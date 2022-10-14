PREP FOOTBALL=

CLASS 6A=

¶ Austin Bowie 49, Buda Johnson 7

¶ Austin High 35, Austin Akins 7

¶ Cypress Fairbanks 50, Houston Northbrook 0

¶ Edinburg North 31, Mission 3

¶ Garland Sachse 48, Garland 29

¶ Houston Lamar 63, Houston MSTC 0

¶ Houston Langham Creek 32, Cypress Springs 31

¶ Houston Memorial 35, Cypress Ridge 7

¶ Katy Taylor 35, Katy Mayde Creek 3

¶ Katy Tompkins 55, Katy Morton Ranch 21

¶ Klein Cain 53, Klein Oak 14

¶ Leander Rouse 30, Killeen Chaparral 0

¶ Northwest Eaton 38, Keller Timber Creek 31

¶ Prosper 49, McKinney Boyd 16

¶ PSJA 20, La Joya 2

¶ SA Churchill 24, SA Northside Clark 7

¶ SA Northside Warren 40, SA Northside O’Connor 12

¶ Southlake Carroll 49, Keller Central 3

¶ Spring Dekaney 67, Aldine 0

¶ Spring Westfield 64, Aldine Eisenhower 0

CLASS 5A=

¶ Abilene Wylie 39, WF Rider 38

¶ Brownsville Memorial 57, Brownsville Pace 7

¶ Corpus Christi Veterans Memorial High 28, CC Carroll 21

¶ Dallas Kimball 49, Dallas Samuell 6

¶ Dallas Spruce 44, Dallas Adamson 7

¶ Dallas Wilson 24, Dallas Hillcrest 20

¶ EP Eastwood 59, EP Socorro 7

¶ Everman 28, Burleson 26

¶ Frisco 20, Frisco Heritage 17

¶ Frisco Lone Star 55, Frisco Lebanon Trail 14

¶ Laredo Cigarroa 34, Eagle Pass Winn 33

¶ Lubbock Coronado 28, Amarillo 17

¶ Mansfield Timberview 60, Dallas Molina 0

¶ Mesquite Poteet 29, Greenville 27

¶ Mission Sharyland 38, PSJA Memorial 14

¶ New Caney 44, Grand Oaks 0

¶ SA Highlands 12, SA Edison 7

¶ Santa Fe 33, Galena Park 21

¶ Seagoville 42, Dallas Conrad 7

CLASS 4A=

¶ Argyle 24, Emerson 10

¶ Boerne 35, SA Memorial 0

¶ Brownwood 60, San Angelo Lake View 13

¶ Dallas Carter 55, Carrollton Ranchview 7

¶ FW Western Hills 50, FW Castleberry 35

¶ Kennedale 67, FW Carter-Riverside 0

¶ Lake Worth 66, FW Diamond Hill-Jarvis 0

¶ Rio Hondo 28, Santa Gertrudis Academy 21

CLASS 3A=

¶ Dallas Madison 55, Dallas Life Oak Cliff 53

¶ Taft 43, Monte Alto 7

CLASS 2A=

¶ Beckville 62, Ore City 7

¶ La Villa 38, Ben Bolt 22

CLASS 1A=

¶ Aspermont 70, Afton Patton Springs 24

¶ Covington 66, Avalon 34

¶ Groom 54, Silverton 52

¶ Jayton 60, Guthrie 8

¶ Medina 64, Leakey 14

¶ Oglesby 72, Evant 16

¶ Valera Panther Creek 48, Dallas Pinkston 21

PRIVATE SCHOOLS=

¶ SA Town East Christian 59, CC Annapolis 14

OTHER=

¶ Austin Northeast 69, Austin Eastside Memorial 0

¶ Eagle Christian 52, Dallas Fairhill 6

¶ FW Benbrook 49, Venus 7

¶ Longview East Texas Christian 50, Tyler Heat 0

¶ N. Richland Hills Richland 45, Carrollton Smith 15

¶ Prestonwood North 32, Wylie Prep 26

¶ Randle 34, Montgomery 28

¶ Tribe Consolidated 64, Austin Royals 8

¶ West Plains 52, Levelland 7

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