NEW ORLEANS (102)
Ingram 4-10 6-8 15, Jones 5-7 0-0 11, Valanciunas 8-11 1-2 18, Graham 5-16 1-1 15, Hart 5-10 5-9 17, Clark 1-5 0-0 3, Temple 0-0 0-0 0, Hayes 3-4 0-0 6, Alexander-Walker 1-4 2-2 4, Alvarado 6-9 0-0 13. Totals 38-76 15-22 102.
NEW YORK (91)
Barrett 6-13 4-7 17, Randle 1-9 2-4 4, Robinson 6-7 5-10 17, Fournier 2-8 1-2 6, Walker 1-5 3-4 5, Gibson 1-3 0-0 2, Toppin 0-1 0-0 0, Burks 3-9 5-5 13, Grimes 5-9 0-0 13, Quickley 4-13 4-4 14. Totals 29-77 24-36 91.
|New Orleans
|27
|19
|35
|21
|—
|102
|New York
|17
|25
|15
|34
|—
|91
3-Point Goals_New Orleans 11-28 (Graham 4-10, Hart 2-4, Alvarado 1-2, Jones 1-3, Clark 1-4, Valanciunas 1-4), New York 9-38 (Grimes 3-6, Burks 2-6, Quickley 2-9, Barrett 1-5, Fournier 1-6, Randle 0-2, Walker 0-3). Fouled Out_None. Rebounds_New Orleans 35 (Valanciunas 10), New York 48 (Robinson 15). Assists_New Orleans 27 (Ingram 6), New York 21 (Randle 6). Total Fouls_New Orleans 26, New York 21. A_16,168 (19,812)