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AMERICAN LEAGUE
|W
|L
|Pct
|WCGB
|Tampa Bay
|89
|57
|.610
|+8½
|Texas
|80
|64
|.556
|+½
|Toronto
|80
|65
|.552
|_
|Seattle
|79
|65
|.549
|½
Monday's Games
Texas 10, Toronto 4
Tampa Bay 7, Minnesota 4
L.A. Angels 8, Seattle 5, 11 innings
San Francisco 5, Cleveland 4, 10 innings
Tuesday's Games
Texas 6, Toronto 3
Minnesota 3, Tampa Bay 2
Cincinnati 6, Detroit 5, 10 innings
L.A. Angels at Seattle, 9:40 p.m.
Cleveland at San Francisco, 9:45 p.m.
Wednesday's Games
Tampa Bay (Bradley 5-7) at Minnesota (Keuchel 1-1), 1:10 p.m.
Cleveland (Allen 7-7) at San Francisco (Harrison 1-1), 3:45 p.m.
L.A. Angels (TBD) at Seattle (Castillo 12-7), 4:10 p.m.
Cincinnati (Phillips 0-0) at Detroit (Rodriguez 11-7), 6:40 p.m.
Texas (Montgomery 8-11) at Toronto (Kikuchi 9-5), 7:07 p.m.
Thursday's Games
Cincinnati at Detroit, 1:10 p.m.
Texas at Toronto, 7:07 p.m.
Tampa Bay at Baltimore, 7:15 p.m.
NATIONAL LEAGUE
|W
|L
|Pct
|WCGB
|Philadelphia
|79
|66
|.545
|+3½
|Chicago
|78
|67
|.538
|+2½
|Arizona
|76
|70
|.521
|_
|Cincinnati
|75
|71
|.514
|1
|San Francisco
|74
|70
|.514
|1
|Miami
|74
|71
|.510
|1½
Monday's Games
Atlanta 10, Philadelphia 8, 10 innings, 1st game
Philadelphia 7, Atlanta 5, 2nd game
Arizona 4, N.Y. Mets 3
Milwaukee 12, Miami 0
Chicago Cubs 5, Colorado 4
San Francisco 5, Cleveland 4, 10 innings
Tuesday's Games
Cincinnati 6, Detroit 5, 10 innings
N.Y. Mets 7, Arizona 4
Atlanta 7, Philadelphia 6, 10 innings
Milwaukee 3, Miami 1
Chicago Cubs at Colorado, 8:40 p.m.
Cleveland at San Francisco, 9:45 p.m.
Wednesday's Games
Chicago Cubs (Taillon 7-9) at Colorado (Blach 2-1), 3:10 p.m.
Cleveland (Allen 7-7) at San Francisco (Harrison 1-1), 3:45 p.m.
Atlanta (Strider 16-5) at Philadelphia (Sánchez 2-3), 6:40 p.m.
Cincinnati (Phillips 0-0) at Detroit (Rodriguez 11-7), 6:40 p.m.
Arizona (Gallen 15-7) at N.Y. Mets (Lucchesi 2-0), 7:10 p.m.
Miami (Garrett 8-6) at Milwaukee (Rea 5-5), 7:40 p.m.
Thursday's Games
Cincinnati at Detroit, 1:10 p.m.
Miami at Milwaukee, 2:10 p.m.
Arizona at N.Y. Mets, 4:10 p.m.
San Francisco at Colorado, 8:40 p.m.
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