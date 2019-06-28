AVERAGE LEADERS
Name, School Hits-AB Avg.
Baylee Mlocek, Timberlane 30-51 .588
Caroline Kukas, Brooks 15-26 .577
Hannah Cuff, Phillips 27-48 .563
Jacque Harrington, Phillips 30-62 .545
Elaina Latino, PMA 27-50 .540
Jen Mills, Brooks 32-60 .533
Carly Stefani, Brooks 32-60 .533
Ari Cruz, Gr. Lawrence 28-54 .519
Katy Quinn, PMA 23-45 .511
Sydney Emerson, Salem 32-66 .485
Lexi Malenfant, Gr. Lawrence 32-67 .478
Anna Zdunczyk, Andover 28-59 .474
Rachel Moore, Phillips 24-53 .453
Alyssa DiMauro, Pinkerton 21-47 .447
Alicia Habib, Whittier 36-81 .444
Dana Littlefield, Methuen 31-70 .443
Lexi LeFebre, Salem 27-61 .443
Sarah Janco, Central Catholic 26-59 .441
Kerrin McLaughlin, Haverhill 30-68 .441
Ashley Cocchiaro, Andover 26-59 .440
Haley Gove, North Andover 30-70 .429
Scarlett Gillette, Andover 29-68 .426
Kayla Roque, Gr. Lawrence 19-45 .422
Marisa Leveroni, PMA 19-45 .422
Talia Brown, North Andover 16-38 .421
Alexa Pacy, Andover 29-69 .420
Eliana Kane, Haverhill 26-62 .419
Eva Fabino, PMA 20-48 .416
Kyleigh Jo Campbell, Whittier 31-75 .413
Jaslyn Abrue, Gr. Lawrence 23-61 .410
Peyton Gravel, Windham 32-78 .410
Alyssa Michel, Whittier 32-79 .405
Tayah Gourley, Gr. Lawrence 25-62 .403
Nicole Verrette, Whitttier 29-72 .403
Athena Sharpe, PMA 22-55 .400
Maeve Perras, Timberlane 23-57 .396
Madelyn Schubert, Sanborn 21-53 .396
Alyssa Wilson, Haverhill 26-22 .394
Makayla Panich, Windham 28-77 .394
Aislinn Milner, Windham 28-72 .389
Elizabeth DeSimone, Brooks 21-54 .389
Kasey Grasso, Salem 24-63 .387
Cassidy Musco, Phillips 15-39 .385
Larissa Piessens, Windham 29-76 .382
Stephanie Tardugno, Methuen 38-100 .380
Allison Olson, Salem 23-61 .377
Brianna Constabile, Haverhill 26-69 .377
Becca Simons, Salem 27-72 .375
Nyah Mazzone, Methuen 29-78 .372
Jadynne Hill, Haverhill 26-73 .356
Hannah Collins, Timberlane 21-59 .355
Abbey Bevens, Pelham 18-51 .353
Cori Rizzo, Methuen 29-83 .349
Olivia Rondeau, North Andover 23-68 .348
* Players must have at least 15 hits to qualify
RUNS
Elaina Latino, PMA 37; Ari Cruz, Gr. Lawrence 33; Lexi Malenfant, Gr. Lawrence 32; Alicia Habib, Whittier 31; Marisa Leveroni, PMA 30; Stephanie Tardugno, Methuen 28; Peyton Gravell, Windham 27; Rachel Moore, Phillips 26; Elizabeth DeSimone, Brooks 26; Athena Sharpe, PMA 25; Brianna Constabile, Haverhill 25; Katy Quinn, PMA 25; Athena Sharpe, PMA 25; Jadynne Hill, Haverhill 24; KJ Campbell, Whittier 24; Alyssa Michel, Whittier 24; Lexi LeFebre, Salem 23; Jaslyn Abreu, Gr. Lawrence 23; Carly Stefani, Brooks 22; Tayah Gourley, Gr. Lawrence 22; Larissa Piessens, Windham 22; Eva Fabino, PMA 21; Jen Mills, Brooks 21; Danielle Lear, Whittier 21; Nicole Verrette, Whittier 21; Aislinn Milner, Windham 21; Anna Zdunczyk, Andover 20; Eliana Kane, Haverhill 20; Nyah Mazzone, Methuen 20
RBIS
Ari Cruz, Gr.Lawrence 38; Katy Quinn, PMA 38; Jacque Harrington, Phillips 29; Nicole Verrette, Whittier 29; Larissa Piessens, Windham 27; Na’ya Adaranola, PMA 27; Kerrin McLaughlin, Haverhill 26; Carly Stefani. Brooks 26; Tayah Gourley, Gr. Lawrence 25; Alyssa Wilson, Haverhill 23; Jen Connolly, Brooks 23; Kyleigh Jo Campbell, Whittier 23; Aislinn Milner, Windham 22; Alicia Habib, Whittier 22; Anna Zdunczyk, Andover 22; Lexi Malenfant, Gr. Lawrence 21; Jaslyn Abrue, Gr. Lawrence 21; Ashley Cocchiaro, Andover 21; Stephanie Tardugno, Methuen 21; Eva Fabino, PMA 21; Makayla Panich, Windham 20; Elaine Latino, PMA 20; Cori Rizzo, Methuen 20
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