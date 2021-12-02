GIRLS PREP BASKETBALL=
Alliance Marlington 51, Carrollton 31
Aurora 50, Barberton 32
Avon 58, Amherst Steele 27
Beavercreek 48, Springboro 42
Beloit W. Branch 57, Alliance 38
Berlin Hiland 56, W. Lafayette Ridgewood 26
Beverly Ft. Frye 70, Sarahsville Shenandoah 19
Bishop Fenwick 41, Cin. McNicholas 38
Bishop Watterson 65, Logan 25
Canal Fulton Northwest 41, Cuyahoga Falls CVCA 26
Cardington-Lincoln 74, Galion Northmor 27
Centerville 58, Springfield 35
Cin. Christian 31, Hamilton New Miami 27
Cin. Mt. Healthy 42, Hamilton Ross 41
Cin. Princeton 52, W. Chester Lakota W. 42
Cin. Summit Country Day 59, St. Bernard Roger Bacon 23
Cin. Sycamore 69, Hamilton 22
Cin. Turpin 40, Lebanon 30
Cle. Hts. Lutheran E. 58, Lakewood 49
Cle. VASJ 45, Cle. St. Martin De Porres 33
Columbia Station Columbia 50, Lorain Clearview 25
Cuyahoga Falls Walsh Jesuit 58, Mayfield 48
Day. Chaminade Julienne 39, Day. Carroll 32
Day. Meadowdale 51, East Dayton Christian School 41
Fairfield 50, Middletown 40
Fredericktown 52, Danville 42
Grafton Midview 41, Elyria 21
Green 47, Massillon Jackson 46
Greenfield McClain 29, Washington C.H. 25
Greenup Co., Ky. 62, Franklin Furnace Green 17
Hillsboro 58, Chillicothe 56
Howard E. Knox 51, Centerburg 47
Hudson 57, N. Royalton 35
Kent Roosevelt 57, Tallmadge 33
Kettering Fairmont 68, Clayton Northmont 34
Kirtland 65, Chardon 51
LaGrange Keystone 46, Wellington 39
Leavittsburg LaBrae 47, Middlefield Cardinal 39
Liberty Twp. Lakota E. 55, Mason 50
London 61, St. Paris Graham 44
Lore City Buckeye Trail 66, Bowerston Conotton Valley 12
Louisville 59, Youngs. Boardman 47
Lyndhurst Brush 51, Cle. St. Joseph 50
Magnolia Sandy Valley 49, Gnadenhutten Indian Valley 37
Marietta 50, Hannibal River 26
Massillon Perry 40, Uniontown Lake 32
Medina 63, Strongsville 58
Medina Highland 54, Cuyahoga Falls 31
Miami Valley Christian Academy 53, St. Bernard-Elmwood Place 31
Miamisburg 50, Huber Hts. Wayne 40
Milford 60, Kings Mills Kings 47
Morgan Co., Ky. 73, Ironton 61
Morrow Little Miami 48, Cin. Anderson 45
Mowrystown Whiteoak 54, New Boston Glenwood 45
N. Can. Hoover 35, Can. McKinley 34
N. Ridgeville 49, Avon Lake 34
New Carlisle Tecumseh 70, Lewistown Indian Lake 30
New Lexington 49, McConnelsville Morgan 39
Newton Falls 40, Mineral Ridge 16
Olmsted Falls 53, Berea-Midpark 36
Parma 57, Cle. Lincoln W. 11
Parma Hts. Holy Name 41, Cornerstone Christian 33
Parma Hts. Valley Forge 31, Fairview 16
Parma Padua 52, Parma Normandy 40
Philo 49, Crooksville 43
Plain City Jonathan Alder 51, Richwood N. Union 36
Ravenna SE 54, Warren JFK 39
Richfield Revere 38, Copley 30
Riverside Stebbins 41, Tipp City Tippecanoe 38
Rocky River Magnificat 58, Castalia Margaretta 46
Rootstown 58, Mogadore 47
Salem 46, Minerva 23
Salineville Southern 50, Malvern 42
Shaker Hts. 57, Maple Hts. 16
Sidney 76, Fairborn 17
Spring. Greenon 65, London Madison Plains 31
Stow-Munroe Falls 58, Macedonia Nordonia 48
Strasburg-Franklin 64, Newcomerstown 25
Thornville Sheridan 62, Zanesville Maysville 18
Tol. Start 41, Tol. Rogers 26
Troy 48, Greenville 29
Tuscarawas Cent. Cath. 45, E. Can. 21
Urbana 38, Bellefontaine 30
Vandalia Butler 59, Piqua 27
Vincent Warren 70, McArthur Vinton County 48
Wadsworth 40, Brunswick 27
Warrensville Hts. 74, E. Cle. Shaw 29
Warsaw River View 66, Dresden Tri-Valley 18
Washington C.H. Miami Trace 42, Jackson 39
Whitehall-Yearling 45, East 18
Willoughby S. 45, Mentor Lake Cath. 33
Youngs. Chaney High School 52, Warren Lordstown 23
Youngs. Mooney 47, Can. Cent. Cath. 34
Zanesville W. Muskingum 46, Byesville Meadowbrook 39
Zoarville Tuscarawas Valley 46, Sugarcreek Garaway 26
POSTPONEMENTS AND CANCELLATIONS=
Cin. Riverview East vs. Day. Ponitz Tech., ccd.
Some high school basketball scores provided by Scorestream.com, https://scorestream.com/