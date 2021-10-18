10th-$19,000, Maiden Claiming, 3-Year-Olds & Up Fillies and Mares, Six and One Half Furlongs, Dirt, Clear

Off 5:16. Good. fouled early, inside

Fractional/Final Time: 23.720, 47.660, 1:14.920, 00.000, 00.000, 1:22.350.

Trainer: Ramon Martin

Winner: B F, 4, by Make Reservations-Prosperity Avenue

HorseWgtPPStrt1/41/2StrchFinJockeyOdds
La Altenita124342-52-22-12-2J. Laprida14.20
Everybody's Pal111193-½3-53-73-8A. Hernandez21.60
Tizofadeal121966-½5-½5-54-1¼A. Castillo8.10
Misbehaving Lady121434-2½4-44-15-14A. Salgado99.40
Casting Pearls12487776-76-16¾C. Dominguez48.00
Nikkis Kitten124525-1½6-277D. Haddock43.70
Crimson Lille11425C. Gilardo5.30
Eliana's Mission12478S. Gonzalez9.00
Julie's Grace121611-½1-61-31-½W. Garcia0.40
3 (3)La Altenita30.4013.405.40
1 (1)Everybody's Pal16.407.40
9 (9)Tizofadeal5.20

$0.5 Pick 5 Jackpot (3-9-9-8-3) 5 Correct Paid $3,567.90. $0.5 Pick 4 (9-9-8-3) 4 Correct Paid $1,641.25. $1 Pick 3 (9-8-3) 3 Correct Paid $466.10. $0.5 Trifecta (3-1-9) paid $619.85; $0.1 Superfecta (3-1-9-4) paid $1,691.74; Daily Double (8-3) paid $218.80; Exacta (3-1) paid $369.20; Attendance unavailable. $2,639,566. Handle $47,113. Total Handle $2,686,679.

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