|2022
At Inglewood, Calif_70,048.
L.A. Rams 7637_23
Cincinnati 37100_20
Winning coach_Sean McVay
Most Valuable Player_Cooper Kupp
|2021
At Tampa, Fla._24,835
|Kansas City
|3
|3
|3
|0—
|9
|Tampa Bay
|7
|14
|10
|0—31
Winning coach_Bruce Arians
Most Valuable Player_Tom Brady
|2020
At Miami Gardens, Fla._62,417
|San Francisco
|3
|7
|10
|0—20
|Kansas City
|7
|3
|3
|21—31
Winning coach_Andy Reid
Most Valuable Player_Patrick Mahomes
|2019
At Atlanta_70,081
|New England
|0
|3
|0
|10—13
|L.A. Rams
|0
|0
|3
|0—
|3
Winning coach_Bill Belichick
Most Valuable Player_Julian Edelman
|2018
At Minneapolis_67,612
|Philadelphia
|9
|13
|7
|12—41
|New England
|3
|9
|14
|7—33
Winning coach_Doug Pederson
Most Valuable Player_Nick Foles
|2017
At Houston_70,807
|New England
|0
|3
|6
|19
|6—34
|Atlanta
|0
|21
|7
|0
|0—28
Winning coach_Bill Belichick
Most Valuable Player_Tom Brady
|2016
At Santa Clara, Calif._71,088
|Carolina
|0
|7
|0
|3—10
|Denver
|10
|3
|3
|8—24
Winning coach_Gary Kubiak
Most Valuable Player_Von Miller
|2015
At Glendale, Ariz._70,288
|New England
|0
|14
|0
|14—28
|Seattle
|0
|14
|10
|0—24
Winning coach_Bill Belichick
Most Valuable Player_Tom Brady
|2014
At East Rutherford, N.J._82,529
|Seattle
|8
|14
|14
|7—43
|Denver
|0
|0
|8
|0—
|8
Winning coach_Pete Carroll
Most Valuable Player_Malcolm Smith
|2013
At New Orleans_71,024
|Baltimore
|7
|14
|7
|6—34
|San Francisco
|3
|3
|17
|8—31
Winning coach_John Harbaugh
Most Valuable Player_Joe Flacco
|2012
At Indianapolis_68,658
|N.Y. Giants
|9
|0
|6
|6—21
|New England
|0
|10
|7
|0—17
Winning coach_Tom Coughlin
Most Valuable Player_Eli Manning
|2011
At Arlington, Texas_103,219
|Pittsburgh
|0
|10
|7
|8—25
|Green Bay
|14
|7
|0
|10—31
Winning coach_Mike McCarthy
Most Valuable Player_Aaron Rodgers
|2010
At Miami_74,059
|New Orleans
|0
|6
|10
|15—31
|Indianapolis
|10
|0
|7
|0—17
Winning coach_Sean Payton
Most Valuable Player_Drew Brees
|2009
At Tampa, Fla._70,774
|Pittsburgh
|3
|14
|3
|7—27
|Arizona
|0
|7
|0
|16—23
Winning coach_Mike Tomlin
Most Valuable Player_Santonio Holmes
|2008
At Glendale, Ariz._71,101
|N.Y. Giants
|3
|0
|0
|14—17
|New England
|0
|7
|0
|7—14
Winning coach_Tom Coughlin
Most Valuable Player_Eli Manning
|2007
At Miami_74,512
|Indianapolis
|6
|10
|6
|7—29
|Chicago
|14
|0
|3
|0—17
Winning coach_Tony Dungy
Most Valuable Player_Peyton Manning
|2006
At Detroit_68,206
|Seattle
|3
|0
|7
|0—10
|Pittsburgh
|0
|7
|7
|7—21
Winning coach_Bill Cowher
Most Valuable Player_Hines Ward
|2005
At Jacksonville, Fla._78,125
|New England
|0
|7
|7
|10—24
|Philadelphia
|0
|7
|7
|7—21
Winning coach_Bill Belichick
Most Valuable Player_Deion Branch
|2004
At Houston_71,525
|Carolina
|0
|10
|0
|19—29
