr., ATL
|98
|Freeman, LAD
|95
|Betts, LAD
|88
|Olson, ATL
|83
|Riley, ATL
|78
|Carroll, ARI
|77
|Yelich, MIL
|77
|Thomas, WAS
|75
|Marte, ARI
|73
|India, CIN
|68
HITS
|Arraez, MIA
|156
|Acuña Jr., ATL
|147
|Freeman, LAD
|146
|Thomas, WAS
|126
|Stott, PHI
|123
|Yelich, MIL
|120
|Hoerner, CHC
|119
|Riley, ATL
|118
|Castellanos, PHI
|117
|Meneses, WAS
|117
BASES ON BALLS
|Soto, SD
|99
|Schwarber, PHI
|80
|Happ, CHC
|78
|Olson, ATL
|67
|Betts, LAD
|66
|Muncy, LAD
|61
|Wade Jr., SF
|61
|McCutchen, PIT
|60
|Acuña Jr., ATL
|58
|Goldschmidt, STL
|56
DOUBLES
|Freeman, LAD
|40
|Candelario, CHC
|34
|Walker, ARI
|32
|Betts, LAD
|28
|Acuña Jr., ATL
|27
|Thomas, WAS
|27
|Yelich, MIL
|27
|Arraez, MIA
|26
|Castellanos, PHI
|26
|Grisham, SD
|26
TRIPLES
|Cronenworth, SD
|7
|Marte, ARI
|7
|Marsh, PHI
|6
|Benson, CIN
|5
|Carroll, ARI
|5
|Hayes, PIT
|5
|McCarthy, ARI
|5
|Realmuto, PHI
|5
|8 tied
|4
TOTAL BASES
|Freeman, LAD
|256
|Acuña Jr., ATL
|253
|Olson, ATL
|245
|Betts, LAD
|231
|Riley, ATL
|217
|Thomas, WAS
|211
|Albies, ATL
|210
|Arenado, STL
|209
|Walker, ARI
|203
|Marte, ARI
|202
EARNED RUN AVERAGE
|Snell, SD
|2.50
|Steele, CHC
|2.65
|Cobb, SF
|3.05
|Kelly, ARI
|3.21
|Senga, NYM
|3.25
|Gallen, ARI
|3.41
|Elder, ATL
|3.43
|Burnes, MIL
|3.44
|Webb, SF
|3.45
|Luzardo, MIA
|3.52
WON-LOST
|Steele, CHC
|12-3
|Strider, ATL
|12-3
|Walker, PHI
|12-4
|Gallen, ARI
|11-5
|Musgrove, SD
|10-3
|Kershaw, LAD
|10-4
|Stroman, CHC
|10-8
|Morton, ATL
|10-9
|Kelly, ARI
|9-5
|Burnes, MIL
|9-6
GAMES PITCHED
|Doval, SF
|51
|Díaz, CIN
|51
|Farmer, CIN
|51
|Gibaut, CIN
|51
|Milner, MIL
|51
|Scott, MIA
|51
|Bird, COL
|50
|Castro, ARI
|50
|McGough, ARI
|50
|Rogers, SF
|50
SAVES
|Doval, SF
|33
|Díaz, CIN
|32
|Williams, MIL
|27
|Hader, SD
|26
|Bednar, PIT
|22
|Iglesias, ATL
|20
|Kimbrel, PHI
|18
|Finnegan, WAS
|16
|Puk, MIA
|15
|Robertson, MIA
|15
INNINGS PITCHED
|Webb, SF
|148.2
|Alcantara, MIA
|143.1
|Nola, PHI
|143.1
|Gallen, ARI
|142.2
|Keller, PIT
|138.2
|Mikolas, STL
|134.1
|Burnes, MIL
|133.1
|Corbin, WAS
|132.1
|Wheeler, PHI
|131.0
|Luzardo, MIA
|130.1
STRIKEOUTS
|Strider, ATL
|208
|Snell, SD
|156
|Luzardo, MIA
|155
|Keller, PIT
|150
|Gallen, ARI
|149
|Wheeler, PHI
|149
|Nola, PHI
|147
|Webb, SF
|145
|Peralta, MIL
|138
|Burnes, MIL
|136
|Senga, NYM
|136
COMPLETE GAMES
|Alcantara, MIA
|2
|Cobb, SF
|1
|Fried, ATL
|1
|Keller, PIT
|1
|Peterson, NYM
|1
|Stroman, CHC
|1
|Webb, SF
|1
SHUTOUTS
|Alcantara, MIA
|1
|Cobb, SF
|1
|Fried, ATL
|1
|Keller, PIT
|1
|Stroman, CHC
|1
|Webb, SF
|1
Commented
Sorry, there are no recent results for popular commented articles.