HITTING LEADERS

Batting Average

Jenny Olson, Salem .580

Jayda Marshall, Gr. Lawrence .552

Ari Decotis, Windham .543

Kati Nolan, Windham .482

Livvy DeCicco, Haverhill .473

Addison Lucier, Salem .466

Brenna Croteau, Gr. Lawrence .461

Kennedy Michaud, Pinkerton .458

Maddie Noury, Whittier .455

Caroline Lavallee, Gr. Lawrence .438

Brigid Gaffny, North Andover .435

Maddie Schoenenberger, Pinkerton .435

Jessie Mangiameli, North Andover .432

Josilin Gove, North Andover .430

Julianna Roche, North Andover .421

Madi Gibeault, Pinkerton .419

Hayley Rapaglia, Central .417

Julia Malowitz, Central .417

Sam Dion, Haverhill .414

Riley Windle, Haverhill .413

Katie O’Leary, Timberlane .413

Ella Mancuso, North Andover .405

Kaitlin Hurley, Whittier .400

Colleen McNamara, Methuen .395

Amanda Steely, North Andover .392

Jenna Roche, North Andover .392

Ella Tower, Windham .390

Kaylee Habib, Whittier .388

Maeve Gaffny, North Andover .387

Aby Alexander, Pinkerton .387

Ava McNamara, Salem .386

Avery Patles, Timberlane .385

Stella Kozak, Pinkerton .379

Carlie Panas, Pinkerton .379

Delaney Condon, Timberlane .377

Maddy Moore, Pinkerton .375

Ayesha Paula, Gr. Lawrence .370

Bridget Bernard, North Andover .370

Alexa Salafia, Timberlane .370

Kyra Meuse, Methuen .367

Thyanais Santiago, Methuen .366

Kelly Wright, Windham .364

Gabby Burdier, Haverhill .362

Kya Burdier, Haverhill .361

Kayden Ouellette, Whittier .361

Jaeda Flores, Gr. Lawrence .350

Lily Mason, Pinkerton .350

Maria Pierce, Brooks .349

Kiele Coleman, Methuen .348

Emersen Poulin, Salem .348

Brooke Tardugno, Methuen .343

Jolie Sensenig, Windham .343

Jashley Lopez, Gr. Lawrence .340

Jaclyn Bioren, Whittier .337

Makenna Donovan, Methuen .333

Wilmeri Valera, Whittier .333

Anna Mitrou, Windham .333

Maria Mangiameli, North Andover .325

Cami Belair, Windham .323

Maddie Beeley, Salem .321

Emily Graham, Whittier .321

Mackenzie Mlocek, Timberlane .311

Ainsley Rousseau, Whittier .311

Kaelyn Mazzaglia, Haverhill .306

Rachel Keisling, Pinkerton .306

Runs Scored

Brenna Croteau, Gr. Lawrence 32

Caroline Lavallee, Gr. Lawrence 31

Maddie Noury, Whittier 31

Kaylee Habib, Whittier 31

Jaclyn Bioren, Whttier 30

Jayda Marshall, Gr. Lawrence 29

Kiele Coleman, Methuen 29

Lily Mason, Pinkerton 29

Emily Graham, Whittier 27

Thyanais Santiago, Methuen 26

Josilin Gove, North Andover 26

Maria Mangiameli, North Andover 26

Kaitlin Hurley, Whittier 26

Katie Nolan, Windham 26

Ari Decotis, Windham 26

Brooke Tardugno, Methuen 25

Jenny Olson, Salem 25

Livvy DeCicco, Haverhill 24

Riley Windle, Haverhill 24

Addison Lucer, Salem 24

Maria Pierce, Brooks 23

Kayden Ouellette, Whittier 23

Jashley Lopez, Gr. Lawrence 22

Kyra Meuse, Methuen 22

Ava McNamara, Salem 22

Anna Mitrou, Windham 22

Carlie Panas, Pinkerton 21

Sam Dion, Haverhill 20

Jamieson Pearl, Haverhill 20

Maddie Schoenenberger, Pinkerton 20

Gabby Burdier, Haverhill 19

Kya Burdier, Haverhill 19

Makenna Donovan, Methuen 19

Ainsley Rousseau, Whittier 19

Cami Belair, Windham 18

Amanda Steely, North Andover 17

Katie O’Leary, Timberlane 17

