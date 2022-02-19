FLORIDA ST. (14-12)
Butler 2-6 0-0 4, Wilkes 3-6 0-0 8, Ngom 4-7 2-3 11, Cleveland 7-13 2-4 16, Warley 6-10 1-2 15, Fletcher 4-9 3-4 12, Prieto 0-1 0-0 0, Ballard 2-2 0-0 4, Lindner 0-1 0-0 0, Spainhour 0-1 0-0 0, Thorpe 0-0 0-0 0. Totals 28-56 8-13 70.
DUKE (23-4)
Banchero 6-12 5-5 17, Griffin 5-10 3-4 15, Moore 5-10 5-7 16, Williams 5-7 0-0 10, Keels 5-11 0-1 13, John 1-1 0-0 2, Roach 0-2 0-0 0, Baker 4-7 0-0 12, Jones 0-1 0-0 0, Blakes 0-0 0-0 0, Savarino 1-1 0-0 3. Totals 32-62 13-17 88.
Halftime_Duke 52-41. 3-Point Goals_Florida St. 6-19 (Warley 2-3, Wilkes 2-5, Fletcher 1-3, Ngom 1-3, Lindner 0-1, Prieto 0-1, Spainhour 0-1, Butler 0-2), Duke 11-28 (Baker 4-5, Keels 3-8, Griffin 2-6, Savarino 1-1, Moore 1-3, Jones 0-1, Roach 0-1, Banchero 0-3). Rebounds_Florida St. 21 (Warley 7), Duke 38 (Banchero 8). Assists_Florida St. 16 (Warley 6), Duke 25 (Keels 8). Total Fouls_Florida St. 15, Duke 13. A_9,314 (9,314).