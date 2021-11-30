2nd-$5,640, Claiming, 3-Year-Olds & Up Fillies and Mares, Six Furlongs, Dirt, Clear
Off 2:47. Good. dueled, driving
Fractional/Final Time: 25.410, 49.260, 00.000, 00.000, 00.000, 1:15.240.
Trainer: Jose Jimenez
Winner: CH F, 4, by Frisk Me Now-Kip Kat
|Horse
|Wgt
|PP
|Strt
|1/4
|1/2
|Strch
|Fin
|Jockey
|Odds
|Desirre D.
|117
|2
|3
|1-hd
|1-2
|1-3
|1-2
|A. Hernandez Sanchez
|0.90
|Valid Belle
|113
|5
|5
|3-½
|3-2
|2-½
|2-1¾
|O. Adorno
|2.30
|Sabrina Cloe
|118
|3
|1
|2-hd
|2-hd
|3-1½
|3-3¼
|L. Reyes
|12.70
|Alteza Real
|118
|1
|2
|4-6½
|4
|4
|4
|E. Carrasquillo
|4.40
|Rhina My Love
|118
|4
|4
|5
|—
|—
|—
|J. Navarro
|2.65
|2 (2)
|Desirre D.
|3.80
|2.60
|No Tix
|5 (5)
|Valid Belle
|3.30
|No Tix
Daily Double (5-2) paid $8.10; Exacta (2-5) paid $9.40;
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