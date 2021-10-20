OKLAHOMA CITY (86)
Bazley 5-14 4-5 15, Dort 2-10 2-4 7, Favors 2-9 0-0 4, Giddey 2-7 0-0 4, Gilgeous-Alexander 7-17 3-5 18, Robinson-Earl 4-6 0-0 10, Roby 4-8 0-0 8, Williams 3-5 0-0 7, Pokusevski 0-2 0-2 0, Krejci 0-0 0-0 0, Maledon 1-6 2-2 4, Mann 4-7 0-0 9. Totals 34-91 11-18 86.
UTAH (107)
Bogdanovic 10-17 0-0 22, O'Neale 0-4 0-0 0, Gobert 6-9 4-6 16, Conley 4-12 0-0 10, Mitchell 6-17 1-1 16, Fitts 0-0 0-0 0, Ingles 5-8 0-0 14, Paschall 1-4 0-0 3, Whiteside 2-4 2-2 6, Butler 0-5 0-0 0, Clarkson 6-11 4-4 18, Hughes 0-0 2-2 2, Oni 0-0 0-0 0. Totals 40-91 13-15 107.
|Oklahoma City
|18
|24
|21
|23
|—
|86
|Utah
|27
|27
|29
|24
|—
|107
3-Point Goals_Oklahoma City 7-35 (Robinson-Earl 2-3, Mann 1-2, Williams 1-2, Dort 1-6, Bazley 1-7, Gilgeous-Alexander 1-7, Pokusevski 0-2, Maledon 0-3, Roby 0-3), Utah 14-47 (Ingles 4-7, Mitchell 3-10, Bogdanovic 2-6, Clarkson 2-6, Conley 2-7, Paschall 1-3, Butler 0-4, O'Neale 0-4). Fouled Out_None. Rebounds_Oklahoma City 50 (Giddey 10), Utah 53 (Gobert 21). Assists_Oklahoma City 19 (Giddey, Maledon, Pokusevski 3), Utah 18 (Conley, Mitchell 4). Total Fouls_Oklahoma City 15, Utah 19. A_18,306 (18,306)