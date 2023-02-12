2023

At Glendale, Ariz._67,827

Kansas City 77717_38

Philadelphia 71738_35

Winning coach_Andy Reid

Most Valuable Player_Patrick Mahomes

2022

At Inglewood, Calif_70,048.

L.A. Rams 7637_23

Cincinnati 37100_20

Winning coach_Sean McVay

Most Valuable Player_Cooper Kupp

2021

At Tampa, Fla._24,835

Kansas City3330—9
Tampa Bay714100—31

Winning coach_Bruce Arians

Most Valuable Player_Tom Brady

2020

At Miami Gardens, Fla._62,417

San Francisco37100—20
Kansas City73321—31

Winning coach_Andy Reid

Most Valuable Player_Patrick Mahomes

2019

At Atlanta_70,081

New England03010—13
L.A. Rams0030—3

Winning coach_Bill Belichick

Most Valuable Player_Julian Edelman

2018

At Minneapolis_67,612

Philadelphia913712—41
New England39147—33

Winning coach_Doug Pederson

Most Valuable Player_Nick Foles

2017

At Houston_70,807

New England036196—34
Atlanta021700—28

Winning coach_Bill Belichick

Most Valuable Player_Tom Brady

2016

At Santa Clara, Calif._71,088

Carolina0703—10
Denver10338—24

Winning coach_Gary Kubiak

Most Valuable Player_Von Miller

2015

At Glendale, Ariz._70,288

New England014014—28
Seattle014100—24

Winning coach_Bill Belichick

Most Valuable Player_Tom Brady

2014

At East Rutherford, N.J._82,529

Seattle814147—43
Denver0080—8

Winning coach_Pete Carroll

Most Valuable Player_Malcolm Smith

2013

At New Orleans_71,024

Baltimore71476—34
San Francisco33178—31

Winning coach_John Harbaugh

Most Valuable Player_Joe Flacco

2012

At Indianapolis_68,658

N.Y. Giants9066—21
New England01070—17

Winning coach_Tom Coughlin

Most Valuable Player_Eli Manning

2011

At Arlington, Texas_103,219

Pittsburgh01078—25
Green Bay147010—31

Winning coach_Mike McCarthy

Most Valuable Player_Aaron Rodgers

2010

At Miami_74,059

New Orleans061015—31
Indianapolis10070—17

Winning coach_Sean Payton

Most Valuable Player_Drew Brees

2009

At Tampa, Fla._70,774

Pittsburgh31437—27
Arizona07016—23

Winning coach_Mike Tomlin

Most Valuable Player_Santonio Holmes

2008

At Glendale, Ariz._71,101

N.Y. Giants30014—17
New England0707—14

Winning coach_Tom Coughlin

Most Valuable Player_Eli Manning

2007

At Miami_74,512

Indianapolis61067—29
Chicago14030—17

Winning coach_Tony Dungy

Most Valuable Player_Peyton Manning

2006

At Detroit_68,206

Seattle3070—10
Pittsburgh0777—21

Winning coach_Bill Cowher

Most Valuable Player_Hines Ward

2005

At Jacksonville, Fla._78,125

New England07710—24
Philadelphia0777—21

Winning coach_Bill Belichick

Most Valuable Player_Deion Branch

2004

At Houston_71,525

Carolina010019—29
New England014018—32

Winning coach_Bill Belichick

Most Valuable Player_Tom Brady

2003

At San Diego_67,603

Oakland30612—21
Tampa Bay3171414—48

Winning coach_Jon Gruden

Most Valuable Player_Dexter Jackson

2002

At New Orleans_72,922

St. Louis30014—17
New England01433—20

Winning coach_Bill Belichick

Most Valuable Player_Tom Brady

2001

At Tampa, Fla._71,921

Baltimore731410—34
N.Y. Giants0070—7

Winning coach_Brian Billick

Most Valuable Player_Ray Lewis

2000

At Atlanta_72,625

St. Louis3677—23
Tennessee00610—16

Winning coach_Dick Vermeil

Most Valuable Player_Kurt Warner

1999

At Miami_74,803

Denver710017—34
Atlanta33013—19

Winning coach_Mike Shanahan

Most Valuable Player_John Elway

1998

At San Diego_68,912

Green Bay7737—24
Denver71077—31

Winning coach_Mike Shanahan

Most Valuable Player_Terrell Davis

1997

At New Orleans_72,301

New England14070—21
Green Bay101780—35

Winning coach_Mike Holmgren

Most Valuable Player_Desmond Howard

1996

At Tempe, Ariz._76,347

Dallas10377—27
Pittsburgh07010—17

Winning coach_Barry Switzer

Most Valuable Player_Larry Brown

