2nd_$17,000, cl, 3YO up, 3½f, clear.
|2 (2) Mountain Vike (E.Bachicha, Jr.)
|No Tix
|11.60
|7.20
|7 (6) Ranger Walker Dyer (E.Martinez)
|No Tix
|4.40
|1 (1) Genuine Anson (L.Flores-Garcia)
|1 (1) Genuine Anson (L.Flores-Garcia)
|1 (1) Genuine Anson (L.Flores-Garcia)
|1 (1) Genuine Anson (L.Flores-Garcia)
|1 (1) Genuine Anson (L.Flores-Garcia)
|1 (1) Genuine Anson (L.Flores-Garcia)
|5 (4) Dont Get No Betta (H.Aldrete)
|6.00
|3.60
|2.60
Off 1:59. Time 1:73.65. Fast. Scratched_Full Tilt Boogy, Chicks a Moneymaker, Tambien Wrangler. Also Ran_Willie Wanna Rush, Genuine Anson, Mr P A, My Regards to You, Pj Oceana, Dont Get No Betta. dq_Dont Get No Betta (1-9). $1 Daily Double (6-5) paid $83.80. $1 Exacta (5-2) paid $28.40. $1 Superfecta (5-2-7-8) paid $2,801.10. $0.5 Trifecta (5-2-7) paid $175.40. Attendance 6,825. ITW $389,322. Handle $99,376. Total Handle $488,698.
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