|New England
|0
|14
|0
|18—32
Winning coach_Bill Belichick
Most Valuable Player_Tom Brady
|2003
At San Diego_67,603
|Oakland
|3
|0
|6
|12—21
|Tampa Bay
|3
|17
|14
|14—48
Winning coach_Jon Gruden
Most Valuable Player_Dexter Jackson
|2002
At New Orleans_72,922
|St. Louis
|3
|0
|0
|14—17
|New England
|0
|14
|3
|3—20
Winning coach_Bill Belichick
Most Valuable Player_Tom Brady
|2001
At Tampa, Fla._71,921
|Baltimore
|7
|3
|14
|10—34
|N.Y. Giants
|0
|0
|7
|0—
|7
Winning coach_Brian Billick
Most Valuable Player_Ray Lewis
|2000
At Atlanta_72,625
|St. Louis
|3
|6
|7
|7—23
|Tennessee
|0
|0
|6
|10—16
Winning coach_Dick Vermeil
Most Valuable Player_Kurt Warner
|1999
At Miami_74,803
|Denver
|7
|10
|0
|17—34
|Atlanta
|3
|3
|0
|13—19
Winning coach_Mike Shanahan
Most Valuable Player_John Elway
|1998
At San Diego_68,912
|Green Bay
|7
|7
|3
|7—24
|Denver
|7
|10
|7
|7—31
Winning coach_Mike Shanahan
Most Valuable Player_Terrell Davis
|1997
At New Orleans_72,301
|New England
|14
|0
|7
|0—21
|Green Bay
|10
|17
|8
|0—35
Winning coach_Mike Holmgren
Most Valuable Player_Desmond Howard
|1996
At Tempe, Ariz._76,347
|Dallas
|10
|3
|7
|7—27
|Pittsburgh
|0
|7
|0
|10—17
Winning coach_Barry Switzer
Most Valuable Player_Larry Brown
|1995
At Miami_74,107
|San Diego
|7
|3
|8
|8—26
|San Francisco
|14
|14
|14
|7—49
Winning coach_George Seifert
Most Valuable Player_Steve Young
|1994
At Atlanta_72,817
|Dallas
|6
|0
|14
|10—30
|Buffalo
|3
|10
|0
|0—13
Winning coach_Jimmy Johnson
Most Valuable Player_Emmitt Smith
|1993
At Pasadena, Calif._98,374
|Buffalo
|7
|3
|7
|0—17
|Dallas
|14
|14
|3
|21—52
Winning coach_Jimmy Johnson
Most Valuable Player_Troy Aikman
|1992
At Minneapolis_63,130
|Washington
|0
|17
|14
|6—37
|Buffalo
|0
|0
|10
|14—24
Winning Coach_Joe Gibbs
Most Valuable Player_Mark Rypien
|1991
At Tampa, Fla._73,813
|Buffalo
|3
|9
|0
|7—19
|N.Y. Giants
|3
|7
|7
|3—20
Winning Coach_Bill Parcells
Most Valuable Player_Ottis Anderson
|1990
At New Orleans_72,919
|San Francisco
|13
|14
|14
|14—55
|Denver
|3
|0
|7
|0—10
Winning Coach_George Seifert
Most Valuable Player_Joe Montana
|1989
At Miami_75,129
|Cincinnati
|0
|3
|10
|3—16
|San Francisco
|3
|0
|3
|14—20
Winning Coach_Bill Walsh
Most Valuable Player_Jerry Rice
|1988
At San Diego_73,302
|Washington
|0
|35
|0
|7—42
|Denver
|10
|0
|0
|0—10
Winning Coach_Joe Gibbs
Most Valuable Player_Doug Williams
|1987
At Pasadena, Calif._101,063
|Denver
|10
|0
|0
|10—20
|N.Y. Giants
|7
|2
|17
|13—39
Winning Coach_Bill Parcells
Most Valuable Player_Phil Simms
|1986
At New Orleans_73,818
|Chicago
|13
|10
|21
|2—46
|New England
|3
|0
|0
|7—10
Winning Coach_Mike Ditka
Most Valuable Player_Richard Dent
|1985
At Palo Alto, Calif._84,059
