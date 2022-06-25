HITTING LEADERS
Batting Average
Jenny Olson, Salem .580
Jayda Marshall, Gr. Lawrence .552
Ari Decotis, Windham .543
Kati Nolan, Windham .482
Livvy DeCicco, Haverhill .473
Addison Lucier, Salem .466
Brenna Croteau, Gr. Lawrence .461
Kennedy Michaud, Pinkerton .458
Maddie Noury, Whittier .455
Caroline Lavallee, Gr. Lawrence .438
Brigid Gaffny, North Andover .435
Maddie Schoenenberger, Pinkerton .435
Jessie Mangiameli, North Andover .432
Josilin Gove, North Andover .430
Julianna Roche, North Andover .421
Madi Gibeault, Pinkerton .419
Hayley Rapaglia, Central .417
Julia Malowitz, Central .417
Sam Dion, Haverhill .414
Riley Windle, Haverhill .413
Katie O’Leary, Timberlane .413
Ella Mancuso, North Andover .405
Kaitlin Hurley, Whittier .400
Colleen McNamara, Methuen .395
Amanda Steely, North Andover .392
Jenna Roche, North Andover .392
Ella Tower, Windham .390
Kaylee Habib, Whittier .388
Maeve Gaffny, North Andover .387
Aby Alexander, Pinkerton .387
Ava McNamara, Salem .386
Avery Patles, Timberlane .385
Stella Kozak, Pinkerton .379
Carlie Panas, Pinkerton .379
Delaney Condon, Timberlane .377
Maddy Moore, Pinkerton .375
Ayesha Paula, Gr. Lawrence .370
Bridget Bernard, North Andover .370
Alexa Salafia, Timberlane .370
Kyra Meuse, Methuen .367
Thyanais Santiago, Methuen .366
Kelly Wright, Windham .364
Gabby Burdier, Haverhill .362
Kya Burdier, Haverhill .361
Kayden Ouellette, Whittier .361
Jaeda Flores, Gr. Lawrence .350
Lily Mason, Pinkerton .350
Maria Pierce, Brooks .349
Kiele Coleman, Methuen .348
Emersen Poulin, Salem .348
Brooke Tardugno, Methuen .343
Jolie Sensenig, Windham .343
Jashley Lopez, Gr. Lawrence .340
Jaclyn Bioren, Whittier .337
Makenna Donovan, Methuen .333
Wilmeri Valera, Whittier .333
Anna Mitrou, Windham .333
Maria Mangiameli, North Andover .325
Cami Belair, Windham .323
Maddie Beeley, Salem .321
Emily Graham, Whittier .321
Mackenzie Mlocek, Timberlane .311
Ainsley Rousseau, Whittier .311
Kaelyn Mazzaglia, Haverhill .306
Rachel Keisling, Pinkerton .306
Runs Scored
Brenna Croteau, Gr. Lawrence 32
Caroline Lavallee, Gr. Lawrence 31
Maddie Noury, Whittier 31
Kaylee Habib, Whittier 31
Jaclyn Bioren, Whttier 30
Jayda Marshall, Gr. Lawrence 29
Kiele Coleman, Methuen 29
Lily Mason, Pinkerton 29
Emily Graham, Whittier 27
Thyanais Santiago, Methuen 26
Josilin Gove, North Andover 26
Maria Mangiameli, North Andover 26
Kaitlin Hurley, Whittier 26
Katie Nolan, Windham 26
Ari Decotis, Windham 26
Brooke Tardugno, Methuen 25
Jenny Olson, Salem 25
Livvy DeCicco, Haverhill 24
Riley Windle, Haverhill 24
Addison Lucer, Salem 24
Maria Pierce, Brooks 23
Kayden Ouellette, Whittier 23
Jashley Lopez, Gr. Lawrence 22
Kyra Meuse, Methuen 22
Ava McNamara, Salem 22
Anna Mitrou, Windham 22
Carlie Panas, Pinkerton 21
Sam Dion, Haverhill 20
Jamieson Pearl, Haverhill 20
Maddie Schoenenberger, Pinkerton 20
Gabby Burdier, Haverhill 19
Kya Burdier, Haverhill 19
Makenna Donovan, Methuen 19
Ainsley Rousseau, Whittier 19
Cami Belair, Windham 18
