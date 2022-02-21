BAYLOR (23-5)
Thamba 3-10 2-3 8, Akinjo 2-9 2-2 6, Flagler 11-20 0-0 29, Brown 1-4 0-0 3, Mayer 4-11 3-3 12, Sochan 3-11 0-0 6, Bonner 1-3 0-0 2, Turner 0-0 0-0 0. Totals 25-68 7-8 66.
OKLAHOMA ST. (13-14)
Smith 0-1 2-4 2, Cisse 5-8 2-6 12, Anderson 4-11 0-0 10, Likekele 6-12 0-0 12, Thompson 6-15 1-1 15, B.Williams 2-6 0-0 6, Walker 1-3 0-0 2, Newton 0-2 0-0 0, Moncrieffe 1-3 0-0 2, Ka.Boone 1-1 1-1 3. Totals 26-62 6-12 64.
Halftime_Oklahoma St. 36-29. 3-Point Goals_Baylor 9-29 (Flagler 7-13, Brown 1-3, Mayer 1-4, Bonner 0-2, Akinjo 0-3, Sochan 0-4), Oklahoma St. 6-23 (B.Williams 2-5, Anderson 2-7, Thompson 2-7, Likekele 0-1, Walker 0-1, Newton 0-2). Fouled Out_Anderson. Rebounds_Baylor 31 (Thamba, Sochan 7), Oklahoma St. 40 (Cisse 10). Assists_Baylor 12 (Akinjo 4), Oklahoma St. 16 (Anderson, B.Williams 4). Total Fouls_Baylor 13, Oklahoma St. 15. A_8,701 (13,611).