|Miami
|10
|6
|0
|0—16
|San Francisco
|7
|21
|10
|0—38
Winning Coach_Bill Walsh
Most Valuable Player_Joe Montana
|1984
At Tampa, Fla._72,920
|Washington
|0
|3
|6
|0—
|9
|L.A. Raiders
|7
|14
|14
|3—38
Winning Coach_Tom Flores
Most Valuable Player_Marcus Allen
|1983
At Pasadena, Calif._103,667
|Miami
|7
|10
|0
|0—17
|Washington
|0
|10
|3
|14—27
WinningCoach_Joe Gibbs
Most Valuable Player_John Riggins
|1982
At Pontiac, Mich._81,270
|San Francisco
|7
|13
|6
|0—26
|Cincinnati
|0
|0
|7
|14—21
Winning Coach_Bill Walsh
Most Valuable Player_Joe Montana
|1981
At New Orleans_76,135
|Oakland
|14
|0
|10
|3—27
|Philadelphia
|0
|3
|0
|7—10
Winning Coach_Tom Flores
Most Valuable Player_Jim Plunkett
|1980
At Pasadena, Calif._103,985
|L.A. Rams
|7
|6
|6
|0—19
|Pittsburgh
|3
|7
|7
|14—31
Winning Coach_Chuck Noll
Most Valuable Player_Terry Bradshaw
|1979
At Miami_79,484
|Pittsburgh
|7
|14
|0
|14—35
|Dallas
|7
|7
|3
|14—31
Winning Coach_Chuck Noll
Most Valuable Player_Terry Bradshaw
|1978
At New Orleans_75,583
|Dallas
|10
|3
|7
|7—27
|Denver
|0
|0
|10
|0—10
Winning Coach_Tom Landry
Co-Most Valuable Players_Harvey Martin, Randy White
|1977
At Pasadena, Calif._103,438
|Oakland
|0
|16
|3
|13—32
|Minnesota
|0
|0
|7
|7—14
Winning Coach_John Madden
Most Valuable Player_Fred Biletnikoff
|1976
At Miami_80,187
|Dallas
|7
|3
|0
|7—17
|Pittsburgh
|7
|0
|0
|14—21
Winning Coach_Chuck Noll
Most Valuable Player_Lynn Swann
___1975
At New Orleans_80,997
|Pittsburgh
|0
|2
|7
|7—16
|Minnesota
|0
|0
|0
|6—
|6
Winning Coach_Chuck Noll
Most Valuable Player_Franco Harris
1974At Houston_71,882
|Minnesota
|0
|0
|0
|7—
|7
|Miami
|14
|3
|7
|0—24
Winning Coach_Don Shula
Most Valuable Player_Larry Csonka
|1973
At Los Angeles_90,182
|Miami
|7
|7
|0
|0—14
|Washington
|0
|0
|0
|7—
|7
Winning Coach_Don Shula
Most Valuable Player_Jake Scott
|1972
At New Orleans_81,023
|Dallas
|3
|7
|7
|7—24
|Miami
|0
|3
|0
|0—
|3
Winning Coach_Tom Landry
Most Valuable Player_Roger Staubach
|1971
At Miami_79,204
|Baltimore
|0
|6
|0
|10—16
|Dallas
|3
|10
|0
|0—13
Winning Coach_Don McCafferty
Most Valuable Player_Chuck Howley, Dallas
|1970
At New Orleans_80,562
|Minnesota
|0
|0
|7
|0—
|7
|Kansas City
|3
|13
|7
|0—23
Winning Coach_Hank Stram
Most Valuable Player_Len Dawson
|1969
At Miami_75,377
|N.Y. Jets
|0
|7
|6
|3—16
|Baltimore
|0
|0
|0
|7—
|7
Winning Coach_Weeb Ewbank
Most Valuable Player_Joe Namath
|1968
At Miami_75,546
|Green Bay
|3
|13
|10
|7—33
|Oakland
|0
|7
|0
|7—14
Winning Coach_Vince Lombardi
Most Valuable Player_Bart Starr
|1967
At Los Angeles_61,946
|Kansas City
|0
|10
|0
|0—10
|Green Bay
|7
|7
|14
|7—35
Winning coach_Vince Lombardi
Most Valuable Player_Bart Starr