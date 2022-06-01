Salem High School Class of 2022

Salem High School Class of 2022

 Courtesy photo

Kaylee Aborn

Jessica Adams

Bria Adams

Taya Agnew

Thomas Ahlers

Madison Andrews

Alexandra Antar

Jacob Arcidiacono

Kayley Barbieri

Brian Barnes

Kaleb Bates

Matthew Beaupre

Peter Beeley

Samanatha Belanger

Jonathan Bell

Arianna Bernard

Rylie Bethune

Jason Bianchino

Madyson Boisvert

Jennifer Bouraphael

Carrie Bouvier

Joseph Bowman

Caitlin Boyle

Casey Bramhall

Matthew Breton

Madison Brightman

Alanna Brunelle

Dominic Buccheri

Kaileigh Buscemi

Elizabeth Butterworth

Jake Cabral

Arianna Cabrera

Sadie Caddell

Ayberk Cakir

Molly Campbell

Aaliyah Campusano

Anna Carbone

David Carmichael

Brooke Carter

Aaron Centola

Cameron Chaisson

Tori Chance

Rebecca Charabaty

Kate Chevaire

Kayla Cianciulli

Andrew Clark-Hodgkins

Ryan Clarkin

Kaitlyn Collado

Peggy Collins

Stevie Conlan

Kevin Cornacchio

Natalie Coryea

Jillian Crofton

Daisy Cruz

Kelsey Cruz

Sophia Daigle

Jackson Dailey

Savannah Dannewitz

Zana Darwich

Hunter Day

Joah Debrocke

Sophia Dell’Ali

Ryan Demers

Troy DeMinico

Kylie Dennis

Lakin Deschene

Riley Devine

Marianna DeVita

Mia DeVito

Mariah Dillon

Kaylee DiMarino

Danielle DiPrima

Aliyah Dominguez

Kyle Donahue

Andrew Donovan

Jonas Dorsett

Marcus Doty

Jackson Doughty

Ronnie Dow

Gabrielle Driggers

Mason Dudley

Niamh Edwards

Joshua Emerick

Gabriella Faro

Karmin Farulla

Isabella Faulkner

Dante Fernandes

Jailyx Fernandez

Brady Ferreira

Isaiah Flores

Ashley Flores Aquino

Gavin Forbes

Alyssa Forman

Mya Forman

Ethan Foss

Michael Foss

Anthony French

Damian Frias

Henry Frye

Neena Galvez

Christopher Genao

Dylan Genest

Damian Gigante

Julianna Gigante

Jason Gilbert

Alexander Godoy

Matthew Goetz

Ryan Gomez

Luc Goodnow

Tyresse Goulet

Jennifer Gouthro

Bethany Graham

Hannah Grande

Sean Grzasko

Sarah Habib

Taylor Hagopian

Dustin Haley

Michael Hanna

Zayna Hanna

Matthew Hannon

Lily Harper-Coughlin

Gregory Heghinian

Ashley Hennessey

Daniel Hepworth

Halle Hoang

Nathan Hoang

Donovan Homsey

Michael Hood-Dowd

Bryce Hudock

Rebecca Huyck

Mariah Inoa

Katie Jamer

Samuel Jamer

Erica James

William Karantonis

Faheem Khalid

Andrea Kimball

Olivia Kisiel

Cameron Kloza

Nathaniel Kloza

Brynne Kolbert

Jordan Krahn

Selma Laaguel

Jenifer LaDuke

Ariana Lakos

Allison Lane

Jaina Lavertue

Roland Lavoie

Kendal Leahy

Liam Leavitt

Jocelyn LeSaux

Julia Lima

Autumn Liverett

Aidan Lugo

Madison MacDonald

Camryn Mack

Joseph Mallous

Connor Mannion

Angel Marcelino

Jared Marconi

Vincent Marino

Josephine Maroun

Olivia Marshall

Lianna Martinez

Matthew McCloskey

Aidan McDonald

Valerie McDonnell

Tyler McGary

Madison McGinn

John Medeiros

Davinci Mendoza

Zackary Merritt

Maximus Messina

Grace Micklon

Kathryn Miele

Kendall Migliorini

Neeco Milliken

Ava Mills

Ryan Moeckel

Ava Moniz

Katelyn Moore

Alexa Morales

Brady Moran

Sarah Moran

Ian Murphy

Hannah Muskavitch

Noah Mustapha

Makenah Myette

Kayla Nelson

Brady Nguyen

Christian Noble

Maxwell Nobrega

Kelly Nolan

Charlotte Norcross

Sophia Norcross

Shay O’Hanley

Elin O’Neill

Ryan O’Rourke

Justin Obin

Robert Olms

Allison Olson

Viviana Ozoria

Ryan Pacy

Bryanna Paris

Mary Parkhurst

Detaveis Patterson-Johannes

Taylor Paulman

Alexandra Pelchat

Anthony Perez

Holly-Lynn Perreault

Bianca Pichardo

Daniella Pichardo De La Rosa

Artur Pjetri

Emily Plante

Hailey Pompeo

Isabella Pontbriand

Alexandria Poole

Evan Poremba

Thomas Porter

Ella Pratt

Michael Prince

Sean Priore

Hunter Rau

Kylie Rau

Madison Reina

Dakota Rhuda

Kiara Rivas

Samira Rochdi

Sarah Rochdi

Brady Rokes

Miguel Rosario

Dominick Rose

Vanessa Rose

Emelia Roux

Edward Rowell

Christopher Ryan

Elias Saab

Bailey Sacco

Min Saengthongdee

Makalyn Santos

Aiden Scarpello

Lily Schneider

David Screnci

Brian Serberie

Dylan Shine

Rhea Shirodkar

Kriti Shrestha

Matthew Skaff

Corrie Smith

Hannah Smith

Jack Smith

Jonathan Smith

Jouri Smith

Kendall Snyder

Madison Solt

Andrew Sorcinelli

Andrea Sperl

Mathew Starace

Dylan Strout

Kaitlyn Sullivan

Nathan Sullivan

Julia Tetu

Abigail Thomas

Jocelyn Tracy

Brian Truong

Sam Tupper

Amanda Twombly

Nicholas Valente

Tyler Valerio

Nouel Vargas

Sarah Wall

Mya Walters

Evan Walton

Hana Watanabe

Emily Waterhouse

Tyler Webster

Nolan Weiner

Morgan Wesinger

Dale White

Michael Williams

Emily Wilson

Jason Wong

Bilal Yildirim

Joseph Zarnay

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