Wilmeri Valera, Whittier 17

Ayesha Paula, Gr. Lawrence 15

Madi Gibeault, Pinkerton 15

Maddy Moore, Pinkerton 15

Rachel Keisling, Pinkerton 15

Cassidy Robinson, Pinkerton 15

Maeve Gaffny, North Andover 14

Kendall Migliorino, Salem 14

Angelina Ventullo, Salem 14

Olivia Matarazzo, Timberlane 14

Jackie Giordano, Brooks 13

Jaeda Flores, Gr. Lawrence 13

Olivia Mason, Pinkerton 13

Emersen Poulin, Salem 13

Maddie Beeley, Salem 13

Ella Tower, Windham 13

Delaney Condon, Timberlane 13

Paige Ouellette, Pinkerton 12

Vania Moniz, Salem 12

Avery Patles, Timberlane 12

Jolie Sensenig, Windham 12

Runs Batted In

Ari Decotis, Windham 39

Jayda Marshall, Gr. Lawrence 31

Maddie Noury, Whittier 30

Brenna Croteau, Gr. Lawrence 28

Kyra Meuse, Methuen 27

Julianna Roche, North Andover 27

Kaitlyn Hurley, Whittier 27

Kaylee Habib, Whittier 26

Ava McNamara, Salem 25

Wilmeri Valera, Whittier 25

Brigid Gaffny, North Andover 24

Maddie Schoenenberger, Pinkerton 24

Jaclyn Bioren, Whittier 24

Makenna Donovan, Methuen 23

Kiele Coleman, Methuen 22

Emersen Poulin, Salem 22

Emily Graham, Whittier 22

Livvy DeCicco, Haverhill 20

Sam Dion, Haverhill 20

Josilin Gove, North Andover 20

Maeve Gaffny, North Andover 20

Ayesha Paula, Gr. Lawrence 19

Riley Windle, Haverhill 19

Thyanais Santiago, Methuen 19

Vania Moniz, Salem 19

Kayden Ouellette, Whittier 19

Katie Nolan, Windham 19

Aby Alexander, Pinkerton 18

Addison Lucier, Salem 18

Caroline Lavalle, Gr. Lawrence 17

Gabby Burdier, Haverhill 16

Amanda Steely, North Andover 16

Ainsley Rousseau, Whittier 16

Ella Tower, Windham 16

Anna Mitrou, Windham 16

Kya Burdier, Haverhill 15

Ella Mancuso, North Andover 15

Carlie Panas, Pinkerton 15

Jashley Lopez, Gr. Lawrence 14

Jamieson Pearl, Haverhill 14

Delaney Condon, Timberlane 14

Katie O’Leary, Timberlane 14

Ashleigh Lemay, Pinkerton 13

Angelina Ventullo, Salem 13

Ari Baez, Methuen 12

Jenny Grelle, Methuen 12

Maria Mangiameli, North Andover 12

Alexa Salafia, Timberlane 12

Cami Belair, Windham 12

PITCHING LEADERS

Victories

Emily Graham, Whittier 19-4

Julia Malowitz, Central 13-5

Ilene Rickard, Methuen 7-2

Paige Murray, Pinkerton 7-2

Jackie Giordano, Brooks 7-3

Mackenzie Yirrell, Methuen 7-4

Abigail Farone, Timberlane 6-5

Maddy Solt, Salem 6-6

Madi Cunha, Pinkerton 5-0

Brigid Gaffny, North Andover 5-7

Kylie Anthony, Methuen 4-0

Maddie Beeley, Salem 3-0

Alexa Salafia, Timberlane 3-2

Ashleigh Lemay, Pinkerton 3-4

Earned Run Average

Kylie Anthony, Methuen 0.70

Jackie Giordano, Brooks 0.99

Emily Graham, Whittier 2.13

Ilene Rickard, Methuen 2.32

Mackenzie Yirrell, Methuen 2.40

Julia Malowitz, Central 2.50

Madi Cunha, Pinkerton 2.79

Brigid Gaffny, North Andover 2.96

Maddy Solt, Salem 3.29

Josilin Gove, North Andover 3.71

Paige Murray, Pinkerton 3.81

Ashleigh Lemay, Pinkerton 3.89

Strikeouts

Emily Graham, Whittier 192

Brigid Gaffny, North Andover 111

Jackie Giordano, Brooks 103

Maddy Solt, Salem 103

Julia Malowitz, Central 100

Mackenzie Yirrell, Methuen 64

Ilene Rickard, Methuen 48

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