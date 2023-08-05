THROUGH AUGUST 4

BATTING

GABRHBA
Arraez, MIA10641546156.376
Acuña Jr., ATL10843198147.341
Freeman, LAD10843295146.338
Stott, PHI10340655123.303
Yelich, MIL10741077120.293
Bohm, PHI9736747107.292
Thomas, WAS10943875126.288
Kim, SD10534960100.287
Marte, ARI10440173115.287
Betts, LAD10340288114.284

HOME RUNS

Olson, ATL38
Alonso, NYM31
Betts, LAD29
Muncy, LAD27
Schwarber, PHI27
Soler, MIA26
Riley, ATL26
Martinez, LAD25
Albies, ATL25
Acuña Jr., ATL25

RUNS BATTED IN

Olson, ATL94
Arenado, STL79
Alonso, NYM77
Albies, ATL77
Martinez, LAD76
Freeman, LAD76
Soto, SD71
Muncy, LAD70
Betts, LAD70
Bohm, PHI69
Lindor, NYM69

STOLEN BASES

Acuña Jr., ATL52
Carroll, ARI34
Hoerner, CHC26
Abrams, WAS25
Kim, SD24
Marte, NYM24
McCarthy, ARI23
Yelich, MIL22
Turner, PHI21
Bae, PIT20
Fraley, CIN20
Stott, PHI20

SLUGGING PERCENTAGE

Olson, ATL.599
Freeman, LAD.593
Acuña Jr., ATL.587
Betts, LAD.575
Martinez, LAD.562
Soto, SD.532
Carroll, ARI.525
Arenado, STL.514
Gorman, STL.512
Walker, ARI.509

ON-BASE PERCENTAGE

Soto, SD.424
Acuña Jr., ATL.423
Arraez, MIA.422
Freeman, LAD.415
Wade Jr., SF.396
Betts, LAD.387
McCutchen, PIT.383
Smith, LAD.383
Kim, SD.382
Happ, CHC.377

RUNS SCORED

Acuña Jr., ATL98
Freeman, LAD95
Betts, LAD88
Olson, ATL83
Riley, ATL78
Carroll, ARI77
Yelich, MIL77
Thomas, WAS75
Marte, ARI73
India, CIN68

HITS

Arraez, MIA156
Acuña Jr., ATL147
Freeman, LAD146
Thomas, WAS126
Stott, PHI123
Yelich, MIL120
Hoerner, CHC119
Riley, ATL118
Castellanos, PHI117
Meneses, WAS117

BASES ON BALLS

Soto, SD99
Schwarber, PHI80
Happ, CHC78
Olson, ATL67
Betts, LAD66
Muncy, LAD61
Wade Jr., SF61
McCutchen, PIT60
Acuña Jr., ATL58
Goldschmidt, STL56

DOUBLES

Freeman, LAD40
Candelario, CHC34
Walker, ARI32
Betts, LAD28
Acuña Jr., ATL27
Thomas, WAS27
Yelich, MIL27
Arraez, MIA26
Castellanos, PHI26
Grisham, SD26

TRIPLES

Cronenworth, SD7
Marte, ARI7
Marsh, PHI6
Benson, CIN5
Carroll, ARI5
Hayes, PIT5
McCarthy, ARI5
Realmuto, PHI5
8 tied4

TOTAL BASES

Freeman, LAD256
Acuña Jr., ATL253
Olson, ATL245
Betts, LAD231
Riley, ATL217
Thomas, WAS211
Albies, ATL210
Arenado, STL209
Walker, ARI203
Marte, ARI202

EARNED RUN AVERAGE

Snell, SD2.50
Steele, CHC2.65
Cobb, SF3.05
Kelly, ARI3.21
Senga, NYM3.25
Gallen, ARI3.41
Elder, ATL3.43
Burnes, MIL3.44
Webb, SF3.45
Luzardo, MIA3.52

WON-LOST

Steele, CHC12-3
Strider, ATL12-3
Walker, PHI12-4
Gallen, ARI11-5
Musgrove, SD10-3
Kershaw, LAD10-4
Stroman, CHC10-8
Morton, ATL10-9
Kelly, ARI9-5
Burnes, MIL9-6

GAMES PITCHED

Doval, SF51
Díaz, CIN51
Farmer, CIN51
Gibaut, CIN51
Milner, MIL51
Scott, MIA51
Bird, COL50
Castro, ARI50
McGough, ARI50
Rogers, SF50

SAVES

Doval, SF33
Díaz, CIN32
Williams, MIL27
Hader, SD26
Bednar, PIT22
Iglesias, ATL20
Kimbrel, PHI18
Finnegan, WAS16
Puk, MIA15
Robertson, MIA15

INNINGS PITCHED

Webb, SF148.2
Alcantara, MIA143.1
Nola, PHI143.1
Gallen, ARI142.2
Keller, PIT138.2
Mikolas, STL134.1
Burnes, MIL133.1
Corbin, WAS132.1
Wheeler, PHI131.0
Luzardo, MIA130.1

STRIKEOUTS

Strider, ATL208
Snell, SD156
Luzardo, MIA155
Keller, PIT150
Gallen, ARI149
Wheeler, PHI149
Nola, PHI147
Webb, SF145
Peralta, MIL138
Burnes, MIL136
Senga, NYM136

COMPLETE GAMES

Alcantara, MIA2
Cobb, SF1
Fried, ATL1
Keller, PIT1
Peterson, NYM1
Stroman, CHC1
Webb, SF1

SHUTOUTS

Alcantara, MIA1
Cobb, SF1
Fried, ATL1
Keller, PIT1
Stroman, CHC1
Webb, SF1

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