TEXAS (12-3)
Allen 5-10 0-0 10, Bishop 1-1 0-0 2, Carr 1-6 2-4 4, Febres 1-3 0-0 2, Ramey 2-7 3-3 9, Disu 3-10 0-0 6, Jones 4-11 0-0 10, Askew 2-2 0-0 5, Cunningham 1-1 0-0 3. Totals 20-51 5-7 51.
OKLAHOMA ST. (8-5)
Cisse 2-5 4-6 8, Anderson 2-8 3-5 8, Likekele 1-8 2-4 4, Thompson 3-8 0-0 7, B.Williams 2-6 6-6 11, Ke.Boone 6-8 0-0 17, Walker 2-4 0-0 4, Smith 1-3 1-2 3, Moncrieffe 1-2 0-0 2. Totals 20-52 16-23 64.
Halftime_Oklahoma St. 30-28. 3-Point Goals_Texas 6-22 (Jones 2-6, Ramey 2-7, Askew 1-1, Cunningham 1-1, Disu 0-2, Febres 0-2, Carr 0-3), Oklahoma St. 8-17 (Ke.Boone 5-7, Anderson 1-1, Thompson 1-4, B.Williams 1-4, Walker 0-1). Rebounds_Texas 30 (Disu 9), Oklahoma St. 31 (Anderson, Ke.Boone 6). Assists_Texas 11 (Allen, Carr 3), Oklahoma St. 13 (Likekele 5). Total Fouls_Texas 17, Oklahoma St. 12. A_8,204 (13,611).