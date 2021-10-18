10th-$19,000, Maiden Claiming, 3-Year-Olds & Up Fillies and Mares, Six and One Half Furlongs, Dirt, Clear
Off 5:16. Good. fouled early, inside
Fractional/Final Time: 23.720, 47.660, 1:14.920, 00.000, 00.000, 1:22.350.
Trainer: Ramon Martin
Winner: B F, 4, by Make Reservations-Prosperity Avenue
|Horse
|Wgt
|PP
|Strt
|1/4
|1/2
|Strch
|Fin
|Jockey
|Odds
|La Altenita
|124
|3
|4
|2-5
|2-2
|2-1
|2-2
|J. Laprida
|14.20
|Everybody's Pal
|111
|1
|9
|3-½
|3-5
|3-7
|3-8
|A. Hernandez
|21.60
|Tizofadeal
|121
|9
|6
|6-½
|5-½
|5-5
|4-1¼
|A. Castillo
|8.10
|Misbehaving Lady
|121
|4
|3
|4-2½
|4-4
|4-1
|5-14
|A. Salgado
|99.40
|Casting Pearls
|124
|8
|7
|7
|7
|6-7
|6-16¾
|C. Dominguez
|48.00
|Nikkis Kitten
|124
|5
|2
|5-1½
|6-2
|7
|7
|D. Haddock
|43.70
|Crimson Lille
|114
|2
|5
|—
|—
|—
|—
|C. Gilardo
|5.30
|Eliana's Mission
|124
|7
|8
|—
|—
|—
|—
|S. Gonzalez
|9.00
|Julie's Grace
|121
|6
|1
|1-½
|1-6
|1-3
|1-½
|W. Garcia
|0.40
|3 (3)
|La Altenita
|30.40
|13.40
|5.40
|1 (1)
|Everybody's Pal
|16.40
|7.40
|9 (9)
|Tizofadeal
|5.20
$0.5 Pick 5 Jackpot (3-9-9-8-3) 5 Correct Paid $3,567.90. $0.5 Pick 4 (9-9-8-3) 4 Correct Paid $1,641.25. $1 Pick 3 (9-8-3) 3 Correct Paid $466.10. $0.5 Trifecta (3-1-9) paid $619.85; $0.1 Superfecta (3-1-9-4) paid $1,691.74; Daily Double (8-3) paid $218.80; Exacta (3-1) paid $369.20; Attendance unavailable. $2,639,566. Handle $47,113. Total Handle $2,686,679.
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