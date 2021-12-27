2nd_$17,000, cl, 3YO up, 3½f, clear.

2 (2) Mountain Vike (E.Bachicha, Jr.)No Tix11.607.20
7 (6) Ranger Walker Dyer (E.Martinez)No Tix4.40
1 (1) Genuine Anson (L.Flores-Garcia)
1 (1) Genuine Anson (L.Flores-Garcia)
1 (1) Genuine Anson (L.Flores-Garcia)
1 (1) Genuine Anson (L.Flores-Garcia)
1 (1) Genuine Anson (L.Flores-Garcia)
1 (1) Genuine Anson (L.Flores-Garcia)
5 (4) Dont Get No Betta (H.Aldrete)6.003.602.60

Off 1:59. Time 1:73.65. Fast. Scratched_Full Tilt Boogy, Chicks a Moneymaker, Tambien Wrangler. Also Ran_Willie Wanna Rush, Genuine Anson, Mr P A, My Regards to You, Pj Oceana, Dont Get No Betta. dq_Dont Get No Betta (1-9). $1 Daily Double (6-5) paid $83.80. $1 Exacta (5-2) paid $28.40. $1 Superfecta (5-2-7-8) paid $2,801.10. $0.5 Trifecta (5-2-7) paid $175.40. Attendance 6,825. ITW $389,322. Handle $99,376. Total Handle $488,698.

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