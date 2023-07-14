移远通信旗下合肥移瑞实验室检测中心顺利通过CNAS现场评审

上海--(BUSINESS WIRE)--7月 14, 2023--
(美国商业资讯)-- 近日，移远通信旗下合肥移瑞通信技术有限公司实验室检测中心（以下简称“检测中心”）顺利通过中国合格评定国家认可委员会（CNAS）的现场评审，并获得实验室认可资质（CNAS注册号：L18556）。
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移远通信旗下合肥移瑞实验室检测中心顺利通过中国合格评定国家认可委员会（CNAS）的现场评审，并获得实验室认可资质。 (Photo: Business Wire)
此次CNAS认可的通过，表示检测中心具有了国家及国际认可的管理水平和检测能力，出具的数据具有权威性和公信力，是对公司检测能力、技术管理体系的充分肯定；这同时也标志着检测中心可以在认可范围内使用CNAS认可标识和ILAC-MRA/CNAS国际互认联合标识，是公司实验室检测实力迈上更高台阶的重要见证。
据悉，CNAS是经国家认证认可监督管理委员会批准设立并授权，同时也是目前国内唯一一家有资格颁发国家认可实验室的机构，其认可范围内的检测结果具备法律效应，可以获得国内和国际上的共同认可。
合肥移瑞通信技术有限公司实验室检测中心成立于2021年12月30日，是一家从事产品电磁兼容测试(EMC)、无线射频测试(RF)、可靠性测试(RT)的专业第二方检验检测中心。该检测中心严格遵循ISO/IEC 17025：2017以及CNAS特定认可要求，此次经CNAS认可的检测能力范围涵盖E-UTRA终端设备（模组）、电子电工产品、包装材料及运输包装、电子电气设备等，认可标准包括ETSI EN 301 908-13、IEC 60068系列。
检测中心拥有完备、先进的测试仪器，配备经验丰富的检验检测技术团队，秉承着“客户至上，用心服务”的服务宗旨，确保为客户提供高效优质的服务。
后续，检测中心将继续秉承科学公正的理念，严格按照CNAS实验室质量体系要求，规范运作，持续扩展公司检测领域及能力，为更多客户提供标准、高效、专业的服务！
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上海移远通信技术股份有限公司（股票代码：603236）是全球领先的物联网整体解决方案供应商，拥有涵盖蜂窝模组(5G/4G/3G/2G/LPWA)、短距离通信模组(Wi-Fi&BT)、车载前装模组、安卓智能模组、GNSS模组、天线、IoT平台及软件解决方案，以及智慧城市解决方案的完备产品线。公司具备丰富的行业经验，产品广泛应用于智慧交通、智慧能源、金融支付、智慧城市、无线网关、智慧农业&环境监控、智慧工业、智慧生活&医疗健康、智能安全等领域。更多信息，敬请访问移远官网 https://www.quectel.com/cn/ ，关注微信公众号“移远通信”或发送邮件至 marketing@quectel.com 。
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