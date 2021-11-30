2nd-$5,640, Claiming, 3-Year-Olds & Up Fillies and Mares, Six Furlongs, Dirt, Clear

Off 2:47. Good. dueled, driving

Fractional/Final Time: 25.410, 49.260, 00.000, 00.000, 00.000, 1:15.240.

Trainer: Jose Jimenez

Winner: CH F, 4, by Frisk Me Now-Kip Kat

HorseWgtPPStrt1/41/2StrchFinJockeyOdds
Desirre D.117231-hd1-21-31-2A. Hernandez Sanchez0.90
Valid Belle113553-½3-22-½2-1¾O. Adorno2.30
Sabrina Cloe118312-hd2-hd3-1½3-3¼L. Reyes12.70
Alteza Real118124-6½444E. Carrasquillo4.40
Rhina My Love118445J. Navarro2.65
2 (2)Desirre D.3.802.60No Tix
5 (5)Valid Belle3.30No Tix

Daily Double (5-2) paid $8.10; Exacta (2-5) paid $9.40;

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