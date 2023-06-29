Goals

Kerri Finneran, Central Catholic 79

Janie Papell, North Andover 65

Hailey Schnider, Pinkerton 61

Chloe Hall, Windham 61

Keira Fitzpatrick, Methuen 60

Bella Pinardi, Pinkerton 59

Isabella Robinson, North Andover 56

Sophia Ponzini, Windham 56

Maia Parker, Timberlane 54

Taylor Galgay, Pelham 53

Hannah Azzari , Whittier Tech 53

Samantha Azzari, Whittier Tech 51

Becca Silva, Pinkerton 51

Hannah Lisauskas, Pinkerton 50

Nicolette Licare, Central Catholic 48

Kierstyn Zinter, Central Catholic 41

Elizabeth Deacon, Whittier Tech 38

Lily Brien, Pinkerton 37

Ella DeSimone, Pelham 33

Hannah Deschene, Pelham 31

Kate Burke, Pelham 28

Sophia Joncas, Pelham 25

Lulu Trasatti, Pinkerton 25

Chloe Stone, Salem 25

Katie Wood, Salem 21

Piper Knowlton, Pinkerton 20

Ella Watts, Pinkerton 20

Assists

Hannah Lisauskas, Pinkerton 45

Hailey Schnider, Pinkerton 34

Chloe Hall, Windham 28

Sophia Ponzini, Windham 24

Abby Yfantopulos, Cent. Catholic 24

Nicolette Licare, Central Catholic 24

Lulu Trasatti, Timberlane 21

Bella Pinardi, Pinkerton 20

Points

Hailey Schnider, Pinkerton 95

Hannah Lisauskas, Pinkerton 95

Kerri Finneran, Central Catholic 90

Sophia Ponzini, Windham 90

Chloe Hall, Windham 89

Janie Papell, North Andover 80

Bella Pinardi, Pinkerton 79

Nicolette Licare, Central Catholic 72

Maia Parker, Timberlane 71

Isabella Robinson, North Andover 70

Becca Silva, Timberlane 69

Keira Fitzpatrick, Methuen 60

Abby Yfantopulos, Cent. Catholic 63

Hannah Azzari , Whittier Tech 53

Samantha Azzari, Whittier Tech 51

Lulu Trasatti, Timberlane 46

Kierstyn Zinter, Central Catholic 44

Lily Brien, Timberlane 42

Elizabeth Deacon, Whittier Tech 38

Groundballs

Kiera Fitzpatrick, Methuen 61

Catie Roy, North Andover 40

Meghan Daley, North Andover 33

Natalie Paradzick, Pinkerton 29

Mea Lally, Pinkerton 28

Kerri Finneran, Central Catholic 28

Kierstyn Zinter, Central Catholic 27

Piper Knowlton, Pinkerton 23

Hannah Lisauskas, Pinkerton 20

Goalie Saves

Maggie Kloster, Methuen 210

Sam Melville, North Andover 165

Addie Breault, Pelham 147

Sara DiClemente, Pinkerton 144

Shaye Fanning, Timberlane 143

Annie Mitchell, Windham 107

Olivia Schoenrock, Salem 76

Ella Mosto, Salem 75

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