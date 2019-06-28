AVERAGE LEADERS

Name, School Hits-AB Avg.

Baylee Mlocek, Timberlane 30-51 .588

Caroline Kukas, Brooks 15-26 .577

Hannah Cuff, Phillips 27-48 .563

Jacque Harrington, Phillips 30-62 .545

Elaina Latino, PMA 27-50 .540

Jen Mills, Brooks 32-60 .533

Carly Stefani, Brooks 32-60 .533

Ari Cruz, Gr. Lawrence 28-54 .519

Katy Quinn, PMA 23-45 .511

Sydney Emerson, Salem 32-66 .485

Lexi Malenfant, Gr. Lawrence 32-67 .478

Anna Zdunczyk, Andover 28-59 .474

Rachel Moore, Phillips 24-53 .453

Alyssa DiMauro, Pinkerton 21-47 .447

Alicia Habib, Whittier 36-81 .444

Dana Littlefield, Methuen 31-70 .443

Lexi LeFebre, Salem 27-61 .443

Sarah Janco, Central Catholic 26-59 .441

Kerrin McLaughlin, Haverhill 30-68 .441

Ashley Cocchiaro, Andover 26-59 .440

Haley Gove, North Andover 30-70 .429

Scarlett Gillette, Andover 29-68 .426 

Kayla Roque, Gr. Lawrence 19-45 .422

Marisa Leveroni, PMA 19-45 .422

Talia Brown, North Andover 16-38 .421

Alexa Pacy, Andover 29-69 .420

Eliana Kane, Haverhill 26-62 .419

Eva Fabino, PMA 20-48 .416

Kyleigh Jo Campbell, Whittier 31-75 .413

Jaslyn Abrue, Gr. Lawrence 23-61 .410

Peyton Gravel, Windham   32-78 .410

Alyssa Michel, Whittier 32-79 .405

Tayah Gourley, Gr. Lawrence 25-62 .403

Nicole Verrette, Whitttier 29-72 .403

Athena Sharpe, PMA 22-55 .400

Maeve Perras, Timberlane 23-57 .396

Madelyn Schubert, Sanborn 21-53 .396

Alyssa Wilson, Haverhill 26-22 .394

Makayla Panich, Windham 28-77 .394

Aislinn Milner, Windham 28-72 .389

Elizabeth DeSimone, Brooks 21-54 .389

Kasey Grasso, Salem 24-63 .387

Cassidy Musco, Phillips 15-39 .385

Larissa Piessens, Windham 29-76 .382

Stephanie Tardugno, Methuen 38-100 .380

Allison Olson, Salem 23-61 .377

Brianna Constabile, Haverhill 26-69 .377 

Becca Simons, Salem 27-72 .375

Nyah Mazzone, Methuen 29-78 .372

Jadynne Hill, Haverhill 26-73 .356

Hannah Collins, Timberlane 21-59 .355

Abbey Bevens, Pelham 18-51 .353

Cori Rizzo, Methuen 29-83 .349

Olivia Rondeau, North Andover 23-68 .348

* Players must have at least 15 hits to qualify

RUNS

Elaina Latino, PMA 37; Ari Cruz, Gr. Lawrence 33; Lexi Malenfant, Gr. Lawrence 32; Alicia Habib, Whittier 31; Marisa Leveroni, PMA 30; Stephanie Tardugno, Methuen 28; Peyton Gravell, Windham 27; Rachel Moore, Phillips 26; Elizabeth DeSimone, Brooks 26; Athena Sharpe, PMA 25; Brianna Constabile, Haverhill 25; Katy Quinn, PMA 25; Athena Sharpe, PMA 25; Jadynne Hill, Haverhill 24; KJ Campbell, Whittier 24; Alyssa Michel, Whittier 24; Lexi LeFebre, Salem 23; Jaslyn Abreu, Gr. Lawrence 23; Carly Stefani, Brooks 22; Tayah Gourley, Gr. Lawrence 22; Larissa Piessens, Windham 22; Eva Fabino, PMA 21; Jen Mills, Brooks 21; Danielle Lear, Whittier 21; Nicole Verrette, Whittier 21; Aislinn Milner, Windham 21; Anna Zdunczyk, Andover 20; Eliana Kane, Haverhill 20; Nyah Mazzone, Methuen 20

RBIS

Ari Cruz, Gr.Lawrence 38; Katy Quinn, PMA 38; Jacque Harrington, Phillips 29; Nicole Verrette, Whittier 29; Larissa Piessens, Windham 27; Na’ya Adaranola, PMA 27; Kerrin McLaughlin, Haverhill 26; Carly Stefani. Brooks 26; Tayah Gourley, Gr. Lawrence 25; Alyssa Wilson, Haverhill 23; Jen Connolly, Brooks 23; Kyleigh Jo Campbell, Whittier 23; Aislinn Milner, Windham 22; Alicia Habib, Whittier 22; Anna Zdunczyk, Andover 22; Lexi Malenfant, Gr. Lawrence 21; Jaslyn Abrue, Gr. Lawrence 21; Ashley Cocchiaro, Andover 21; Stephanie Tardugno, Methuen 21; Eva Fabino, PMA 21; Makayla Panich, Windham 20; Elaine Latino, PMA 20; Cori Rizzo, Methuen 20

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