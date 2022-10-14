PREP FOOTBALL=
CLASS 6A=
¶ Austin Bowie 49, Buda Johnson 7
¶ Austin High 35, Austin Akins 7
¶ Cypress Fairbanks 50, Houston Northbrook 0
¶ Edinburg North 31, Mission 3
¶ Garland Sachse 48, Garland 29
¶ Houston Lamar 63, Houston MSTC 0
¶ Houston Langham Creek 32, Cypress Springs 31
¶ Houston Memorial 35, Cypress Ridge 7
¶ Katy Taylor 35, Katy Mayde Creek 3
¶ Katy Tompkins 55, Katy Morton Ranch 21
¶ Klein Cain 53, Klein Oak 14
¶ Leander Rouse 30, Killeen Chaparral 0
¶ Northwest Eaton 38, Keller Timber Creek 31
¶ Prosper 49, McKinney Boyd 16
¶ PSJA 20, La Joya 2
¶ SA Churchill 24, SA Northside Clark 7
¶ SA Northside Warren 40, SA Northside O’Connor 12
¶ Southlake Carroll 49, Keller Central 3
¶ Spring Dekaney 67, Aldine 0
¶ Spring Westfield 64, Aldine Eisenhower 0
CLASS 5A=
¶ Abilene Wylie 39, WF Rider 38
¶ Brownsville Memorial 57, Brownsville Pace 7
¶ Corpus Christi Veterans Memorial High 28, CC Carroll 21
¶ Dallas Kimball 49, Dallas Samuell 6
¶ Dallas Spruce 44, Dallas Adamson 7
¶ Dallas Wilson 24, Dallas Hillcrest 20
¶ EP Eastwood 59, EP Socorro 7
¶ Everman 28, Burleson 26
¶ Frisco 20, Frisco Heritage 17
¶ Frisco Lone Star 55, Frisco Lebanon Trail 14
¶ Laredo Cigarroa 34, Eagle Pass Winn 33
¶ Lubbock Coronado 28, Amarillo 17
¶ Mansfield Timberview 60, Dallas Molina 0
¶ Mesquite Poteet 29, Greenville 27
¶ Mission Sharyland 38, PSJA Memorial 14
¶ New Caney 44, Grand Oaks 0
¶ SA Highlands 12, SA Edison 7
¶ Santa Fe 33, Galena Park 21
¶ Seagoville 42, Dallas Conrad 7
CLASS 4A=
¶ Argyle 24, Emerson 10
¶ Boerne 35, SA Memorial 0
¶ Brownwood 60, San Angelo Lake View 13
¶ Dallas Carter 55, Carrollton Ranchview 7
¶ FW Western Hills 50, FW Castleberry 35
¶ Kennedale 67, FW Carter-Riverside 0
¶ Lake Worth 66, FW Diamond Hill-Jarvis 0
¶ Rio Hondo 28, Santa Gertrudis Academy 21
CLASS 3A=
¶ Dallas Madison 55, Dallas Life Oak Cliff 53
¶ Taft 43, Monte Alto 7
CLASS 2A=
¶ Beckville 62, Ore City 7
¶ La Villa 38, Ben Bolt 22
CLASS 1A=
¶ Aspermont 70, Afton Patton Springs 24
¶ Covington 66, Avalon 34
¶ Groom 54, Silverton 52
¶ Jayton 60, Guthrie 8
¶ Medina 64, Leakey 14
¶ Oglesby 72, Evant 16
¶ Valera Panther Creek 48, Dallas Pinkston 21
PRIVATE SCHOOLS=
¶ SA Town East Christian 59, CC Annapolis 14
OTHER=
¶ Austin Northeast 69, Austin Eastside Memorial 0
¶ Eagle Christian 52, Dallas Fairhill 6
¶ FW Benbrook 49, Venus 7
¶ Longview East Texas Christian 50, Tyler Heat 0
¶ N. Richland Hills Richland 45, Carrollton Smith 15
¶ Prestonwood North 32, Wylie Prep 26
¶ Randle 34, Montgomery 28
¶ Tribe Consolidated 64, Austin Royals 8
¶ West Plains 52, Levelland 7
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