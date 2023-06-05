|At OGE Energy Field at the USA Softball Hall of Fame Complex
|Oklahoma City
|All Times EDT
|Double Elimination; x-if necessary
|Thursday, June 1
Tennessee 10, Alabama 5
Oklahoma 2, Stanford 0
Florida St. 8, Oklahoma St. 0
|Friday, June 2
Washington 4, Utah 1
Stanford 2, Alabama 0, Alabama eliminated
Oklahoma St. 8, Utah 0, Utah eliminated
|Saturday, June 3
Oklahoma 9, Tennessee 0, 5 innings
Florida St. 3, Washington 1
|Sunday, June 4
Stanford 1, Washington 0, Washington eliminated
Tennessee 3, Oklahoma St. 1, Oklahoma St. eliminated
|Monday, June 6
Oklahoma 4, Stanford 2, 9 innings, Oklahoma advances
Game 13 - Florida St. vs. Tennessee, 7 p.m.
x-Game 14 - Florida St. vs. Tennessee, 9:30 p.m.
|Championship Series
|(Best-of-3)
|June 7-9
Oklahoma vs. winner of Game 13, TBD
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