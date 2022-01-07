BYU (11-1)
Gustin 8-9 0-2 16, Albiero 3-6 0-0 9, Gonzales 3-7 3-4 9, Graham 2-8 0-0 5, Harding 8-17 1-1 19, Hamson 3-3 1-2 7, Smiler 0-1 0-0 0, Bubakar 0-3 1-4 1, Calvert 2-5 2-2 6, Falatea 1-5 0-0 2, Mackey-Williams 1-3 0-0 2, Vorwaller 0-1 0-0 0, Team 0-0 0-0 0, Totals 31-68 8-15 76
SAN FRANCISCO (6-7)
Langarita 7-16 0-0 15, Klavina 0-10 0-0 0, Langer 1-2 1-2 4, McDowell-White 1-5 0-0 3, Vaalavirta 1-2 3-4 6, Dickie 5-11 1-2 14, Gayles 7-11 6-9 22, Keita 0-0 0-0 0, Team 0-0 0-0 0, Totals 22-57 11-17 64
|BYU
|16
|23
|22
|15
|—
|76
|San Francisco
|12
|10
|19
|23
|—
|64
3-Point Goals_BYU 6-22 (Albiero 3-5, Gonzales 0-3, Graham 1-6, Harding 2-3, Bubakar 0-1, Falatea 0-2, Mackey-Williams 0-1, Vorwaller 0-1), San Francisco 9-29 (Langarita 1-6, Klavina 0-6, Langer 1-1, McDowell-White 1-4, Vaalavirta 1-2, Dickie 3-6, Gayles 2-4). Assists_BYU 20 (Graham 6), San Francisco 16 (McDowell-White 10). Fouled Out_None. Rebounds_BYU 50 (Gustin 8-14), San Francisco 28 (Dickie 2-8). Total Fouls_BYU 14, San Francisco 14. Technical Fouls_None. A_171.