Amanda Steely, North Andover 17
Katie O’Leary, Timberlane 17
Wilmeri Valera, Whittier 17
Ayesha Paula, Gr. Lawrence 15
Madi Gibeault, Pinkerton 15
Maddy Moore, Pinkerton 15
Rachel Keisling, Pinkerton 15
Cassidy Robinson, Pinkerton 15
Maeve Gaffny, North Andover 14
Kendall Migliorino, Salem 14
Angelina Ventullo, Salem 14
Olivia Matarazzo, Timberlane 14
Jackie Giordano, Brooks 13
Jaeda Flores, Gr. Lawrence 13
Olivia Mason, Pinkerton 13
Emersen Poulin, Salem 13
Maddie Beeley, Salem 13
Ella Tower, Windham 13
Delaney Condon, Timberlane 13
Paige Ouellette, Pinkerton 12
Vania Moniz, Salem 12
Avery Patles, Timberlane 12
Jolie Sensenig, Windham 12
Runs Batted In
Ari Decotis, Windham 39
Jayda Marshall, Gr. Lawrence 31
Maddie Noury, Whittier 30
Brenna Croteau, Gr. Lawrence 28
Kyra Meuse, Methuen 27
Julianna Roche, North Andover 27
Kaitlyn Hurley, Whittier 27
Kaylee Habib, Whittier 26
Ava McNamara, Salem 25
Wilmeri Valera, Whittier 25
Brigid Gaffny, North Andover 24
Maddie Schoenenberger, Pinkerton 24
Jaclyn Bioren, Whittier 24
Makenna Donovan, Methuen 23
Kiele Coleman, Methuen 22
Emersen Poulin, Salem 22
Emily Graham, Whittier 22
Livvy DeCicco, Haverhill 20
Sam Dion, Haverhill 20
Josilin Gove, North Andover 20
Maeve Gaffny, North Andover 20
Ayesha Paula, Gr. Lawrence 19
Riley Windle, Haverhill 19
Thyanais Santiago, Methuen 19
Vania Moniz, Salem 19
Kayden Ouellette, Whittier 19
Katie Nolan, Windham 19
Aby Alexander, Pinkerton 18
Addison Lucier, Salem 18
Caroline Lavalle, Gr. Lawrence 17
Gabby Burdier, Haverhill 16
Amanda Steely, North Andover 16
Ainsley Rousseau, Whittier 16
Ella Tower, Windham 16
Anna Mitrou, Windham 16
Kya Burdier, Haverhill 15
Ella Mancuso, North Andover 15
Carlie Panas, Pinkerton 15
Jashley Lopez, Gr. Lawrence 14
Jamieson Pearl, Haverhill 14
Delaney Condon, Timberlane 14
Katie O’Leary, Timberlane 14
Ashleigh Lemay, Pinkerton 13
Angelina Ventullo, Salem 13
Ari Baez, Methuen 12
Jenny Grelle, Methuen 12
Maria Mangiameli, North Andover 12
Alexa Salafia, Timberlane 12
Cami Belair, Windham 12
PITCHING LEADERS
Victories
Emily Graham, Whittier 19-4
Julia Malowitz, Central 13-5
Ilene Rickard, Methuen 7-2
Paige Murray, Pinkerton 7-2
Jackie Giordano, Brooks 7-3
Mackenzie Yirrell, Methuen 7-4
Abigail Farone, Timberlane 6-5
Maddy Solt, Salem 6-6
Madi Cunha, Pinkerton 5-0
Brigid Gaffny, North Andover 5-7
Kylie Anthony, Methuen 4-0
Maddie Beeley, Salem 3-0
Alexa Salafia, Timberlane 3-2
Ashleigh Lemay, Pinkerton 3-4
Earned Run Average
Kylie Anthony, Methuen 0.70
Jackie Giordano, Brooks 0.99
Emily Graham, Whittier 2.13
Ilene Rickard, Methuen 2.32
Mackenzie Yirrell, Methuen 2.40
Julia Malowitz, Central 2.50
Madi Cunha, Pinkerton 2.79
Brigid Gaffny, North Andover 2.96
Maddy Solt, Salem 3.29
Josilin Gove, North Andover 3.71
Paige Murray, Pinkerton 3.81
Ashleigh Lemay, Pinkerton 3.89
Strikeouts
Emily Graham, Whittier 192
Brigid Gaffny, North Andover 111
Jackie Giordano, Brooks 103
Maddy Solt, Salem 103
Julia Malowitz, Central 100
Mackenzie Yirrell, Methuen 64
Ilene Rickard, Methuen 48
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