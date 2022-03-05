VIRGINIA (18-12)
Gardner 3-12 0-0 6, Caffaro 0-1 0-0 0, Beekman 6-9 0-0 15, Clark 2-6 1-2 6, Franklin 3-7 5-6 13, Stattmann 3-5 4-6 11, Shedrick 8-9 4-4 20. Totals 25-49 14-18 71.
LOUISVILLE (12-18)
Curry 9-13 6-6 24, Williams 4-10 0-0 10, Faulkner 2-9 0-1 5, Locke 2-8 2-2 8, West 2-8 0-0 6, Ellis 2-4 0-0 5, Davis 1-3 0-1 2, Cross 0-0 0-0 0, Traynor 0-0 0-0 0, Williamson 0-0 1-2 1, Wheeler 0-0 0-0 0. Totals 22-55 9-12 61.
Halftime_Virginia 36-17. 3-Point Goals_Virginia 7-12 (Beekman 3-3, Franklin 2-4, Stattmann 1-2, Clark 1-3), Louisville 8-23 (Williams 2-4, Locke 2-5, West 2-6, Ellis 1-2, Faulkner 1-5, Davis 0-1). Rebounds_Virginia 30 (Beekman 12), Louisville 28 (Curry 14). Assists_Virginia 15 (Clark 6), Louisville 13 (Faulkner 7). Total Fouls_Virginia 16, Louisville 16.