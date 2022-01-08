|FG
|FT
|Reb
|TEXAS
|Min
|M-A
|M-A
|O-T
|A
|PF
|PTS
|Allen
|32
|5-10
|0-0
|1-6
|3
|2
|10
|Bishop
|15
|1-1
|0-0
|0-1
|0
|1
|2
|Carr
|35
|1-6
|2-4
|0-2
|3
|1
|4
|Febres
|11
|1-3
|0-0
|0-1
|0
|1
|2
|Ramey
|32
|2-7
|3-3
|1-5
|2
|2
|9
|Disu
|25
|3-10
|0-0
|2-9
|2
|3
|6
|Jones
|23
|4-11
|0-0
|0-4
|1
|4
|10
|Askew
|18
|2-2
|0-0
|0-0
|0
|1
|5
|Cunningham
|9
|1-1
|0-0
|0-2
|0
|2
|3
|Totals
|200
|20-51
|5-7
|4-30
|11
|17
|51
Percentages: FG .392, FT .714.
3-Point Goals: 6-22, .273 (Jones 2-6, Ramey 2-7, Askew 1-1, Cunningham 1-1, Disu 0-2, Febres 0-2, Carr 0-3).
Team Rebounds: 3. Team Turnovers: 1.
Blocked Shots: 5 (Disu 3, Allen, Askew).
Turnovers: 13 (Carr 3, Ramey 3, Allen 2, Bishop 2, Disu 2, Febres).
Steals: 7 (Allen 3, Disu 2, Carr, Cunningham).
Technical Fouls: None.
|FG
|FT
|Reb
|OKLAHOMA ST.
|Min
|M-A
|M-A
|O-T
|A
|PF
|PTS
|Cisse
|21
|2-5
|4-6
|3-4
|0
|2
|8
|Anderson
|33
|2-8
|3-5
|0-6
|4
|1
|8
|Likekele
|34
|1-8
|2-4
|2-5
|5
|1
|4
|Thompson
|28
|3-8
|0-0
|0-1
|2
|1
|7
|B.Williams
|23
|2-6
|6-6
|0-3
|2
|4
|11
|Ke.Boone
|27
|6-8
|0-0
|2-6
|0
|0
|17
|Walker
|14
|2-4
|0-0
|0-2
|0
|0
|4
|Smith
|11
|1-3
|1-2
|1-2
|0
|1
|3
|Moncrieffe
|9
|1-2
|0-0
|1-2
|0
|2
|2
|Totals
|200
|20-52
|16-23
|9-31
|13
|12
|64
Percentages: FG .385, FT .696.
3-Point Goals: 8-17, .471 (Ke.Boone 5-7, Anderson 1-1, B.Williams 1-4, Thompson 1-4, Walker 0-1).
Team Rebounds: 5. Team Turnovers: None.
Blocked Shots: 3 (B.Williams, Cisse, Ke.Boone).
Turnovers: 9 (B.Williams 2, Cisse 2, Smith 2, Anderson, Moncrieffe, Thompson).
Steals: 6 (Anderson 3, Likekele 2, Cisse).
Technical Fouls: None.
|Texas
|28
|23
|—
|51
|Oklahoma St.
|30
|34
|—
|64
A_8,204 (13,611).