UTAH (116)
Bogdanovic 11-19 2-2 35, O'Neale 3-8 0-0 9, Gobert 5-8 2-3 12, Forrest 2-6 1-1 6, Mitchell 9-19 2-4 24, Gay 1-5 3-4 5, House Jr. 1-2 0-0 3, Whiteside 0-1 0-0 0, Alexander-Walker 0-0 2-2 2, Clarkson 8-21 1-1 20. Totals 40-89 13-17 116.
OKLAHOMA CITY (103)
Pokusevski 6-15 0-0 12, Wiggins 5-8 1-1 11, Bazley 5-11 0-0 11, Gilgeous-Alexander 11-23 11-12 33, Mann 2-13 2-2 6, Sarr 4-9 2-2 11, Krejci 2-4 0-0 6, Maledon 2-7 1-2 7, Waters III 2-2 0-0 6. Totals 39-92 17-19 103.
|Utah
|33
|28
|30
|25
|—
|116
|Oklahoma City
|24
|21
|31
|27
|—
|103
3-Point Goals_Utah 23-52 (Bogdanovic 11-18, Mitchell 4-11, O'Neale 3-7, Clarkson 3-9, House Jr. 1-1, Forrest 1-3, Gay 0-3), Oklahoma City 8-40 (Waters III 2-2, Krejci 2-3, Maledon 2-6, Sarr 1-4, Bazley 1-7, Wiggins 0-2, Gilgeous-Alexander 0-4, Pokusevski 0-5, Mann 0-7). Fouled Out_None. Rebounds_Utah 48 (Gobert 17), Oklahoma City 47 (Pokusevski 11). Assists_Utah 27 (Mitchell 10), Oklahoma City 20 (Gilgeous-Alexander 8). Total Fouls_Utah 21, Oklahoma City 19. A_15,079 (18,203)