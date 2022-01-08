FGFTReb
TEXASMinM-AM-AO-TAPFPTS
Allen325-100-01-63210
Bishop151-10-00-1012
Carr351-62-40-2314
Febres111-30-00-1012
Ramey322-73-31-5229
Disu253-100-02-9236
Jones234-110-00-41410
Askew182-20-00-0015
Cunningham91-10-00-2023
Totals20020-515-74-30111751

Percentages: FG .392, FT .714.

3-Point Goals: 6-22, .273 (Jones 2-6, Ramey 2-7, Askew 1-1, Cunningham 1-1, Disu 0-2, Febres 0-2, Carr 0-3).

Team Rebounds: 3. Team Turnovers: 1.

Blocked Shots: 5 (Disu 3, Allen, Askew).

Turnovers: 13 (Carr 3, Ramey 3, Allen 2, Bishop 2, Disu 2, Febres).

Steals: 7 (Allen 3, Disu 2, Carr, Cunningham).

Technical Fouls: None.

FGFTReb
OKLAHOMA ST.MinM-AM-AO-TAPFPTS
Cisse212-54-63-4028
Anderson332-83-50-6418
Likekele341-82-42-5514
Thompson283-80-00-1217
B.Williams232-66-60-32411
Ke.Boone276-80-02-60017
Walker142-40-00-2004
Smith111-31-21-2013
Moncrieffe91-20-01-2022
Totals20020-5216-239-31131264

Percentages: FG .385, FT .696.

3-Point Goals: 8-17, .471 (Ke.Boone 5-7, Anderson 1-1, B.Williams 1-4, Thompson 1-4, Walker 0-1).

Team Rebounds: 5. Team Turnovers: None.

Blocked Shots: 3 (B.Williams, Cisse, Ke.Boone).

Turnovers: 9 (B.Williams 2, Cisse 2, Smith 2, Anderson, Moncrieffe, Thompson).

Steals: 6 (Anderson 3, Likekele 2, Cisse).

Technical Fouls: None.

Texas282351
Oklahoma St.303464

A_8,204 (13,611).

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