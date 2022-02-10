Thursday
Mixed Team
Aerials
Finals
Final 1
1. Belarus (Hanna Huskova; Stanislau Hladchenka; Maksim Gustik; Anna Derugo; Makar Mitrafanau).
2. Canada (Marion Thenault; Miha Fontaine; Lewis Irving; Flavie Aumond; Emile Nadeau).
3. ROC (Liubov Nikitina; Ilia Burov; Stanislav Nikitin; Anastasiia Prytkova).
4. Switzerland (Alexandra Baer; Pirmin Werner; Noe Roth; Nicolas Gygax).
5. United States (Ashley Caldwell; Christopher Lillis; Justin Schoenefeld; Winter Vinecki; Eric Loughran).
6. China (Xu Mengtao; Jia Zongyang; Qi Guangpu; Kong Fanyu; Wang Xindi).