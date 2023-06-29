Goals
Kerri Finneran, Central Catholic 79
Janie Papell, North Andover 65
Hailey Schnider, Pinkerton 61
Chloe Hall, Windham 61
Keira Fitzpatrick, Methuen 60
Bella Pinardi, Pinkerton 59
Isabella Robinson, North Andover 56
Sophia Ponzini, Windham 56
Maia Parker, Timberlane 54
Taylor Galgay, Pelham 53
Hannah Azzari , Whittier Tech 53
Samantha Azzari, Whittier Tech 51
Becca Silva, Pinkerton 51
Hannah Lisauskas, Pinkerton 50
Nicolette Licare, Central Catholic 48
Kierstyn Zinter, Central Catholic 41
Elizabeth Deacon, Whittier Tech 38
Lily Brien, Pinkerton 37
Ella DeSimone, Pelham 33
Hannah Deschene, Pelham 31
Kate Burke, Pelham 28
Sophia Joncas, Pelham 25
Lulu Trasatti, Pinkerton 25
Chloe Stone, Salem 25
Katie Wood, Salem 21
Piper Knowlton, Pinkerton 20
Ella Watts, Pinkerton 20
Assists
Hannah Lisauskas, Pinkerton 45
Hailey Schnider, Pinkerton 34
Chloe Hall, Windham 28
Sophia Ponzini, Windham 24
Abby Yfantopulos, Cent. Catholic 24
Nicolette Licare, Central Catholic 24
Lulu Trasatti, Timberlane 21
Bella Pinardi, Pinkerton 20
Points
Hailey Schnider, Pinkerton 95
Hannah Lisauskas, Pinkerton 95
Kerri Finneran, Central Catholic 90
Sophia Ponzini, Windham 90
Chloe Hall, Windham 89
Janie Papell, North Andover 80
Bella Pinardi, Pinkerton 79
Nicolette Licare, Central Catholic 72
Maia Parker, Timberlane 71
Isabella Robinson, North Andover 70
Becca Silva, Timberlane 69
Keira Fitzpatrick, Methuen 60
Abby Yfantopulos, Cent. Catholic 63
Hannah Azzari , Whittier Tech 53
Samantha Azzari, Whittier Tech 51
Lulu Trasatti, Timberlane 46
Kierstyn Zinter, Central Catholic 44
Lily Brien, Timberlane 42
Elizabeth Deacon, Whittier Tech 38
Groundballs
Kiera Fitzpatrick, Methuen 61
Catie Roy, North Andover 40
Meghan Daley, North Andover 33
Natalie Paradzick, Pinkerton 29
Mea Lally, Pinkerton 28
Kerri Finneran, Central Catholic 28
Kierstyn Zinter, Central Catholic 27
Piper Knowlton, Pinkerton 23
Hannah Lisauskas, Pinkerton 20
Goalie Saves
Maggie Kloster, Methuen 210
Sam Melville, North Andover 165
Addie Breault, Pelham 147
Sara DiClemente, Pinkerton 144
Shaye Fanning, Timberlane 143
Annie Mitchell, Windham 107
Olivia Schoenrock, Salem 76
Ella Mosto, Salem 75
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