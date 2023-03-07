MilwaukeeChicago
abrhbiabrhbi
Totals30262Totals345124
C.Ylich lf2000E.Andrs 2b3221
Sk.Bolt cf0000Gnzalez ss2000
J.Wnker dh3000O.Colas rf3220
Perkins dh0000A.Vughn dh4021
Cntrras c3000Grandal c2002
T.Black ph1010J.Brger 3b1000
Lu.Voit 1b3000G.Shets 1b3000
K.Hiura 1b1000S.Zvala c1010
T.Nquin rf2000Alberto 3b3010
J.Wemer rf1111Rmllard 1b1000
Andrson 3b2000Mrsnick cf3020
VnMeter 3b1000V.Reyes rf1000
Mtchell cf3111Haseley lf3110
H.Perez lf1010Cstillo 2b1000
O.Mller 2b2010Gnzalez ss3010
Alvarez 2b2000T.Tatum lf0000
B.Trang ss3010

Milwaukee000010001-2
Chicago20120000(x)-5

E_Burnes (1), Strzelecki (1). DP_Milwaukee 0, Chicago 2. LOB_Milwaukee 6, Chicago 8. 2B_Andrus (2), Haseley (2). HR_Wiemer (1), Mitchell (3). SB_Gonzalez (1), Tatum (1). CS_Marisnick (1). SF_Grandal.

IPHRERBBSO
Milwaukee
Burnes L, 0-2363210
Strzelecki132102
Milner120001
Cousins100000
Peguero110002
Robinson100012
Chicago
Lynn W, 1-0420015
Lopez111102
Martin22-300032
Fisher S, 1-111-331101

HBP_by_Martin (Naquin).

Umpires_Home, Tony Randazzo; First, Malachi Moore; Second, Brian Walsh; Third, Paul Clemons;.

T_2:20. A_4192

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