1995

At Miami_74,107

San Diego7388—26
San Francisco1414147—49

Winning coach_George Seifert

Most Valuable Player_Steve Young

1994

At Atlanta_72,817

Dallas601410—30
Buffalo31000—13

Winning coach_Jimmy Johnson

Most Valuable Player_Emmitt Smith

1993

At Pasadena, Calif._98,374

Buffalo7370—17
Dallas1414321—52

Winning coach_Jimmy Johnson

Most Valuable Player_Troy Aikman

1992

At Minneapolis_63,130

Washington017146—37
Buffalo001014—24

Winning Coach_Joe Gibbs

Most Valuable Player_Mark Rypien

1991

At Tampa, Fla._73,813

Buffalo3907—19
N.Y. Giants3773—20

Winning Coach_Bill Parcells

Most Valuable Player_Ottis Anderson

1990

At New Orleans_72,919

San Francisco13141414—55
Denver3070—10

Winning Coach_George Seifert

Most Valuable Player_Joe Montana

1989

At Miami_75,129

Cincinnati03103—16
San Francisco30314—20

Winning Coach_Bill Walsh

Most Valuable Player_Jerry Rice

1988

At San Diego_73,302

Washington03507—42
Denver10000—10

Winning Coach_Joe Gibbs

Most Valuable Player_Doug Williams

1987

At Pasadena, Calif._101,063

Denver100010—20
N.Y. Giants721713—39

Winning Coach_Bill Parcells

Most Valuable Player_Phil Simms

1986

At New Orleans_73,818

Chicago1310212—46
New England3007—10

Winning Coach_Mike Ditka

Most Valuable Player_Richard Dent

1985

At Palo Alto, Calif._84,059

Miami10600—16
San Francisco721100—38

Winning Coach_Bill Walsh

Most Valuable Player_Joe Montana

1984

At Tampa, Fla._72,920

Washington0360—9
L.A. Raiders714143—38

Winning Coach_Tom Flores

Most Valuable Player_Marcus Allen

1983

At Pasadena, Calif._103,667

Miami71000—17
Washington010314—27

WinningCoach_Joe Gibbs

Most Valuable Player_John Riggins

1982

At Pontiac, Mich._81,270

San Francisco71360—26
Cincinnati00714—21

Winning Coach_Bill Walsh

Most Valuable Player_Joe Montana

1981

At New Orleans_76,135

Oakland140103—27
Philadelphia0307—10

Winning Coach_Tom Flores

Most Valuable Player_Jim Plunkett

1980

At Pasadena, Calif._103,985

L.A. Rams7660—19
Pittsburgh37714—31

Winning Coach_Chuck Noll

Most Valuable Player_Terry Bradshaw

1979

At Miami_79,484

Pittsburgh714014—35
Dallas77314—31

Winning Coach_Chuck Noll

Most Valuable Player_Terry Bradshaw

1978

At New Orleans_75,583

Dallas10377—27
Denver00100—10

Winning Coach_Tom Landry

Co-Most Valuable Players_Harvey Martin, Randy White

1977

At Pasadena, Calif._103,438

Oakland016313—32
Minnesota0077—14

Winning Coach_John Madden

Most Valuable Player_Fred Biletnikoff

1976

At Miami_80,187

Dallas7307—17
Pittsburgh70014—21

Winning Coach_Chuck Noll

Most Valuable Player_Lynn Swann

___1975

At New Orleans_80,997

Pittsburgh0277—16
Minnesota0006—6

Winning Coach_Chuck Noll

Most Valuable Player_Franco Harris

1974At Houston_71,882

Minnesota0007—7
Miami14370—24

Winning Coach_Don Shula

Most Valuable Player_Larry Csonka

1973

At Los Angeles_90,182

Miami7700—14
Washington0007—7

Winning Coach_Don Shula

Most Valuable Player_Jake Scott

1972

At New Orleans_81,023

Dallas3777—24
Miami0300—3

Winning Coach_Tom Landry

Most Valuable Player_Roger Staubach

1971

At Miami_79,204

Baltimore06010—16
Dallas31000—13

Winning Coach_Don McCafferty

Most Valuable Player_Chuck Howley, Dallas

1970

At New Orleans_80,562

Minnesota0070—7
Kansas City31370—23

Winning Coach_Hank Stram

Most Valuable Player_Len Dawson

1969

At Miami_75,377

N.Y. Jets0763—16
Baltimore0007—7

Winning Coach_Weeb Ewbank

Most Valuable Player_Joe Namath

1968

At Miami_75,546

Green Bay313107—33
Oakland0707—14

Winning Coach_Vince Lombardi

Most Valuable Player_Bart Starr

1967

At Los Angeles_61,946

Kansas City01000—10
Green Bay77147—35

Winning coach_Vince Lombardi

Most Valuable Player_Bart Starr

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